Pour l’attente – et le choc – d’une bonne partie des fans, c’est officiel: la franchise de jeux vidéo The Last of Us aura une adaptation télévisée de HBO, ce qui en principe est une bonne nouvelle pour la proposition et surtout, la qualité du projet et sa fidélité au matériel d’origine.

Pour l’instant, des rumeurs et des nouvelles dans les médias spécialisés indiquent que la prochaine série dramatique sera produite par le talents derrière certains des projets les plus réussis de HBO, ainsi que les esprits derrière la franchise de jeux vidéo, ce qui pourrait aboutir à une équipe de rêve qui porterait le projet à une nouvelle dimension dans toute autre adaptation de caractéristiques similaires. Pour l’instant, les noms de Craig Mazin (Tchernobyl) et Carolyn Strauss (Tchernobyl, Game of Thrones) sont confirmés en tant que producteurs exécutifs avec Neil Druckmann (The Last of Us et Uncharted jeux vidéo franchises), Evan Wells (Naughty Dog, compagnie de développement) et Asad Qizlibash et Carter Swan de PlayStation Productions

C’est une équipe qui garantit, pour le moment, que la série capturera l’esprit de la franchise de jeux vidéo bien-aimée et que peut-être, elle la mènera dans une direction entièrement nouvelle, sans perdre son essence. La série sera écrite par Mazin et Druckmann, et est une coproduction avec Sony Pictures Television.

“Craig et Neil sont des visionnaires dans une ligue à part”, a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation de HBO, dans un communiqué le vendredi 20 novembre. Avec eux à la barre, parallèlement à la (participation) de l’incomparable Carolyn Strauss, cette série résonnera auprès des fans inconditionnels des jeux “ The Last of Us ” ainsi que des nouveaux venus dans cette saga qui définit le genre. Nous sommes ravis de nous associer à Naughty Dog, Word Games, Sony et PlayStation pour adaptez cette histoire épique et puissamment immersive. “

Le synopsis de HBO pour la série à venir indique que l’adaptation suivra les événements du jeu vidéo original de 2013. «Vingt ans après la destruction de la civilisation moderne, Joel, un survivant endurci, est engagé pour faire sortir Ellie, une fille de 14 ans, d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui a commencé comme un petit travail se transforme rapidement en un voyage brutal et déchirant car ils doivent tous les deux traverser les États-Unis et compter les uns sur les autres pour survivre. “

Le jeu vidéo The Last of Us est devenu un succès commercial et critique pour Sony et Naughty Dog, ce qui a non seulement démontré la capacité du format à explorer de nouvelles approches technologiques liées aux plates-formes, mais aussi la profondeur des différentes histoires et situations qui peuvent raconter.

La suite de 2020 The Last of Us Part II a également été un succès retentissant, se vendant à plus de 4 millions d’exemplaires lors de son week-end d’ouverture. Pour l’instant, la plupart des détails sur la série sont un secret bien gardé, mais tout semble indiquer que HBO vise à réaliser une production à grande échelle, qui deviendra peut-être, un autre de ses grands projets de canal à moyen terme.