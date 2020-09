Suite à l’introduction d’un écran toujours allumé avec l’Apple Watch Series 5 de l’année dernière, les premières indications sont que l’Apple Watch Series 6 continuera d’étendre les capacités de santé du portable. Continuez à lire alors que nous rassemblons tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’Apple Watch 2020, y compris des détails sur le remplacement bas de gamme supposé de la série 3.

Conception

L’Apple Watch Series 6 est susceptible de ressembler à l’Apple Watch Series 5. Les rapports indiquent qu’il n’y a pas de changements majeurs en magasin pour le design industriel de l’Apple Watch Series 6 et qu’il suivra le même facteur de forme général que la série 4 et série 5.

Cela étant dit, il n’est pas hors de question qu’Apple propose de nouvelles finitions, couleurs et options de boîtier pour l’Apple Watch Series 6. Avec la sortie de l’année dernière de la Series 5, Apple a lancé une toute nouvelle option en titane.

Que nous réserve cette année? Nous ne le savons pas encore, mais les possibilités incluent de nouvelles couleurs pour les matériaux de boîtier existants, de nouveaux matériaux, et bien plus encore. Et bien sûr, Apple aura probablement de nouvelles options de bande et de nouvelles couleurs.

L’un des changements introduits avec watchOS 7 est la dépréciation de la capacité Force Touch. Force Touch permettait aux utilisateurs d’Apple Watch d’appuyer fermement sur l’écran de l’appareil pour accéder à du contenu et à des commandes supplémentaires, comme changer les cadrans de montre ou effacer toutes les notifications. Apple explique:

Dans les versions de watchOS antérieures à watchOS 7, les utilisateurs pouvaient appuyer fermement sur l’écran pour faire des choses comme changer le cadran de la montre ou révéler un menu caché appelé menu Force Touch. Dans watchOS 7 et versions ultérieures, les applications système rendent les éléments de menu précédemment masqués accessibles dans un écran associé ou un écran de paramètres. Si vous preniez auparavant en charge un geste de pression longue pour ouvrir un menu masqué, envisagez de déplacer les éléments de menu ailleurs.

Force Touch est techniquement une fonctionnalité matérielle disponible sur tous les modèles d’Apple Watch depuis le premier jour, mais avec watchOS 7, Apple supprime complètement la fonctionnalité, même si le matériel Apple Watch la prend en charge. C’est un moyen pour Apple de forcer les développeurs à apporter les modifications nécessaires avant la sortie de l’Apple Watch Series 6 et d’assurer l’uniformité.

Donc, dans cet esprit, il semble inévitable que l’Apple Watch Series 6 abandonne le matériel qui était à l’origine nécessaire pour Force Touch. La suppression des capacités matérielles de Force Touch pourrait également signifier qu’Apple peut rendre l’Apple Watch Series 6 plus mince ou intégrer une batterie plus grosse ou d’autres capteurs à l’intérieur.

Fonctionnalités de santé de l’Apple Watch Series 6

L’une des fonctionnalités phares de la mise à jour Apple Watch de cette année devrait être la détection du taux d’oxygène dans le sang. Le code trouvé dans iOS 14 par . a indiqué que Apple Watch l’ajouterait cette année.

Comment cela fonctionnerait-il? Les niveaux d’oxygène dans le sang entre 95% et 100% sont considérés comme sains; des niveaux d’oxygène dans le sang inférieurs à 80% peuvent entraîner une altération des fonctionnalités du cœur et du cerveau. Le risque d’arrêt respiratoire ou cardiaque est courant après une faible saturation en oxygène dans le sang. Cette fonctionnalité fonctionnerait de la même manière que les fonctionnalités de notification de fréquence cardiaque watchOS existantes. Si l’Apple Watch détecte un taux d’oxygène dans le sang inférieur à un certain seuil, elle déclenchera une notification pour l’utilisateur.

S’appuyant sur la détection du niveau d’oxygène dans le sang, Apple développe également des capacités d’électrocardiogramme (ECG) améliorées pour l’Apple Watch Series 6. Les Apple Watch Series 4 et 5 donnent actuellement des lectures ECG non concluantes avec des fréquences cardiaques comprises entre 100 et 120 battements par minute. Une future mise à jour, logicielle ou matérielle, supprimera cette limitation avec une version mise à niveau de l’application ECG.

Pour le moment, on ne sait pas si ces nouvelles fonctionnalités de santé seront limitées à l’Apple Watch Series 6 ou si watchOS 7 pourrait également les amener à l’Apple Watch Series 4/5. L’histoire suggère qu’Apple voudra utiliser ces fonctionnalités pour pousser les mises à niveau vers la série 6, mais nous devrons attendre pour le savoir avec certitude.

