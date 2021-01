WandaVision est récemment sorti le Disney Plus. Il s’agit du premier titre de Marvel Studios pour la plate-forme susmentionnée, qui a déjà plus de séries de super-héros programmées et quelques autres en développement. L’un d’eux est She-Hulk, ici nous passons en revue tout ce que nous savons sur ce titre jusqu’à présent.

L’un des premiers détails que nous avons appris est celui révélé par le président de Marvel Studios lui-même, Kevin Feige, sur la durée des chapitres de She-Hulk. Et c’est que l’un des plans de la société de production est de créer six heures de contenu pour chaque titre Disney Plus. Bien que la durée des chapitres varie en fonction de la série en question. Dans ce cas, She-Hulk aura 10 épisodes d’une demi-heure chacun. Presque comme WandaVision, qui en aura 9 dans un peu plus d’une demi-heure.

Comédie et lois

Tout comme Marvel Studios a osé faire une série aussi particulière que WandaVision, il semble qu’il essaiera de suivre la même ligne dans She-Hulk. Kevin Feige a déclaré que cette série serait une “comédie juridique”. En fait, l’équipe de rédaction s’est distinguée par l’embauche de talents issus de comédies, et pas de n’importe qui. Eh bien, à la tête des scénaristes se trouve Jessica Gao, scénariste Rick et Morty, la meilleure série animée du multivers. D’autre part, Kat Coiro et Ana Valia, toutes deux ayant une longue carrière dans la télévision comique, ont également été signées.

Comme nous le savons bien, Jennifer Walters / She-Hulk est une avocate de profession. Ainsi, selon ce qui a été publié, la série abordera ce problème, en plus de ses activités de super-héros. Tout comme dans les bandes dessinées, où il est apparu pour la première fois dans son propre titre intitulé Savage She Hulk # 1, publié en février 1980.

She Hulk a été créée par Stan Lee et John Buscema. Son statut de Hulk a été acquis après avoir reçu une transfusion d’urgence de son cousin Bruce Banner. C’est à cause de cela qu’il a acquis une version plus légère que son cousin, donc il conserve sa personnalité. Dans les bandes dessinées, cette super-héroïne excentrique a été membre de The Avengers, Fantastic 4, Heroes for Hire, The Defenders, Fantastic Force et SHIELD elle-même.

Le protagoniste de ‘She-Hulk’

Une autre nouvelle pertinente de cette prochaine série Disney Plus est que Tatiana Maslany jouera Jennifer Walters / She-Hulk. Sa signature a été confirmée en décembre dernier, après une longue liste de rumeurs. Nous connaissons Tatiana Malany principalement pour son travail sur Orphan Black, où elle a joué des dizaines de personnages pour lesquels elle a été lauréate de plusieurs des prix les plus importants de l’industrie du divertissement.

D’autre part aussi Mark Ruffalo en tant que Bruce Banner / Smart Hulk et Tim Roth en tant qu’abomination ont été confirmés à She-Hulk. She-Hulk n’a pas de date de sortie confirmée, mais sa première est prévue pour 2022.

Les productions de l’univers cinématographique Marvel qui ont une date de sortie sont celles de la phase 4. Ceci, bien sûr, s’ils ne les retardent pas. Rappelons que depuis que la pandémie que nous subissons actuellement est survenue, les lancements des plus grandes productions ont changé. Pratiquement les dates de toutes les productions ont été parcourues depuis le report de Black Widow.

Les dates de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel, jusqu’à présent, ils sont comme ça:

Black Widow – 7 mai 2021 Shang-Chi et la légende des 10 anneaux – 9 juillet 2021 Les éternels – 5 novembre 2021 Spider-Man 3 – 17 décembre 2021 Doctor Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022 Thor: Love and Thunder – 6 mai 2022 Black Panther 2 – 8 juillet 2022 Captain Marvel 2 – 11 novembre 2022

