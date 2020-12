Le 8 janvier 2021, la troisième saison de Cobra Kai sortira. La série dérivée de la saga cinématographique Karate Kid a encore beaucoup à nous dire.

Dans les bandes-annonces publiées récemment, nous avons pu voir quelques détails du nouvel opus qui ravissent tous les fans de Cobra Kai. Nous revenons ici et tout ce que nous savons sur la saison prochaine.

Les suites d’un combat

La dernière bande-annonce commence là où la deuxième saison de Cobra Kai s’est terminée. Je veux dire, avec un Johnny complètement cassé (William Zabka), buvant sur la plage. Pas pour moins, les conséquences de leurs enseignements et de leurs querelles se sont intensifiées de telle manière que non seulement il y a eu un énorme combat sur terrain à l’école, mais Miguel (Xolo Maridueña) a été grièvement blessé.

Outre un Johnny sans son dojo, et avec le vieil homme John Kreese (Martin Kove) face à Cobra Kai, les choses semblent assez compliquées pour le protagoniste de cette série. Eh bien, avec tout et qu’il devra faire face à la responsabilité de son élève, à la fois personnellement et avec sa famille. Bien sûr, à la fin de la bande-annonce, je pouvais le voir vêtu d’une robe de gala à l’entrée de quelque chose qui ressemble à une fête. Un diplôme? Un mariage?

Sans aucun doute, des groupes de garçons devront faire face à différents défis. Comme Robby lui-même (Tanner Buchanan), qui dans les avant-premières apparaît dans un établissement correctionnel en conflit constant avec ses pairs. Ou Samantha, la fille de Daniel, visitant la formation de Robby, mais aussi face à face avec Tory (Peyton List), et l’étrange Hawk (Jacob Bertrand), face non seulement à ses vieux amis et ennemis, mais aussi à son propre professeur.

Vieux Okinawa

L’une des nouvelles les plus marquantes sur cette nouvelle saison de Cobra Kai c’est qu’une partie de l’intrigue aura lieu au Japon. Oui, dans le vieux Okinawa, où s’est déroulée une partie de l’histoire de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et du mythique Maître Miyagi (joué par l’inoubliable Pat Morita). Plus précisément dans Karate Kid II.

Rappelons que le personnage de Daniel a joué dans les films de la saga Karate Kid. Déjà dans le deuxième film de la saga, son amitié étroite avec M. Miyagi l’a amené à l’accompagner à Okinawa. Et c’est que l’enseignant a dû retourner dans son lieu d’origine pour dire au revoir à son père malade. Mais M. Miyagi était attendu non seulement par son parent convalescent, mais par une vieille et douloureuse querelle avec son ami Sato au sujet d’une fille.

‘Kit de karaté II’ (1986)

Ledit ami a un neveu, Chozen Toguchi (Yuji Okumoto), qui devient bientôt inimitié avec Daniel lui-même. Bien sûr, il y a aussi une fille, Kumiko (Tamlyn Tomita), et le triangle amoureux se répète dans la nouvelle génération. Comme en Extrême-Orient les choses se résolvent avec des duels à mort, Chozen et Daniel doivent se faire face. Daniel remporte évidemment le combat mais ne tue pas son adversaire (la philosophie de M. Miyagi était très contraire à celle de Cobra Kai).

Les anciens personnages de Karate Kid dans Cobra Kai

Le duel et la querelle se poursuivront dans la troisième saison de Cobra Kai. Non seulement les nouveaux personnages, mais d’autres qui faisaient partie de l’inoubliable saga Karate Kid. L’histoire du voyage que M. Miyagi et Daniel ont fait à Okinawa dans le deuxième film est pertinente précisément parce que Chozen et Kumiko apparaîtront dans le nouvel opus Cobra Kai. Les deux personnages sont vus dans la bande-annonce la plus récente et la confirmation que les deux personnages seraient dans la série a suscité une grande attente.

La nouvelle saison de Cobra Kai aura 10 épisodes, comme les deux tranches précédentes. La série créée par Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald arrivé sur Netflix il y a quelques mois, lorsque la série est allée sur cette plate-forme après que YouTube a abandonné sa stratégie consistant à poursuivre ses productions originales. Certainement une bonne nouvelle pour les fans de Karate Kid et Cobra Kai, qui se sont avérés être bien plus que de la nostalgie.

Cobra Kai sera présenté en première sur 8 janvier 2021. De plus, les deux versions précédentes sont désormais disponibles pour tous les abonnés de Netflix.

