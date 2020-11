Comme dans tous les chapitres précédents de The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019) que l’on a vu sur Disney Plus, il ne fait pas exception “Le passager” (2×02) quant à œufs de Pâques. Et nous ne parlons pas du recyclage d’une tête de droïde IG derrière le bar de la cantine de Mos Eisley, ni du fait que Peli Motto (Amy Sedaris) et l’insectile Doctor Mandible y jouent au sabacc, ni au droïde WED-15. Treadwell rôtit la viande de dragon krayt avec un moteur de course à dosettes enflammé, ni le réalisateur Dave Filoni à nouveau en tant que pilote de New Republic X-wing Trapper Wolf, ni Richard Ayoade exprimant la tête du droïde Zero de Nouveau.

Pour commencer, parmi les voleurs de route auxquels Din Djarin (Pedro Pascal) fait face au début de «Le Passager», on trouve un peu de teedo, le genre de Scrapjaw Motito, qui est allé toucher Rey Skywalker (Daisy Ridley) sur le nez au marché de Jakku pendant Star Wars: The Force Awakens (JJ Abrams, 2015); déjà un cocu nikto, dont nous voyons les compatriotes Kintan pour la première fois dans Return of the Jedi (Richard Marquand, 1983). Oui le stand de la cantine Mos Eisley dans lequel ils jouent Peli Motto et Doctor Mandible est le même dans lequel Han Solo (Harrison Ford) tourne Greedo (Paul Blake et Larry Ward) dans A New Hope (George Lucas, 1977).

Dans la barre même de ce joint, nous voyons une gitane poilue, une créature dont la première apparition a été dans le jeu vidéo Star Wars: Commander (Disney Interactive, 2014), et que nous avons rencontrée dans les films Rogue One (Garreth Edwards, 2016) et Han Solo (Ron Howard, 2018). Et la Lady Frog, à l’intérieur de laquelle se trouve Misty Rosas, s’exprime à travers Dee Bradley Baker, qui a déjà fait le même travail pour Ilco Munica dans The Force Awakens et d’autres personnages du film et de la série The Clone Wars (Filoni, Lucas, 2008, 2008-2020), Rebels (Simon Kinberg, Carrie Beck et Filoni, 2014-2018), Forces of Destiny (Filoni, Beck et Jennifer Muro, 2017-2018) et La Resistencia (Beck, Filoni et Kiri Hart, 2018-2020).

D’autre part, pour essayer de communiquer avec la Frog Lady, notre chasseur de primes prononce quelques mots en huttese, le langage de l’espèce de Jabba, le Hutt, que nous entendons dans Return of the Jedi. Et quand il dit aux pilotes de X-wing: “Que la force soit avec toi”, les bons voeux des Chevaliers Jedi, nous laisse vraiment pétrifiés. De plus, ces deux aéronautes parviennent à l’identifier comme l’un de ceux impliqués dans l’évasion du prisonnier X-6-9-11, feu Qin (Ismael Cruz Cordova), de Prison spatiale Bothan-Five pendant l’épisode “The Prisoner” (1×06). Et le nom de cette prison honore le sacrifice de nombreux Bothans, de la planète Bothawui, qui ont servi d’espions pour l’Alliance Rebelle contre l’Empire Galactique de Star Wars.

Et le dernier mais le plus célèbre œuf de Pâques dans ce chapitre de The Mandalorian est la multitude d’araignées blanches noueuses D’où Din Djarin, Baby Yoda et la Dame-grenouille s’enfuient dans les grottes sombres du monde gelé, après que le nain aux longues oreilles déchaîne sa gourmandise avec l’un de ses œufs. Nous les aurions rencontrés dans L’Empire contre-attaque (Irvin Kershner, 1980), mais ils les ont écartés au début de la production cinématographique. Cependant, l’écrivain Kevin J. Anderson en a profité pour son roman Darksaber (1995), et “The Passenger” est sa première canonique d’images en mouvement de la saga galactique.

