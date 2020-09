Comme vous le savez probablement déjà, l’un des jeux qui suscitent le plus d’attentes parmi ceux qui ne sont pas encore sortis en 2020 est FIFA 21. La continuité de cette saga de simulateurs sportifs, qui sera entièrement renouvelée, contraste avec la mise à jour minimale de son principal rival, PES. Cela a généré que l’intérêt de connaître tous les détails sur le nouvel opus d’EA Sports n’a pas cessé de croître ces dernières semaines.

Avec une date de présentation officielle prévue le 9 octobre prochain, il reste encore un mois pour connaître chacune des caractéristiques du titre. Cependant, grâce aux rumeurs de tiers et aux fuites des développeurs eux-mêmes, nous connaissons déjà certains détails que nous ne voulions pas arrêter de réviser.

Dans un premier temps, bien sûr, il convient de rappeler que ce jeu vidéo de simulation de football sera disponible sur les ordinateurs Windows, les consoles PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch actuelles, mais aussi pour la plateforme Google Stadia et pour les consoles de nouvelle génération, la PlayStation 5 et la Xbox Series X.

Les modes de jeu, encore une fois le point fort

L’une des clés du succès des derniers opus de la FIFA réside sans aucun doute dans ses différents modes de jeu. Après tout, c’est cette capacité à se réinventer entre chaque mise à jour majeure qui a permis aux gens d’EA Sports de dépasser leurs principaux concurrents dans la catégorie. Apprenons à les connaître:

Mode Ultimate Team

On pourrait dire que c’est la grande star des franchises FIFA ces dernières saisons. Dans ce jeu en particulier, vous aurez la chance de faire équipe avec un ami pour des défis doubles dans les divisions Rivals et Squad Battles. Cela vous permettra d’obtenir des bonus uniques qui amélioreront votre expérience personnelle.

De plus, les événements FUT apparaissent, qui aident à obtenir un plus grand nombre de récompenses grâce aux systèmes d’événements de groupe. Et il y a des icônes comme celles de Fernando Torres ou de Xavi Hernández.

En revanche, la gestion de la condition physique des membres de l’équipe sera plus simple qu’auparavant. Tout le monde commencera à 100% chacun des matchs. Les cartes d’entraînement disparaissent et les blessures sont moindres.

De toute évidence, le système de pièces FIFA 21 est toujours là, ce qui nous aidera à atteindre différents objectifs en profitant de notre argent.

Sur Internet, via des sites comme SSEGold, vous pouvez les obtenir à un très bon prix.

Mode Volta

Après un bon accueil du public, le football de rue revient cette année avec le mode de jeu Volta, qui comprend le multijoueur. Vous pouvez jouer à des rencontres avec vos anciens amis ou via des rencontres avec des inconnus.

Selon la performance que vous montrez dans chaque engagement, vous recevrez des prix selon un système de notation renouvelé. En plus de gagner, vous devrez préciser que vous avez votre propre style.

En termes de personnalisation, vous pourrez débloquer des maillots officiels du club lorsque vous dominerez certains événements.

Mode carrière

Nous oublions souvent le mode Carrière car c’est celui qui est avec nous depuis le plus longtemps. Cependant, ce FIFA 21 devrait ajouter un contenu attrayant dont nous n’étions pas au courant. Sans aller plus loin, les options de gestion se sont multipliées, de sorte que l’on attaque à la fois sa section de forme physique et d’énergie.

En termes de contrôle lors des rencontres, il sera désormais constant, afin que l’on puisse prendre le contrôle ou le rendre à l’intelligence du jeu quand on veut. Vous n’aurez plus à souffrir sans pouvoir rien y faire.

EA n’oublie pas non plus le gameplay

En plus de ces modes de jeu, sur lesquels nous nous attarderons plus tard, il existe également des optimisations spécifiques à cette version. Les créateurs de l’étude nord-américaine parlent d’améliorations concrètes des mécanismes d’attaque et de défense. L’idée est d’utiliser l’Intelligence Artificielle et de la perfectionner au maximum, pour que chaque joueur accomplisse sa tâche avec précision, même lorsque nous ne la contrôlons pas.

Pour citer un exemple, si nous jouons à FIFA 21 et que nous commandons une action d’attaque, les autres comprendront parfaitement dans quelle zone du terrain ils doivent aller et quand le faire. Cela augmentera nos chances, à la fois de terminer une passe à l’avantage et de jouer l’aventure individuelle avec moins de défenseurs qui nous traquent si nous battons le premier. Et quelque chose de similaire se produira en défense, permettant une meilleure coordination collective.

Il est également annoncé que les collisions entre joueurs auront été affinées. Les erreurs déjà quasi inexistantes seront corrigées dans lesquelles, face à un affrontement entre deux footballeurs, l’un d’entre eux ne sait pas comment réagir ou le fait de manière non naturelle. Cela produira une sensation plus réaliste, ce qui est la première chose à rechercher.

