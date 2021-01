L’année dernière nous a laissé beaucoup de choses positives dans le domaine technologique, mais aussi d’autres qui ne le sont pas.

Écrit par María Veiga dans Mobile

2020 est déjà de l’histoire et comme l’an dernier, il faut regarder en arrière et faire le point. Nous avons eu de grandes innovations dans la section photographique, une hausse notoire du prix des smartphones et aussi, pourquoi ne pas l’ajouter ici, une poignée de prévisions sur 2021.

Le fait est que tout ce qui précède évoque de bonnes vibrations, mais aussi, même si nous l’aimons moins, nous devrons collecter les aspects les plus négatifs de mobiles au cours de l’année écoulée. Il y en a eu quelques-uns, probablement plus que ce que nous allons collecter, et d’autres que nous ne remarquerons peut-être même pas. Quoi qu’il en soit … ayons des ennuis.

Savoir plus: Les pires mobiles de l’histoire selon la plus grande communauté Android sur Internet

Matériaux bon marché dans les mobiles qui coûtent un rein

Voyons voir, nous sommes habitués à payer d’énormes sommes d’argent pour les smartphones. Ceux-ci sont de plus en plus avancés et des fonctions impensables il y a seulement quelques années. Mais même ainsi, lorsque nous payons autant d’argent pour un produit, nous attendons toujours le meilleur, et cela inclut également le matériaux de ses finitions.

Si Apple a toujours su se vanter de quelque chose, c’est que leurs mobiles se sentent luxueux dans la main. Tenir un iPhone est synonyme de la sensation d’un produit coûteux et travaillé. Nous aimerions voir cela sur Android en standard, en particulier sur les téléphones Samsung qui se vantent de plastique vitreux comme l’or.

Non, ce n’est ni ne ressemble à Alors, chère société coréenne, arrêtez les apparences et utilisez des matériaux vraiment premium … (le plastique n’en fait pas partie) ou donnez-nous quelque chose en retour. Une augmentation de ses caractéristiques ou une baisse des prix ne serait pas mauvaise.

Pouvoirs de charge ridicules

Nous sommes à l’ère de la vitesse, où tout se passe si vite que nous ne le remarquons même pas. Pourquoi, si la vraie vie est comme ça quand il s’agit de recharger notre smartphone, il faut remonter le temps et attendre des jours infinis pour le recharger? Les entreprises doivent abandonner cette politique de chargeurs qui ne réduisent pas la capacité maximale du terminal et fournissez le chargeur approprié en standard. Eh bien, oui, que s’ils nous le donnent, c’est une autre affaire.

En choisissant d’inclure le chargeur, au cours de la dernière année, nous avons vu combien téléphones haut de gamme inclus un accessoire obsolète et obsolète qui n’a pas profité des frais rapides déjà disponibles sur le marché. Nous espérons que ceux qui voudront bien nous fournir l’outil de recharge feront ce qu’ils doivent faire cette nouvelle année.

Élimination des chargeurs dans la boîte mobile

La politique initiée par Apple de ne pas inclure de chargeur dans la boîte du téléphone et malheureusement poursuivie par Xiaomi, devrait également prendre fin le plus tôt possible, même si je suis conscient que il n’en sera pas ainsi. De plus, Samsung sera le prochain avec son Galaxy S21.

Bien qu’il ne semble pas y avoir de retour en arrière, c’est sans aucun doute le pire aspect que nous ayons vu en 2020 sur les smartphones. Les entreprises se cachent derrière l’environnement pour cela, mais elles n’hésitent pas à vendre un nouveau chargeur en même temps au moment de l’achat. Ne serait-il pas plus envisageable d’encourager le recyclage des anciens chargeurs à chaque nouvel achat? Cela n’a pas d’importance, car il ne déclare pas de bénéfices directs.

Savoir plus: Xiaomi confirme que le Mi 11 n’inclura pas de chargeur

Sursaturation de la gamme

Dans le monde de la technologie, il existe un terme très répandu pour donner un nom à cette forte tendance à lancer des dizaines de terminaux pratiquement identiques avec une nomenclature différente, “Xiaomisation”. La société chinoise a toujours affiché une politique de lancement abondante avec laquelle elle inonde le marché mobile pour confondre le consommateur et que Je ne sais plus ce que vous achetez. Mais ce n’est plus le seul.

Des entreprises comme Realme, OnePlus ou Samsung lui-même se joignent à cette façon d’agir qui, franchement, est insupportable. La différenciation des terminaux est de plus en plus complexe, même pour ceux d’entre nous qui connaissent le secteur. S’il te plaît, arrête.

Savoir plus: Le «chaos» des téléphones Xiaomi expliqué dans une vidéo

Des modules pleins de caméras … mais pas tous utiles

Il y a quelques semaines, nous vous avons dit qu’une étude avait déterminé que le nombre de caméras importait pour le consommateur. Cela, traduit en ventes, signifiait qu’une personne était plus susceptible d’acheter un mobile s’il disposait de modules avec trois ou quatre caméras.

La conséquence est que de nombreuses entreprises se sont consacrées à l’insertion des capteurs presque inutiles en pratique, avec une résolution de 2 ou 4 MP dont il est très difficile de profiter.

Savoir plus: Le nombre d’objectifs compte: les smartphones multi-caméras balayent les ventes