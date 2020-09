À ce stade, très peu de personnes sur la planète ne connaissent pas le mot Google. Le produit de recherche Web de la société fait désormais partie de la vie quotidienne de milliards de personnes, même le terme « Google it » devient quelque chose que nous disons régulièrement.

Bien que de nombreuses personnes sachent tout sur la présence de Google sur le Web, les produits matériels proposés par la société peuvent dérouter de nombreuses personnes. Entre sa gamme de smartphones Pixel, ses offres de maison intelligente sous sa marque Nest et ses dernières entrées dans l’espace audio, il y a beaucoup à analyser. Cet article devrait aider à dissiper toute confusion!

Ci-dessous, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur l’état actuel du matériel Google. Nous incluons également un aperçu rapide de chaque type de produit proposé par la société, en accordant une attention particulière à ses téléphones Pixel (il s’agit de l’autorité Android, après tout).

Qui est Google?

En termes simples, Google est l’une des entreprises les plus importantes et les plus prospères de l’histoire de l’humanité. À partir de 1998, les cofondateurs Larry Page et Sergey Brin ont déployé le moteur de recherche Google, un moyen simple de trouver des informations sur Internet. C’était une sensation immédiate.

Au fil du temps, Google a poussé davantage de services logiciels. Celles-ci incluent la plate-forme de messagerie la plus populaire au monde, Gmail; Google Agenda, la référence en matière de planification en ligne; Google Maps, qui est utilisé par un milliard de personnes chaque mois; et Google AdSense, la plate-forme publicitaire qui rapporte à l’entreprise l’essentiel de ses revenus.

Ce n’est cependant qu’en 2010 que Google déploiera son premier produit matériel officiel: le Google Nexus One, un smartphone Android. Co-créé avec HTC, le Nexus One a représenté la première grande poussée de Google dans le monde mobile.

De nombreux téléphones et tablettes de marque Nexus suivraient, chacun co-créé par Google et une autre société. Ce ne serait qu’en 2016, croyez-le ou non, que Google sortirait son premier smartphone de bonne foi qu’il a conçu et produit lui-même. Cela serait connu sous le nom de Google Pixel, la première entrée de la ligne téléphonique Pixel qui fonctionne encore aujourd’hui.

Google produit des smartphones depuis plus d’une décennie, mais il propose également de nombreux autres produits matériels.

Google a également créé des ordinateurs portables fonctionnant sur sa plate-forme Chrome OS, des contrôleurs pour son service de jeu en nuage Stadia, des routeurs Wi-Fi domestiques et des appareils de diffusion multimédia en continu. Il a également créé une variété de produits pour la maison intelligente qui existent maintenant sous la marque Nest (Nest étant une société que Google a acquise en 2014 pour 3,2 milliards de dollars).

Bien que Google soit toujours considéré comme un moteur de recherche avant tout, ses offres matérielles sont de plus en plus populaires que jamais.

Que propose Google?

Il existe différentes catégories d’offres matérielles de Google. Nous les avons ventilés ci-dessous et avons inclus des descriptions des produits les plus récents et les plus performants de chaque catégorie. Dans la section suivante, vous trouverez une liste distincte consacrée uniquement aux smartphones de Google.

Une chose pour laquelle Google est connu est d’entrer dans les industries avec enthousiasme, puis de quitter peu de temps après. En tant que tel, nous ignorons les catégories de produits de l’entreprise qui ne sont plus actives, telles que Google Daydream (son seul et unique produit de réalité virtuelle) et Google Clips (son appareil photo autonome de courte durée).

Ordinateurs portables et tablettes

Google a publié plusieurs ordinateurs portables et tablettes différents au fil des ans. Ces appareils exécutent toujours l’un des deux systèmes d’exploitation appartenant à Google: Android et Chrome OS. Google n’a jamais créé de produit Windows, iOS ou macOS.

L’ordinateur portable le plus récent de Google est le Google Pixelbook Go de 2019. Cette itération du Google Pixelbook de 2017 est plus petite et moins chère et se décline en deux nouvelles couleurs: Just Black et Not Pink. Bien que nous soupçonnions qu’il y aura éventuellement un Google Pixelbook 2, nous n’avons aucune confirmation du moment où nous pourrions voir ce lancement.

