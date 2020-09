Les rumeurs sur les projets d’Apple de fabriquer sa propre paire d’écouteurs circum-auriculaires circulent depuis plus de deux ans. Plus de détails sur ce à quoi s’attendre sont apparus récemment, y compris des informations selon lesquelles une sortie en 2020 est toujours probable. Poursuivez votre lecture pour faire le tour de tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la prochaine poussée d’Apple dans l’industrie du casque avec AirPods Studio.

AirPods et Beats

À l’heure actuelle, la gamme d’accessoires audio d’Apple comprend deux composants clés: les AirPods et les Beats. En 2020, Apple a continué de mettre à jour sa marque Beats, tout en élargissant la gamme d’AirPods avec de nouveaux modèles et de nouvelles fonctionnalités.

Alors que la collection Beats comprend déjà quelques paires d’écouteurs différentes, la gamme d’AirPods d’Apple s’est jusqu’à présent limitée aux écouteurs. Cependant, selon divers rapports, cela changera en 2020 alors qu’Apple prépare ses propres écouteurs circum-auriculaires.

Ces écouteurs complèteront les accessoires Beats et AirPods existants, mais Apple envisage de les différencier de plusieurs manières.

Conception

Jusqu’à cette année, la conception des écouteurs supra-auriculaires d’Apple était un mystère, et bien que nous ne sachions toujours pas tout, un rapport de Bloomberg en avril offrait plus de détails sur ce à quoi s’attendre.

Selon le rapport, Apple travaille jusqu’à présent sur au moins deux variantes de ses écouteurs intra-auriculaires: une version haut de gamme avec des «tissus semblables à du cuir» et un «modèle axé sur le fitness qui utilise des matériaux plus légers et respirants avec de petites perforations.» Il est également prévu une prise en charge des commandes tactiles pour la lecture sur le côté.

En outre, les écouteurs d’Apple auraient un «look rétro», explique le rapport:

Les prototypes des écouteurs ont un look rétro avec des oreillettes de forme ovale qui pivotent et un serre-tête relié par de fins bras métalliques. Les bras proviennent du haut des oreillettes plutôt que des côtés, ont ajouté les gens. Ils ont demandé à ne pas être identifiés pour discuter de produits qui n’ont pas été annoncés.

. a trouvé le premier regard sur les écouteurs supra-auriculaires d’Apple dans iOS 14:

Mais là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c’est avec la façon dont Apple permettra apparemment aux utilisateurs de personnaliser leurs écouteurs avec une conception modulaire, comme Bloomberg l’a d’abord signalé. De nombreux fabricants de casques haut de gamme ont utilisé des aimants pour fixer des coussinets d’oreille au cadre. Cela permet aux utilisateurs d’échanger les coussinets d’oreille lorsqu’ils sont usés.

Apple, cependant, fera passer les choses au niveau supérieur. En plus de la possibilité d’échanger des coussinets d’oreille magnétiques, Apple aurait conçu ses écouteurs de manière à ce que les bandeaux soient également détachables magnétiquement.

Cela signifie que vous pourrez échanger le bandeau comme vous échangez des bracelets Apple Watch. Par exemple, vous pouvez attacher le bandeau perforé et respirant pour faire de l’exercice, puis passer au cuir pour plus de confort et un design plus agréable à l’intérieur.

D’autres détails sur la conception et la connectivité ne sont pas clairs pour le moment. Il est clair, cependant, que la modularité sera l’un des principaux facteurs de différenciation et d’arguments de vente des écouteurs circum-aural d’Apple par rapport à Beats et à d’autres options.

Caractéristiques

Nous pouvons nous attendre à ce que les écouteurs circum-auriculaires d’Apple empruntent de nombreuses fonctionnalités de la gamme AirPods. Cela inclut la dernière puce H1 pour un couplage et une commutation rapides entre les appareils – sinon une version encore plus récente de la puce avec des améliorations supplémentaires. Cela signifie également la prise en charge de « Hey Siri ».

Les rapports ont également indiqué que les écouteurs supra-auriculaires d’Apple seront dotés de la technologie de suppression du bruit, ce qui signifie également que le mode Transparence sera probablement pris en charge. Le mode Transparence est une fonction conçue pour laisser entrer le son de votre environnement en relayant le son d’un microphone externe.

Des fonctionnalités telles que le mode Transparence et la puce H1 sont arrivées au casque Beats ces dernières années. Par exemple, le Beats Solo Pro (examen complet) offre une annulation du bruit et un mode Transparence dans une conception sur l’oreille. Cependant, les écouteurs circum-auriculaires d’Apple devraient intégrer des fonctionnalités AirPod supplémentaires, telles que la mise en pause et la reprise automatiques de la lecture lorsque vous les retirez ou les mettez en marche.

