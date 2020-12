C’est officiel: Samsung a publié son calendrier de mises à jour pour mobiles à partir de son catalogue. À partir de décembre, le Samsung Galaxy recevra One UI 3.0 avec la nouvelle version du système d’exploitation, Android 11.

Cela fait presque trois mois que Google a publié la version stable d’Android 11 et cette version est disponible pour le Google Pixel et pas trop d’autres mobiles. C `est vrai que la plupart des fabricants vont des bêtasIl faut maintenant attendre les versions stables. A l’image de Samsung: la marque a officiellement annoncé son calendrier de mise à jour en Europe, notamment en Espagne.

Le Samsung Galaxy S20 se met déjà à jour vers Android 11

Nouveaux graphiques de batterie dans One UI 3.0

Hier, Samsung Egypte a divulgué le calendrier des mises à jour des téléphones Galaxy et aujourd’hui, il a été confirmé par la division mondiale de la société, également par Samsung Espagne. Comme vous pouvez le lire dans l’article sur le web, et aussi dans l’actualité des membres Samsung, One UI 3.0 avec Android 11 est désormais prêt à atteindre la majeure partie du catalogue de la marque. Ça oui, la fourche de mise à niveau est très lâche.

Les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 + et Samsung Galaxy S20 Ultra mettent déjà à jour en Corée, aux États-Unis et en Europe. Ce sont les téléphones qui lancent le cycle de mise à jour, ils ont également été les premiers à lancer la version bêta de One UI 3.0.

Le calendrier officiel des mises à jour d’Android 11 et One UI 3.0 est le suivant.

En décembre 2020:

En janvier 2021:

En février 2021:

En mars 2021

En avril 2021

En mai 2021

En juin 2021

En juillet 2021

En août 2021

En septembre 2021

Samsung a également communiqué certaines des nouvelles de One UI 3.0. Le design de l’interface est renouvelé pour être plus à l’aise dans la navigation, notamment d’une seule main. Améliorations des applications plein écran, applications Samsung remaniées, plus de personnalisation, de nouveaux graphiques de consommation d’énergie, corrections de bugs, optimisation de la stabilité et consommation de la batterie.

Si vous possédez un Samsung Galaxy S20 du premier trimestre de l’année, vérifiez si vous obtenez la mise à jour: ça devrait être sur le point de venir à toi. Pour le reste, nous devrons attendre.

Plus d’informations | Samsung

