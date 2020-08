Mise à jour: 31 août 2020 (4 h 05 HE): Une fuite aurait révélé le prix canadien du Galaxy S20 FE. Consultez la section des prix et de la disponibilité pour toutes les dernières.

Article original: 23 juillet 2020 (8 h 37 HE): Les ventes phares de Samsung sont en baisse. Alors que la demande d’appareils plus chers diminue en raison de la hausse des prix et de la pandémie en cours, nous voyons de plus en plus de fabricants proposer des alternatives de milieu de gamme. Samsung pourrait être le dernier en date.

Selon plusieurs rapports, la société travaille actuellement sur une répétition de son Galaxy S10 Lite basé sur la gamme Galaxy S20. Son nom officiel est encore à débattre, mais qu’il s’agisse de Galaxy S20 Lite ou Galaxy S20 Fan Edition, voici tout ce que nous pensons savoir sur le prochain téléphone abordable ci-dessous.

Nom et date de sortie

Le Galaxy S20 Fan Edition serait en cours de développement avec les numéros de modèle SM-G780 (version mondiale) et SM-G781 (version américaine), selon un rapport SamMobile du 11 juin. Le Galaxy S10 Lite publié avec le numéro de modèle SM-G770, donc tous les signes pointent vers une suite de cet appareil particulier.

Ce que l’on appelle maintenant le Galaxy S20 Fan Edition à partir de plusieurs sources, était à l’origine appelé le Galaxy S20 Lite. Bien qu’il semble que le téléphone prendra toujours sa place sur l’échelon le plus bas de l’échelle phare de Samsung, il adoptera apparemment un nouveau surnom.

en relation: Série Samsung Galaxy S: une histoire du plus grand nom d’Android

Le titre Fan Edition a été utilisé pour la première fois par Samsung sur un appareil réédité basé sur le Galaxy Note 7. Samsung peut ne pas vouloir adopter à nouveau le nom «Lite» car cela implique une infériorité. Cela dit, l’idée d’une Fan Edition nous rappelle la note troublée de Samsung.

Il y avait d’autres suggestions faites dans un rapport du 25 juin par ETNews que le téléphone pourrait venir avec le support S-Pen et adopter le titre « Galaxy S20 Pen Edition », mais il est probable qu’il s’agissait d’une erreur de traduction. Cela pourrait plutôt indiquer une suite de Note 10 Lite, mais étant donné que la série Galaxy Note 20 n’a même pas encore été lancée, il est peut-être trop tôt pour que Samsung travaille sur une version encore moins chère.

Samsung a confirmé l’existence de la série Galaxy S20 FE dans ce qui semble être une autre révélation accidentelle. Le 28 août, l’appareil a été repéré dans une liste sur une page d’offre YouTube Premium de Samsung Bulgarie, qui a confirmé le nom de l’appareil. La liste a également confirmé que Samsung prépare des variantes 4G et 5G du Galaxy S20 FE.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition: Design

Nous nous attendions à ce que la Galaxy S20 Fan Edition tire des indices de conception de ses sœurs S20 et si l’on en croit un rendu qui fuit, c’est certainement le cas. Le pronostiqueur Evan Blass a sorti le rendu montrant un écran perforé Infinity-O familier entouré de minces lunettes. Vous pouvez voir le rendu Galaxy S20 Fan Edition divulgué ci-dessous.

Selon la rumeur, le S20 Fan Edition arborera un écran de 6,5 pouces, ce qui le rend légèrement plus grand que le S20 de 6,2 pouces de base, mais plus petit que le Galaxy S10 Lite de 6,7 pouces. On ne sait pas encore si le téléphone arborera l’écran AMOLED 3200 x 1440 de son frère S20, ou se contentera d’un écran FHD + de résolution inférieure comme le S10 Lite.

D’autres rendus ont été diffusés via PriceBaba et OnLeaks le 17 août, qui présente la possible conception arrière de l’appareil. Bien que cela ne soit pas confirmé, il est possible que le Galaxy S20 Fan Edition utilise le panneau en plastique givré utilisé sur le Galaxy Note 20. De plus, les rendus suggèrent que trois caméras seront présentes à l’arrière.

Un rapport SamMobile du 25 juin nous a donné une idée des coloris auxquels on pouvait s’attendre également, à savoir le bleu, le violet et le blanc. Le 23 juillet, la publication technologique néerlandaise GalaxyClub a cité trois nuances supplémentaires possibles, notamment le vert, l’orange et le rouge.

Les rendus publiés sur Patreon d’Evan Blass le 18 août (voir ci-dessus) ont révélé une gamme encore plus large de coloris destinés à orner le Galaxy S20 FE. Au moins six sont présentés dans la fuite, y compris des nuances claires de vert, orange et violet (ou rose). Il existe également un rouge vif, similaire au coloris utilisé sur le rouge Galaxy Note 20, rejoignant une option bleu foncé et blanche.

