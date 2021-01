Les opérateurs de télécommunications sont en constante évolution, avec des changements continus de moindre ou plus grande importance qui peuvent parfois passer inaperçus. Pour ne pas perdre les détails, dans Engadget Mobile, nous avons créé compilations de référence en 2021 où se tenir au courant tarifs pour chaque opérateur, les informations les plus pertinentes et tous les petits caractères.

Ici vous pouvez trouver tous les détails de Virgin Telco, La marque low cost d’Euskaltel, y compris prix avec TVA, couverture disponible, termes des différents tarifs tels que les minutes, les concerts, l’excès de données, les SMS, l’itinérance ou la vitesse de la fibre; et d’autres avantages plus particuliers comme la disponibilité de mobiles à tempérament, de service de télévision, de multiSIM ou l’accumulation de mégaoctets non consommés entre autres avantages. Vous pouvez également accéder à tout cela informations sur les autres opérateurs à partir de la liste complète des MVNO en Espagne ou à la fin de cet article.

Frais de contrat Virgin Telco

Virgin telco propose une offre de contrat simple, composée de deux tarifs de 9 et 14 euros avec 15 et 25 Go respectivement. Dans les deux cas, ils accumulent les mégaoctets non consommés, réduisent la vitesse à 16 Kbps s’ils sont épuisés et incluent des minutes illimitées. De plus, Virgin telco propose une offre combinée de mobile et fixe pour 19 euros.

Les tarifs complets et les petits caractères de Virgin Telco sont résumés dans le tableau suivant:

Combinaison mobile et fibre Virgin Telco

Pour offrir un service de fibre, Virgin telco a conclu des accords avec Orange, Movistar et Adamo entre autres, lui permettant d’atteindre une couverture de 25 millions de foyers. Son offre la plus simple démarre à 39 euros, mais elle propose également un tarif spécifique pour les familles avec 50 Go par ligne, et un tarif avec data illimité.

Virgin Telco Television: chaînes, prix et service

Le service de télévision de Virgin telco est essentiellement composé de deux forfaits, un assez basique pour 8 euros par mois, qu’ils appellent Télévision premium; et un autre plus complet et plus au niveau de l’offre de Movistar, Orange et Vodafone, pour 14 euros au total, et qui s’appelle TV Premium Extra. Les chaînes incluses dans chaque forfait, les extras disponibles et les services inclus sont résumés dans le tableau:

Tarifs des cartes prépayées Virgin Telco

Indisponible.

Autres demandes auprès de Virgin Telco

Quelle couverture mobile est utilisée par Virgin Telco?: Orange 2G, 3G et 4G.

Quel est le numéro de service à la clientèle de Virgin Telco?: Vous pouvez appeler gratuitement au 900840280 depuis n’importe quel téléphone fixe ou mobile (de LV, de 8h à 22h + le samedi, de 9h à 14h).

Quel est l’APN de Virgin Telco? Pour que l’Internet mobile fonctionne correctement, l’APN doit être saisi i.virgintelco.es, que vous pouvez configurer en suivant ces étapes. Comment consulter le consommation de données et minutes sur Virgin Telco? Où consulter le factures Virgin telco? Où consulter le PIN et PUK? Toutes ces procédures et d’autres peuvent être effectuées à partir de la zone client, en téléchargeant l’application sur iOS ou Android.

Comment désactiver le répondeur sur Virgin Telco?: Composez # 002 # et appelez la touche pour le désactiver.

Comment changer le code PIN dans Virgin telco?– Composez ** 04 * NIP actuel * Nouveau NIP * Nouveau NIP # et bouton d’appel (tous suivis, sans espaces), ou découvrez d’autres façons de changer le NIP.

Comment appeler avec un numéro masqué dans Virgin Telco?: composez le numéro de téléphone # 31 # et le bouton d’appel. Comment gérer les renvois d’appels? Comment activer / désactiver l’itinérance sur mobile? Comment partager Internet via WiFi?

