Google a alors décidé, comme de nombreuses autres sociétés de services cloud, de regrouper tous ses services de paiement dans un seul produit. Un produit qui a reçu le nom de Google One et qui comprend depuis différentes options de stockage des paiements pour des services comme Gmail, Drive ou Google Photos.

L’un a été lancé et la société Mountain View a donc divisé son service de stockage cloud en deux aspects assez classiques: Un pour les utilisateurs réguliers et Drive pour les utilisateurs professionnels. Ainsi, One est resté pour la grande majorité des utilisateurs tandis que Drive est le nom (non commercial) du stockage pour les utilisateurs de Google Workplace, l’ancienne G Suite.

Qu’est-ce que Google One exactement

Google One est le nom commercial des utilisateurs du compte Gmail du stockage cloud de l’entreprise. Comme nous l’avons déjà dit, One est le nom des utilisateurs courants tandis que Drive est destiné aux utilisateurs commerciaux, ceux des comptes Workplace. Il s’agit de stockage payant et centralisé. Autrement dit, à partager entre tous vos services en ligne.

Si avec notre compte Gmail nous bénéficions de 15 Go de stockage gratuit pour Gmail, Google Drive et Docs (et maintenant aussi pour Google Photos), avec Google One, nous pouvons acquérir un stockage supplémentaire, à commencer par un plan de 100 Go d’espace comme le plus basique de tous. Google One est contractable à la fois depuis le mobile et depuis l’ordinateur, il suffit d’avoir un navigateur Internet à portée de main. Ou simplement en téléchargeant son application de gestion.

Google One offre, comme d’autres services Google et autres, un Plan famille. Cela signifie qu’au sein du service, nous pouvons configurer un groupe de six personnes maximum, y compris notre compte, et ainsi partager le stockage sous contrat entre tous les comptes. Vous n’avez pas à payer de supplément, vous partagez simplement l’espace entre tous les utilisateurs jusqu’à ce qu’il soit épuisé. S’il n’y en a plus, bien sûr.

Plans et tarifs disponibles pour Google One

Comme nous l’avons mentionné, Google One a un plan de paiement de base qui nous offre 100 Go d’espace dans son cloud, bien que nous puissions continuer à utiliser les 15 Go d’espace libre qu’ils nous donnent simplement pour avoir un compte Google Active. Les différents plans tarifaires proposés Google One Ils sont les suivants:

15 Go gratuit pour être un utilisateur de Gmail.

100 Go pour 1,99 euros / mois ou 19,99 euros / an.

200 Go pour 2,99 euros / mois ou 29,99 euros / an.

2 To pour 9,99 euros / mois ou 99,99 euros / an.

Si nous sommes clients de Workplace, nous devons aller chez Drive pour acheter de l’espace professionnel dans le cloud et ici certains tarifs disparaissent et d’autres plus puissants apparaissent, laissant les prix comme suit:

15 Go gratuit pour être un utilisateur de Workplace (plan déjà abandonné).

100 Go pour 1,99 euros / mois ou 19,99 euros / an.

1 To pour 9,99 euros / mois ou 99,99 euros / an.

2 To pour 19,99 euros / mois.

10 To pour 99,99 euros / mois.

20 To pour 199,99 euros / mois.

30 To pour 299,99 euros / mois.

Pour louer de l’espace dans Drive (comptes professionnels Workplace), nous devrons nous rendre à cette adresse.

