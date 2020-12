Il en manque de moins en moins pour la présentation du nouveau Samsung Galaxy S21. Si les calculs et les fuites n’échouent pas, nous aurons à nouveau trois téléphones pour l’année prochaine, disent-ils que peut-être plus tôt que tard. On parle déjà du 14 janvier. Les Samsung Galaxy S21 5G, Galaxy S21 + 5G et Galaxy S21 Ultra 5G arriveraient en janvier et les fuites s’intensifient.

La dernière chose que nous avons, à part les dernières fuites concernant son équipement photo, est liée au Samsung Galaxy S21 5G. Evan Blass, un fuiteur bien connu sur le marché de la technologie, a publié l’image de presse avant du prochain téléphone Samsung, ce qui nous aide non seulement à observer sa conception mais aussi à donner son nom pratiquement confirmé. Rien de Samsung Galaxy S30: Samsung Galaxy S21 5G.

Il s’agit du Samsung Galaxy S21 5G selon l’image qui a fui

Il n’est pas étonnant que Samsung ne fasse pas trop varier le facteur de forme de ses téléphones lorsqu’il saute d’une génération à l’autre, car ses sauts se produisent généralement toutes les plusieurs années. Surtout considérant que les façades de téléphone ont peu de place pour l’innovation puisque les écrans atteignent presque tout le bord des appareils.

Le Samsung Galaxy S21 5G qui a fui à gauche, le Galaxy S20 5G à droite

C’est pourquoi observer l’image filtrée du Samsung Galaxy S21 5G et ne trouver pratiquement aucune différence avec le Samsung Galaxy S20 5G n’est pas étrange. L’image des deux téléphones est pratiquement impossible à distinguer, à partir de la situation du trou central pour la caméra, qui semble également confirmer que nous aurons une seule caméra frontale dans le modèle de base, bien qu’il y ait une légère différence en termes d’épaisseur des cadres. Le Galaxy S21 5G a l’air complètement symétrique.

Caméra frontale simple, lecteur d’empreintes digitales à l’écran et pratiquement aucun changement par rapport au Galaxy S10 5G

Les boutons, situés sur le côté droit avec le volume situé au-dessus du bouton d’alimentation. La forme du bouton d’alimentation, en fait, confirme à son tour que le lecteur d’empreintes digitales doit être sous l’écran, à moins que quelque chose de grave ne se soit produit pendant le processus de conception. ce devrait être un AMOLED dynamique construit à la maison.

Ainsi, tout semble indiquer que les changements de conception les plus sensibles du Samsung Galaxy S21 5G par rapport à la génération précédente se réunira au dos du téléphone. Et cela de retour, pour l’instant, nous n’avons pu le voir que dans des vidéos apparemment officielles. Nous devrons attendre, mais abandonner tout espoir de faire un saut radical dans la conception entre les générations.

Via | Evan Blass

Partager Samsung Galaxy S21 5G: tout ce que nous montre la photo filtrée de sa face avant