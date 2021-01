Au fil du temps, Google Maps a gagné des widgets ou des raccourcis, car ce sont toutes des icônes qui n’affichent pas d’informations en soi. Actuellement Google Maps a cinq widgets avec lequel vous pouvez accéder à des fonctions spécifiques de l’application avec une seule touche.

Nous vous disons quels sont ces cinq widgets ou raccourcis et à quoi ils servent, pour que vous puissiez en tirer le meilleur parti et perdre moins de temps à naviguer entre les menus et les sous-menus pour accéder aux fonctions que vous utilisez le plus, comme le mode de conduite ou la circulation à proximité.

Comment arriver

Le widget Directions est l’un des plus intéressants, car il vous permet de le personnaliser plus que d’autres. Après l’avoir choisi, une fenêtre de sélection s’affiche dans laquelle vous devez choisir le destination de l’itinéraire, mode de transport et options supplémentaires, comme si vous vouliez éviter les péages ou les ferries.

Après avoir créé le widget, appuyez dessus l’itinéraire est ouvert directement dans Google Maps, à partir du lieu actuel et avec le moyen de transport que vous choisirez (voiture, moto, transports en commun ou à pied). Vous pouvez créer autant d’accès à différents itinéraires que vous le souhaitez, pour avoir un moyen rapide de démarrer un itinéraire vers vos lieux préférés.

Emplacement partagé

Partager l’emplacement est un widget avec lequel vous pouvez faire exactement cela, partagez votre position en temps réel avec d’autres personnes. Ce widget n’a pas d’options mais fonctionne plus comme un accès rapide à la fonction de partage de position.

Le widget équivaut à ouvrir Google Maps, à appuyer sur l’icône de votre photo de profil et à entrer l’emplacement de partage. Si vous ne partagez votre position avec personne, vous pouvez le faire en appuyant sur Emplacement partagé puis choisir avec qui, qu’il s’agisse de contacts de Google Maps ou d’autres applications.

Mode de conduite

En plus de pouvoir faire des itinéraires d’un lieu A à un lieu B, dans Google Maps il est possible d’activer mode de conduite, qui fonctionne comme un GPS sans cap spécifique (bien que vous puissiez également l’ajouter, facilement).

Lorsque Google a introduit le mode de conduite, son utilisation était aussi simple que d’utiliser le bouton flottant Aller, bien que ce bouton ait été remplacé par le sélecteur d’itinéraire. Un nouveau mode de conduite mode de démarrage c’est avec le widget.

Trafic

Si vous souhaitez voir le trafic sur Google Maps, il vous suffit d’activer la couche à cet égard, afin qu’elle soit affichée en superposition sur la carte. Cependant, Google Maps a un section spécifique pour le trafic, avec des cartes avec des embouteillages dans la région. Après les dernières refontes de Google Maps, cette section est virtuellement masquée, mais vous pouvez continuer à y accéder via son widget.

Emplacement de l’ami

Enfin, nous avons Friend Location, un widget où vous pouvez ajouter à l’un de vos contacts google. Appuyez dessus pour ouvrir et afficher sa position sur Google Maps, à condition que cette personne partage déjà sa position en temps réel avec vous.

Si cette personne ne partage pas sa position avec vous, à partir de ce widget tu peux lui demander de le faire. Ils recevront une notification indiquant que vous avez demandé à partager l’emplacement et, s’ils acceptent, vous verrez où il se trouve sur la carte.