Spécifications et fonctionnalités

Le Samsung Galaxy S20 Fan Edition pourrait comporter trois modèles différents. Le SM-G780 serait publié dans le monde entier avec et sans 5G. Pendant ce temps, SM-G781 ne sera disponible qu’avec la 5G. Tous les modèles devraient présenter le prochain skin One UI 2.5 de Samsung superposé sur Android 10.

Tous comporteront probablement un emplacement pour carte microSD provenant du Galaxy S10 Lite, un stockage UFS 3.0 de la gamme Galaxy S20 et un scanner d’empreintes digitales intégré. Il est peu probable que nous voyions un port casque – quelque chose que les séries S10 Lite et S20 se sont tous deux passés.

En ce qui concerne la puissance de traitement, le Snapdragon 865 sera probablement utilisé dans le Galaxy S20 Fan Edition, étant donné que Samsung a utilisé le Snapdragon 855 dans le S10 Lite. Il n’est pas clair si cette option serait réservée au modèle 5G SM-G781 supposé. Nous n’exclurons pas la possibilité que les appareils 4G soient lancés avec du silicium de milieu de gamme supérieur.

ETNews et SamMobile ont précédemment signalé que 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pourraient également être disponibles, mais nous n’avons pas encore vu de fiche technique complète. Si le Galaxy S10 Lite est une indication, nous pourrions probablement également nous attendre à une option de stockage de 512 Go avec au moins 8 Go de RAM.

Le 23 juillet, le GalaxyClub a annoncé que l’édition S20 Fan Edition pourrait comporter une batterie évaluée à 4500 mAh, ce qui ne changerait rien par rapport au Galaxy S10 Lite. C’est 500 mAh plus grand que le S20 de base.

Pour l’imagerie, un rapport du 20 juillet de The Elec détaille la configuration possible de la caméra du téléphone. Trois caméras arrière sont configurées pour fonctionner, mais il n’y a aucun signe d’un capteur 64MP ou d’un capteur 108MP. Au lieu de cela, les utilisateurs devront peut-être se contenter d’un vivaneau principal de 12 MP, d’un appareil photo grand angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 8 MP avec zoom 3x. Une caméra selfie 32MP est définie pour figurer dans le trou de perforation.

Appareil photo Galaxy S20 FE :

50MP GN1 ✘

IMX555 12MP ✔ – Univers de glace (@UniverseIce) 26 juillet 2020

Leaker Ice Universe dans un tweet du 26 juillet a suggéré que le Galaxy S20 Fan Edition arborerait un capteur 12MP, alléguant qu’il s’agit du Sony IMX555 également utilisé sur le Galaxy S20 et le Galaxy S20 Plus. Le bilan du fuyant n’est pas sans problème, mais il convient de noter que ce capteur n’est utilisé que sur les versions Snapdragon de ces appareils. L’ISOCELL S5K2LD de Samsung est utilisé sur les versions Exynos. Il est peu probable que la Fan Edition présente le capteur GN1 50MP que Samsung a annoncé en mai.

Les documents de certification du NFC Forum ont été repérés par GSMArena le 21 août, indiquant deux variantes possibles du Galaxy S20 FE. Bien que les numéros de modèle SM-G781V et SM-G780F soient mentionnés, la liste n’apporte aucun éclairage sur les spécifications de chacun.

Cela dit, GSMArena reconnaît ces numéros de modèle des listes Geekbench précédentes. Le SM-G781V comportait un chipset Snapdragon 865, tandis que le SM-780F utilisait l’Exynos 990. Les listes Geekbench ne sont pas toujours les sources d’informations les plus fiables, alors prenez cela avec une pincée de sel.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition: prix et disponibilité

Alors, quand pouvez-vous acheter l’une de ces éditions de fans? ETNews en juin a suggéré une date de lancement en octobre pour l’appareil.

Un rapport mentionné précédemment par The Elec a corroboré un début d’octobre mais a également ajouté un prix suggéré: 750 $. Bien que cela rendrait la S20 Fan Edition moins chère que les 999 $ du Galaxy S20 au début, ce serait une augmentation substantielle par rapport au prix de 650 $ du Galaxy S10 Lite au lancement et au ~ 450 $ Galaxy A71.

Une nouvelle fuite de DealnTech (via SamMobile) met en lumière les prétendues informations sur les prix canadiens du Galaxy S20 FE. Selon la fuite, les acheteurs devront débourser environ 1148 $ CA (~ 887 $) pour le modèle 128 Go / 5G. Ce prix est inférieur d’environ 150 $ CA au prix de lancement de la S20 5G au Canada.

Samsung a prévu un événement début septembre pour remplacer sa participation à l’IFA, mais il n’est pas encore clair si le Galaxy S20 Fan Edition y fera une apparition.

