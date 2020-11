Vivo est une marque appartenant au groupe BBK, tout comme OPPO, OnePlus ou Realme, qui a débarqué en Europe il y a quelques mois avec les Vivo Vivo X51 5G, Y70, Y20S et Y11S. Il existe quatre modèles au total dans les fourchettes de prix de 149 à 799 euros, mais ils ont tous en commun la version Android: lancé avec Android 10 avec FuntouchOS 11.

Si vous en avez un, vous n’aurez pas besoin d’attendre longtemps pour mettre la main sur la nouvelle version du système d’exploitation: Android 11, comme l’a expliqué la marque la mise à jour commencera à arriver dès novembre, accompagné de FuntouchOS et non d’OriginOS, qui pour l’instant reste en Asie.

Android 11 pour tout le monde, et bientôt

Même les Vivo Y11 seront mis à jour avant la fin de l’année

Vivo a lancé quatre modèles en Espagne pour le moment dans différentes gammes: le Vivo X51 5G avec Snapdragon 765G, le Vivo Y70 avec Snapdragon 665, le Vivo Y20 avec Snapdragon 460 et le Vivo Y11 avec le même processeur, mais un peu plus modeste. La bonne nouvelle est que tous recevront Android 11, et bientôt.

La société n’a pas divulgué les dates exactes, mais la bonne nouvelle est qu’il ne faudra pas longtemps pour les vérifier: le premier à être mis à jour sera le Vivo X51 5G, qui recevra la mise à jour via OTA au cours du mois de novembre.

La bonne nouvelle est que la mise à jour viendra également rapidement sur le reste des terminaux, y compris les terminaux d’entrée de gamme et de milieu de gamme. Les Vivo Y70, Y20 et Y11s seront mis à jour vers Android 11 avant la fin de l’année. Soit, un maximum de deux mois depuis son lancement pour la mise à jour des mobiles de moins de 200 euros tels que les Vivo Y20 et Y11s, ce qui n’est pas mal.

Via | L’Android gratuit

Partager Tous les mobiles Vivo lancés en Espagne seront mis à jour vers Android 11 avant la fin de l’année