Suivi du sommeil

Le suivi du sommeil est au sommet de ma liste de souhaits Apple Watch depuis de nombreuses années, et la sortie de watchOS 7 de cette année met enfin la fonctionnalité en place. La nouvelle application Sleep vous permet de définir votre horaire, d’afficher l’analyse du sommeil et d’ajuster les paramètres pour des choses telles que la réduction de la vitesse et votre objectif de sommeil.

Les données de suivi du sommeil elles-mêmes sont plutôt basiques, mais le lien avec des fonctionnalités telles que Wind Down et Sleep Mode permet une expérience élégante. Ce qui est intéressant, c’est que le suivi du sommeil de l’Apple Watch ne se limite pas à la nouvelle Apple Watch Series 6, bien que des fonctionnalités de suivi du sommeil plus avancées pourraient être disponibles exclusivement sur l’Apple Watch de cette année.

En fait, Bloomberg avait signalé que le suivi du sommeil serait lié à un nouveau matériel plutôt qu’à un nouveau logiciel. Même si watchOS 7 offre une prise en charge du suivi du sommeil à tous les utilisateurs d’Apple Watch, il se peut que l’Apple Watch Series 6 présente de nouvelles capacités matérielles.

Plus de fonctionnalités watchOS 7

Libération

Actuellement, nous prévoyons que l’Apple Watch Series 6 sera annoncée en septembre aux côtés de la gamme 2020 d’iPhones d’Apple. Cela étant dit, compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19, les délais de lancement des produits sont en constante évolution, d’autant plus que nous savons déjà que l’iPhone lancera «quelques semaines» plus tard que d’habitude cette année.

Reste à savoir si l’Apple Watch Series 6 pourrait également être affectée par ces retards.

Devriez-vous acheter une Apple Watch Series 5 ou attendre?

L’une des questions les plus courantes, à chaque fois qu’un nouveau produit Apple se profile, est de savoir si vous devez acheter le modèle de la génération actuelle ou attendre le nouveau. À ce stade, nous sommes probablement dans environ deux mois après la sortie de l’Apple Watch Series 6.

Cela signifie que pour la plupart des gens, il est probablement sage d’attendre que l’Apple Watch Series 6 soit annoncée plus tard cette année. Même si vous ne finissez pas par acheter le modèle le plus récent, l’introduction de l’Apple Watch Series 6 signifiera que les modèles plus anciens, tels que l’Apple Watch Series 5, bénéficieront probablement d’une baisse de prix.

Si vous décidez d’acheter une Apple Watch Series 5 au lieu d’attendre l’Apple Watch Series 6, vous devriez éviter de payer le prix fort. Vous pouvez suivre les dernières offres Apple Watch sur 9to5Toys ou consulter les tarifs Amazon ci-dessous:

Suivi de l’Apple Watch Series 3

Dans une étrange tournure des événements, Bloomberg a rapporté qu’Apple prépare également une nouvelle Apple Watch bas de gamme pour remplacer l’Apple Watch Series 3. Apple vend toujours l’Apple Watch Series 3 dans sa gamme pour 199 $, et c’est un choix populaire pour les acheteurs qui veulent juste des capacités de suivi de la condition physique.

L’Apple Watch Series 3, cependant, commence à montrer son âge en termes de conception et de puissance de traitement. Le rapport Bloomberg ne précise pas beaucoup à quoi s’attendre de la nouvelle version de l’Apple Watch Series 3, à part dire qu’elle «concurrencera les appareils de fitness moins chers tels que ceux de Fitbit».

Il est possible que la nouvelle Apple Watch bas de gamme conserve le même design que l’Apple Watch Series 3, mais ajoute un processeur plus récent à l’intérieur et des fonctionnalités telles que la détection des chutes.

Résumé de l’Apple Watch Series 6

Pour le moment, c’est tout ce que nous savons à ce jour sur l’Apple Watch Series 6. Comme toujours, il est probable que nous continuerons à en savoir plus sur l’appareil avant sa sortie prévue en septembre. Nous devrions également en savoir bientôt plus sur le suivi annoncé par Apple de l’Apple Watch Series 3.

Qu’y a-t-il sur votre liste de souhaits Apple Watch Series 6? Qu’est-ce que vous attendez le plus? Faites-nous savoir dans les commentaires!

Meilleurs bracelets Apple Watch:

Meilleures stations de chargement Apple Watch:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: