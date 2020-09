L’existence de la Xbox Series S était un secret de polichinelle. Microsoft a finalement confirmé que ladite console était réelle, a parlé des performances auxquelles on peut s’attendre et a non seulement osé montrer son design, mais a également annoncé son prix de vente: 299 euros.

L’annonce de la Xbox Series S nous a permis de confirmer bon nombre des informations que nous avions vues précédemment, et elle nous a également donné l’occasion de lire entre les lignes le prix possible de la Xbox Series X. Avec l’annonce que la Xbox Series S coûtera 299 euros, Microsoft a laissé deux options ouvertes: que la Xbox Series X coûte 499 euros, soit un total de 599 euros.

La vérité est que les deux ont du sens, en particulier compte tenu des différences que la Xbox Series S et la Xbox Series X présentent au niveau matériel. Le second non seulement c’est beaucoup plus puissant, sinon qu’en plus monter un lecteur optique Blu-ray et utilise un système de refroidissement beaucoup plus complexe et coûteux. Cependant, il faut garder à l’esprit que Microsoft souhaite maintenir un prix compétitif pour booster les ventes de ses nouvelles consoles, et qu’il est prêt à compenser les éventuelles pertes liées à la vente de matériel par les revenus obtenus grâce à la vente de jeux et prestations de service.

Pour faire le point, je pense qu’il est peu probable que la Xbox Series X arrive avec un prix de 599 euros, et qu’il est fort probable que nous finissions par la voir sur le marché avec un prix de 499 euros. Je peux me tromper, c’est évident, mais cette bande intermédiaire est la plus raisonnable compte tenu du coût de production de ladite console, qui selon les dernières informations serait situé sur le 460 dollars.

Xbox Series S: quelles sont les intentions de Microsoft?

Je pense que c’est l’une des questions que tout le monde s’est posée lorsque l’existence de cette console a été confirmée. Microsoft est parti de la même stratégie que celle que nous avons vue dans la génération actuelle, mais avec une particularité, c’est qu’elle ne voulait pas attendre. Laissez-moi vous expliquer, le géant de Redmond aurait pu sortir la Xbox Series S en premier et ont réservé la Xbox Series X pour une sortie ultérieure en tant que console plus puissante, comme cela s’est produit à l’époque avec la Xbox One et la Xbox One X, mais Microsoft a préféré commencer, depuis le début, avec une offre de deux consoles avec des fonctionnalités et des prix différents.

Cela a une explication, et cela s’appelle la diversification. Microsoft est conscient que le prix des consoles de nouvelle génération peut représenter un obstacle important pour le consommateur moyen. Tout le monde ne peut pas investir 499 euros à la fois dans une console, et évidemment nous trouverons aussi des utilisateurs qui, même s’ils le peuvent, ne veulent pas le faire car ils préfèrent attendre de voir comment cette console évolue.

La Xbox Series S est la réponse de Redmond aux utilisateurs qui souhaitent profiter de jeux de nouvelle génération mais qui ont un budget serré. Si on y pense froid, La Xbox Series S coûte le même prix que la PS4 avec un jeu (ou avec deux manettes), et le premier a une puissance beaucoup plus grande que le second. Elle est également moins chère et bien plus puissante que la PS4 Pro, une console qui tourne autour de 399 euros.

Le rapport qualité-prix offert par cette Xbox Series S c’est vraiment révolutionnaire, et avec lui Microsoft peut atteindre un public plus large. Quiconque souhaite jouer en 4K devrait opter pour une Xbox Series X, mais ceux qui se contentent d’une résolution de 1440p auront, comme alternative, la Xbox Series S.

Avec deux consoles sur le marché, l’entreprise dirigée par Satya Nadella peut accélérer le déploiement et le déploiement de sa nouvelle génération, c’est-à-dire construire une base d’utilisateurs plus large en moins de temps. Cela représente également un objectif très important pour Microsoft, car davantage d’utilisateurs se traduisent par des revenus plus soutenus (à long terme) provenant de la vente de jeux et de services.

Il n’est pas difficile de comprendre le rôle que joue la Xbox Series S, et ce sera très intéressant Découvrez comment cette console fonctionne avec les jeux les plus exigeants de la nouvelle génération.

Spécifications Xbox Series S: une approche équilibrée

Les consoles de la génération actuelle partaient d’une base intéressante, notamment PS4: utiliser l’architecture GCN appliquée à un GPU semi-personnalisé avec optimisations et fonctions qui n’avaient pas encore atteint le PC. Ce fut un succès, mais malheureusement, ni Sony ni Microsoft n’ont atteint un design final équilibré.

PS4 et Xbox One, ainsi que PS4 Pro et Xbox One X, ont deux énormes goulots d’étranglement qui sont centralisés dans le processeur, dont je vous rappelle qu’il s’agit d’une AMD Jaguar dans tous les cas (équivalent à un triste Intel Atom), et dans l’unité de stockage, un disque dur de 5400 RPM. Au cours de toutes ces années, nous avons vu comment ces goulots d’étranglement, associés à un manque évident de mémoire unifiée (économie de Xbox One X), ont fini par bloquer les développements des jeux vidéo d’une manière que nous n’aurions pas pu imaginer.

Je ne vais pas revenir sur un sujet que nous avons déjà abordé tant de fois, nous allons donc directement à l’important: La Xbox Series S aura, comme la Xbox Series X, une construction vraiment équilibrée. Nous allons voir ses spécifications pour pouvoir les analyser plus tard:

SoC fabriqué en 7 nm.

CPU Zen 2 avec 8 cœurs et 16 threads à 3,8 GHz (3,6 GHz avec 16 threads actifs).

GPU Radeon RDNA2 1,55 GHz avec 1280 shaders, 80 unités de texturation et 32 ​​unités raster.

10 Go de mémoire GDDR6 unifiée.

SSD PCIE Gen4 de 512 Go.

Compatible avec les jeux de nouvelle génération et avec les titres Xbox One, Xbox 360 et Xbox.

Pas de lecteur optique.

Prise en charge du lancer de rayons accéléré par le matériel.

Il est 60% plus petit que la Xbox Series X.

Jetez un coup d’œil rapide pour voir que la différence est énorme, même par rapport à la Xbox One X. Le processeur qui utilise la Xbox Series S a des années-lumière d’avance sur la Jaguar que les consoles actuelles montent, Il a plus de mémoire unifiée que toutes les consoles actuelles, économisant la Xbox One X, il monte un GPU de nouvelle génération avec une accélération matérielle de lancer de rayons et il a également un SSD haute performance.

La Xbox Series S surmonte tous les goulots d’étranglement de la génération actuelle. Il est vrai que ce n’est pas une console aussi puissante que la Xbox Series X, et qu’elle ne surpassera pas non plus la PS5, mais elle l’est une vraie console nouvelle génération et elle a un prix très intéressant.

Jeu 1440p et compatibilité descendante totale

La Xbox Series S sera une console à jouer 1440p avec des taux allant jusqu’à 120 FPS. C’est là que vous remarquerez, principalement, la différence de puissance entre cette console et la Xbox Series X, en résolution. Cela signifie qu’avec lui, nous pouvons profiter des mêmes jeux que sur Xbox Series X, et que nous aurons accès aux mêmes services.

Je comprends que certains de nos lecteurs peuvent être préoccupés par la durée de vie utile d’une console comme la Xbox Series S, mais comme nous l’avons dit, elle recevra les mêmes jeux que la Xbox Series X et elle aura, en théorie, la même longévité que cela. Il se peut que dans sa phase finale, il montre sa puissance inférieure beaucoup plus nettement, mais pour 299 euros je pense qu’on ne peut pas demander plus.

Nous devons également garder à l’esprit que les développements commenceront toujours à partir de la console la moins puissante, ce qui signifie que si un jeu atteint la Xbox Series X, cela aura été développé en gardant à l’esprit les limites et les lacunes de la Xbox Series S, et qu’il fonctionnera sans problèmes dans un tel système, du moins en théorie.

Une autre valeur importante de cette nouvelle console est la compatibilité descendante, et c’est avec la Xbox Series S Nous pouvons jouer à des jeux Xbox One, à presque tout le catalogue Xbox 360 et à certains titres Xbox. Je l’ai déjà dit plus haut, mais je me répète, il est clair qu’on ne peut pas demander plus à la Xbox Series S, d’autant plus que son prix sera pratiquement identique à celui d’une console de génération actuelle.

Si tout se passe comme prévu, le lancement de la Xbox Series S aura lieu en novembree (avec Xbox Series X), et son prix sera, comme nous l’avons indiqué, de 299 euros. Nous ne savons pas si Microsoft a envisagé de lancer une version avec 1 To de capacité de stockage à court ou moyen terme, mais c’est une possibilité que nous ne pouvons pas exclure.