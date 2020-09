Netflix a déjà accueilli de nombreuses émissions de science-fiction ambitieuses. Cependant, le service de streaming développe ce qui pourrait être sa plus grande série de science-fiction à ce jour. Il est basé sur la trilogie de livres acclamée par la critique Three-Body Problem. De plus, le duo derrière l’émission à succès Game of Thrones de HBO sera en charge de l’adapter. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur le problème des trois corps sur Netflix.

Qu’est-ce que la trilogie du roman The Three-Body Problem?

The Three-Body Problem, le premier roman de cette trilogie de science-fiction, est une idée originale de l’écrivain chinois Liu Cixin. Il a été initialement publié dans son pays natal en 2006. Il dépeint une chronologie alternative de la Terre. Dans le roman, des signaux sont envoyés dans l’espace dans les années 1960 pour contacter des civilisations extraterrestres. Cependant, ils reçoivent un message en retour, indiquant qu’une race extraterrestre vient envahir la Terre.

Le premier livre était très populaire en Chine, et Tor Books a récupéré les droits en anglais sur le roman. Cette version, traduite par Ken Liu, a été publiée en 2014 et est devenue plus tard le premier roman d’un auteur asiatique à remporter le prix Hugo du meilleur roman.

Liu Cixin a poursuivi l’histoire du problème à trois corps dans deux autres romans, La forêt sombre et la tête de la mort. Les deux livres ont été publiés aux États-Unis, avec des traductions de Joel Martinsen et Ken Liu, respectivement.

Qui crée le problème des trois corps sur Netflix?

Dans un communiqué de presse, Netflix a annoncé avoir obtenu les droits de réalisation d’une série en anglais basée sur les romans. L’annonce a immédiatement attiré l’attention des médias à cause de deux noms attachés au projet: David Benioff et D.B. Weiss. Le duo a signé un contrat de développement exclusif de 200 millions de dollars avec Netflix en 2019. Ils étaient les co-showrunners de la série fantastique pour adultes à succès Game Of Thrones de HBO, basée sur les romans A Song of Ice and Fire de l’auteur George R.R. Martin.

Alors que la série HBO a été un succès critique et les cotes d’écoute, la série a été largement critiquée pour sa huitième et dernière saison en 2019, beaucoup estimant que Benioff et Weiss n’avaient pas été à la hauteur des scénarios précédents de Martin. D’autres souligneront que le déclin discutable de l’émission a commencé lorsque les auteurs de l’émission ont manqué de matériel source. Tant qu’ils s’en tiennent étroitement à la trilogie de trois livres et ne s’écartent pas, ce ne serait pas un problème ici.

Benioff et Weiss serviront d’écrivains et de producteurs exécutifs de The Three-Body Problem sur Netflix. Ils ont publié une déclaration commune déclarant qu’ils avaient hâte de «passer les prochaines années de notre vie à donner vie à un public du monde entier».

Ce ne sont pas seulement Benioff et Weiss qui seront impliqués dans cette série. Rian Johnson, le réalisateur de Looper, Star Wars Episode VIII: The Last Jedi, et le récent Knives Out, fait également partie de l’équipe créative. De plus, Alexander Woo, qui a développé la deuxième saison de la série d’horreur d’AMC The Terror, sera écrivain et producteur exécutif.

Les sociétés de production Plan B Entertainment (cofondée par l’acteur Brad Pitt) et Primitive Streak (cofondée par l’actrice Rosamund Pike) seront impliquées dans la série. Enfin, Liu Cixin et Ken Liu serviront de producteurs-conseils sur l’émission. Dans sa propre déclaration, Cixin a déclaré qu’il avait «le plus grand respect et la plus grande confiance dans l’équipe créative qui a adapté Le problème des trois corps pour le public de la télévision.

Qui jouera dans la série?

Jusqu’à présent, aucune annonce de casting n’a été faite pour The Three-Body Problem sur Netflix.

Quand la production commencera-t-elle et quand la série sera-t-elle diffusée sur Netflix?

Il est très tôt dans le processus de développement, il n’y a donc pas de mot sur le début du tournage de la série. Il est également beaucoup trop tôt pour savoir quand la première saison pourrait tomber sur le service.

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Le problème des trois corps sur Netflix. Nous garderons un œil sur son développement et mettrons à jour cet article lorsque plus d’informations seront révélées.