Le géant sud-coréen continue d’améliorer ses applications et a ajouté des services sur Android, avec une refonte totale de son Galaxy Store, qui parie désormais tout sur le monde des jeux vidéo.

Écrit par Damián García

Pas mal du tout pour un Samsung qu’au milieu du krach de l’industrie mobile a enregistré une augmentation record des bénéfices, même si la vérité est que si la société sud-coréenne est claire sur quelque chose, c’est que ce marché vous donnera une collation si vous vous endormez trop sur nos lauriers.

C’est peut-être pour cela que les plus grands fabricants de smartphones au monde continue d’améliorer sa valeur ajoutée sur Android, avec des améliorations dans son processus de mise à jour, des changements importants sur des services tels que Find My Mobile qui vous permet de trouver des téléphones Galaxy même hors ligne, et même étudier des mouvements comme celui d’Apple concernant les chargeurs et les écouteurs pourrait être interrompu avec le prochain haut de gamme de Samsung.

Non seulement cela, et c’est déjà nous connaissons un autre changement stratégique d’une énorme profondeur sur l’un des principaux services de Samsung sur Android, depuis Galaxy Store est repensé en pariant tout sur les jeux et confirmant ainsi le tournant que les Sud-Coréens avaient anticipé après la présentation du Galaxy Note20 avec son pack gaming dans l’offre de prévente et les accords avec Microsoft pour profiter du Xbox Game Pass avant tout le monde.

Les gars de Samsung aiment jouer à des jeux, et ils veulent que vous le fassiez aussi avec vos appareils Galaxy

En fait, il semble que le gros pari de Samsung pour les prochains trimestres n’est autre que de continuer à fournir à ses mobiles la meilleure expérience pour jouer à des jeux vidéo sur toute la plate-forme Android, sans avoir également à lancer des téléphones spécifiques avec des lumières LED RVB ou des designs fabuleux de coupe industrielle et stridente.

Samsung a déjà un matériel ultra-puissant dans ses principaux téléphones, et maintenant avec l’arrivée massive de panneaux avec des taux de rafraîchissement élevés l’expérience de jeu n’a besoin que d’être nourrie d’accessoires, ce que Samsung a également réalisé avec Manette MOGA XP5-X Plus incluse dans le pack de jeu du Note20, et conçu spécifiquement pour profiter de xCloud de Microsoft sur vos mobiles et tablettes.

La personnalisation One UI de Samsung comprend également un mode spécifique pour les jeux vidéo ainsi qu’un Game Launcher qui présente toutes les options de jeu dans la même application, il suffit donc de lui donner un coup de pouce supplémentaire un Galaxy Store de plus en plus protagoniste, mais cela a vu de nombreuses applications de Samsung aller sur le Play Store pour se développer plus rapidement.

En tout cas, le mouvement des Sud-Coréens est plus que compréhensible dans ces circonstances, car si le Xbox Game Pass était sorti avant tout le monde dans l’app store Samsung, la bataille entre Epic, Apple et Google a fait du Galaxy Store la seule plate-forme où Fortnite est officiellement disponible et exclusivement, avec un contenu spécifique uniquement pour les appareils Samsung et des mises à jour toujours à jour.

Ainsi, le nouveau design de l’interface du Galaxy Store est encore simplifiée pour diviser votre contenu en seulement deux sections, laissant les jeux et leur univers entier comme onglet par défaut et, d’autre part mettre tout le reste dans une seule section partagée, des applications au reste des options de personnalisation, des polices système, des filtres de caméra et plus encore.

De plus, Samsung annonce de nouvelles offres et de nouvelles promotions régulières, avec offres exclusives, prix et inscription anticipée pour de nombreux nouveaux titres à jouer avant les mobiles Galaxy.

La nouvelle mise à jour du Galaxy Store est déjà distribué dans le monde, même si comme toujours Samsung le fait progressivement et par marchés pour ne pas saturer ses serveurs.

Il arrivera très bientôt en Espagne et en Amérique latineAlors restez à l’écoute si vous avez un Samsung dans votre poche.

