Comme toute semaine, tout spectateur qui ne manque pas les nouvelles aventures du chasseur de primes Din Djarin (Pedro Pascal) et du petit Baby Yoda dans Le mandalorien (Jon Favreau, depuis 2019), dont les chapitres de la deuxième saison sont diffusés tous les vendredis sur Disney Plus, vous pouvez vous divertir en recherchant tous les œufs de Pâques que les responsables nous laissent. Et il doit être clair que, s’il s’agit d’éléments qui apparaissent déjà dans d’autres épisodes précédents, ils ne peuvent pas être considérés oeufs de Pâques mais des ingrédients récurrents de cette fiction se déroulant dans l’univers de Star Wars.

La grue curieuse qui aide le Razor Crest à sortir de la mer depuis la lune Trask est un AT-AT modifié, le transport blindé tout-terrain de l’Empire galactique

Autrement dit, dans le onzième chapitre, “L’héritière” (2×03)Qu’il y ait un mon calamari, un quarren ou une photo de l’écran de navigation du Razor Crest, avec son style des années 70, cela ne signifie absolument rien pour vous. Mais quoi la grue curieuse qui aide le navire à sortir de la mer de la lune Trask pour devenir un AT-AT modifié, le transport blindé tout-terrain que nous avons rencontré dans The Empire Strikes Back (Irvin Kershner, 1980), dont il y avait des restes rouillés dans The Force Awakens (JJ Abrams, 2015) et une autre intervention dans The Last Jedi (Rian Johnson, 2017), cela constitue un œuf de Pâques entier.

En revanche, la monstrueuse créature mamacore, qui avale la capsule ovoïde de Baby Yoda, ne nous sert pas en tant que telle, peu importe à quel point elle ressemble à un sarlac comme celui qui tuerait le dragon krayt de “The Marshal” (2×01), car c’est une espèce dont nous n’avions même jamais entendu parler dans toute la saga Star Wars. Mais le plus gros des rares œufs de Pâques dans cet épisode de The Mandalorian est l’introduction du personnage de Bo-katan kryze (Katee Sackhoff), le dernier leader de Mandalore, qui se lance dans l’action réelle de la série animée The Clone Wars (George Lucas, 2008-2020) et Rebels (Simon Kinberg, Carrie Beck et Dave Filoni, 2014-2018).

Le plus gros des oeufs de Pâques dans “The Heiress” (2×03) est l’introduction du personnage de Bo-Katan Kryze, le dernier chef de Mandalore dans The Clone Wars and Rebels

De plus, au moment où elle Aidez Din Djarin et l’extrait de la cage à eau du mamacore, après avoir donné au perfide Quarren ce qu’il mérite, il contient un parallèle indiscutable, même visuel, du moment où le garde de la mort mandalorien l’a sauvé dans son enfance. Les explications, en revanche, sur le fait que notre chasseur de primes ne retire pas son casque d’argent en présence de qui que ce soit, en tant que membre d’une faction extrémiste des Mandaloriens, mais que ses compatriotes normaux se passent de problèmes, ne sont pas un œuf de Pâques, mais le scénariste Jon Favreau (Le Roi Lion) entend seulement apporter une clarification raisonnable sur ce point.

Cependant, la mention même de le garde de la mort mandalorien, un groupe qui s’est opposé au pacifisme à Mandalore, peut être considéré comme un œuf de Pâques. De plus, le Jedi auquel Bo-Katan Kryze envoie Din Djarin et Baby Yoda est une autre vieille connaissance de The Clone Wars and Rebels: Ahsoka tano, qui était un Padawan de nul autre que Anakin Skywalker (Hayden Christensen). Oui le croiseur de classe Gozanti dans lequel les Impériaux font la contrebande d’armes pour la flotte de Moff Gideon (Giancarlo Esposito) a fait ses débuts dans The Phantom Menace (Lucas, 1999).

Bo-Katan Kryze dit à Din Djarin de trouver Ahsoka Tano, le Jedi qui était le Padawan d’Anakin Skywalker.

D’autre part, que Bo-Katan Kryze interroge le capitaine du croiseur impérial (Titus Welliver) sur la localisation du sabre noir, un ancien sabre laser mandalorien en possession de Moff Gideon comme nous l’avons appris à la fin de “Redemption” (1×08), n’est pas pas un œuf de Pâques mais de continuer à tirer ce fil narratif. Mais laissez les stormtroopers crier: “Faites-les exploser!” (“Blast them!”), comme d’habitude dans A New Hope (Lucas, 1977), on peut le signaler comme tel. Autant que son mauvais but même avec blasters à répétition lourds.