Contrairement au Beats Solo Pro sur l’oreille, les écouteurs d’Apple apporteront également les fonctionnalités AirPods à la conception sur l’oreille. Les écouteurs intra-auriculaires ont tendance à offrir une isolation sonore plus naturelle et sont souvent plus à l’aise avec de nombreux utilisateurs en raison de la façon dont ils enveloppent complètement vos oreilles.

S’il est impossible de connaître les détails de la qualité sonore tant que les écouteurs ne sont pas disponibles, de nombreux rapports les ont décrits comme «haut de gamme» et nous nous attendons à ce qu’une excellente qualité sonore accompagne cela. Nous aurons plus de détails sur la qualité sonore au fil du temps.

Enfin, de nouvelles fonctionnalités à venir dans iOS 14 seraient excellentes pour AirPods Studio. Plus précisément, iOS 14 et iPadOS 14 incluent tous deux une nouvelle fonctionnalité Spatial Audio conçue spécifiquement pour les AirPods.

Apple affirme que l’audio spatial est une expérience immersive utilisant des filtres audio directionnels pour «lire des sons pratiquement n’importe où dans l’espace, créant une expérience sonore immersive». Selon Apple, cela placera les canaux surround exactement au bon endroit, même lorsque vous tournez la tête ou déplacez votre appareil.

La compétition

Apple a quelques principaux concurrents sur le marché des écouteurs supra-auriculaires haut de gamme. Bose propose deux options incroyablement populaires et bien évaluées, le Bose Noise Canceling 700 et le Bose QuietComfort 35. Tous deux offrent une qualité audio haut de gamme et des designs haut de gamme, avec également une suppression du bruit.

Le Bose QuietComfort 35 se vend 349 $, tandis que le Bose Noise Cancelling 700 se vend 399 $.

Ailleurs, les écouteurs circum-auriculaires WH1000XM3 de Sony sont également devenus un choix populaire pour les utilisateurs, grâce à la suppression du bruit d’emballage, au contrôle Alexa, etc. Ils se vendent 348 $ et sont également incroyablement bien évalués.

Là où Apple pourra se différencier, cependant, c’est avec l’intégration profonde d’iOS que la puce H1 offrira. Tout comme les AirPod sont devenus le choix d’écouteurs sans fil par défaut pour de nombreux utilisateurs d’iPhone, les utilisateurs pourraient être plus tentés par l’expérience de connectivité transparente offerte par les écouteurs circum-auriculaires d’Apple.

Prix ​​et disponibilité

L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a indiqué qu’Apple espère commencer la production de masse de ses écouteurs supra-auriculaires à la mi-2020, ce qui suggère une sortie au début de l’automne. Bloomberg a dit s’attendre à ce que les écouteurs supra-auriculaires soient publiés plus tard cette année.

Plus récemment, Bloomberg a signalé à la fin du mois d’août que AirPods Studio était toujours sur la bonne voie pour être publié en 2020. Selon le rapport, les écouteurs supra-auriculaires seront lancés à l’automne dans le cadre de la «mise à jour complète du produit» d’Apple.

Cela étant dit, le projet aurait déjà été retardé deux fois, et d’autres retards ne sont pas hors de question, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Il est cependant réconfortant que nous approchions du calendrier de publication de l’automne, et Bloomberg a doublé ses revendications. Cela indique peut-être qu’Apple a évité d’autres retards dans AirPods Studio.

Les informations sur les prix des produits Apple inédits sont souvent impossibles à connaître, mais les files d’attente Beats et AirPods peuvent au moins fournir des informations. Les AirPods Pro se vendent 249 $, tandis que Beats Solo Pro coûte 299 $. Théoriquement, les écouteurs intra-auriculaires d’Apple coûteront encore plus que cela, peut-être à 349 $ ou 399 $.

Enfin, tout comme les prix, les noms marketing sont également généralement inconnus jusqu’à l’annonce officielle d’Apple. Dans un sondage effectué en 2018, les lecteurs de . ont prédit «Apple Headphones» comme nom, suivi de près par «AirPods Pro» en tant que finaliste. Bien sûr, cette dernière option est maintenant prise. «AirPods Studio» est largement devenu le nom de facto dans les rumeurs jusqu’à présent.

Que pensez-vous des écouteurs supra-auriculaires d’Apple? Combien seriez-vous prêt à payer pour eux? Faites-nous savoir dans les commentaires!