La tablette la plus récente de la famille est la Google Pixel Slate. Semblable à la gamme de PC Microsoft Surface 2-en-1, la Pixel Slate est une tablette alimentée par Chrome OS conçue pour agir comme un ordinateur portable lorsqu’elle est connectée au clavier en option. Malheureusement, Google a annoncé son intention de quitter complètement le marché des tablettes, de sorte que la Pixel Slate devrait être la première et la dernière du genre.

Cela fait près de cinq ans que Google a lancé une tablette sous Android, et il n’a jamais lancé d’ordinateur portable sous Android. Cependant, la plupart des appareils Chrome OS récents, y compris le Pixelbook Go et la Pixel Slate, prennent en charge les applications Android.

La maison intelligente Google Nest

Nest Labs a commencé en 2010 et a rapidement lancé son premier produit: un thermostat d’apprentissage connecté au Wi-Fi. Il a finalement lancé des détecteurs de fumée / CO2 intelligents ainsi que sa première caméra de sécurité domestique.

Google a acheté Nest en 2014. Depuis lors, la société a publié des versions mises à jour des produits originaux de la société tout en en lançant quelques nouvelles. Chaque produit Nest est centré sur quelques caractéristiques principales: Wi-Fi et connexion Internet, intégration avec Google Assistant et conçu exclusivement pour une utilisation à domicile.

La Nest Cam IQ est la caméra de sécurité la plus récente de l’entreprise. Il existe des modèles intérieurs et extérieurs, mais l’un ou l’autre vous avertira lorsque la caméra captera un mouvement ou un son.

Un produit similaire est le Nest Hello, une sonnette vidéo. Il dispose également d’une caméra activée par le mouvement / le son, mais intègre un carillon de sonnette. Cet appareil fonctionne bien en tandem avec la serrure intelligente Nest x Yale, qui ne comporte pas de caméra.

Les produits Nest les plus connus, cependant, sont ceux que Google a initialement lancés sous sa propre marque. Ce serait le Google Nest Mini (alias le Google Home Mini), qui est l’un des haut-parleurs intelligents les plus populaires au monde. Le Google Nest Hub (alias Google Home Hub) est un produit similaire mais dispose d’un écran tactile.

Enfin, Google propose un système de routeur maillé appelé Google Nest Wifi. La dernière version de ce produit intègre les pouvoirs d’un Nest Mini dans la base principale.

Jeux et divertissements

Fin 2019, Google a sorti son tout premier produit conçu exclusivement pour les jeux: la manette Google Stadia. La manette est conçue pour être utilisée avec le service de jeu Stadia, qui vous permet de jouer à des jeux sur les serveurs cloud de Google. Cela vous évite d’avoir à posséder un PC de jeu haut de gamme ou une console de salon coûteuse, car vous pouvez diffuser une petite sélection de titres sur votre téléviseur, votre ordinateur portable ou même votre téléphone.

Stadia est conçu pour fonctionner au mieux sur un téléviseur équipé de l’appareil de diffusion multimédia en continu de Google, connu sous le nom de Chromecast. Le Chromecast est un petit dongle qui se connecte à un port HDMI de votre téléviseur. Une fois connecté à votre réseau domestique, vous pouvez «diffuser» du contenu multimédia depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur portable sur l’écran. Les Chromecast n’ont pas de télécommande – vous devez le contrôler à partir d’un appareil séparé, qui dans la plupart des cas est un smartphone Android ou iOS.

Pour le moment, Google n’offre pas de streamer multimédia autonome, comme un Roku ou Amazon Fire TV. Cependant, il y en a très probablement un qui arrivera bientôt.

l’audio

Il existe de nombreux produits Google centrés sur l’audio. Nous avons déjà mentionné le haut-parleur intelligent Google Nest Mini, mais ce n’est pas vraiment un haut-parleur audio traditionnel. Pour un meilleur son, Google propose Google Home et Google Home Max. Cependant, ces deux haut-parleurs sont assez anciens et seront probablement remplacés bientôt par une alternative de marque Nest.

Google proposait également une variante de son dongle Chromecast connue sous le nom de Chromecast Audio. Il vous a permis de diffuser des flux audio sur des haut-parleurs «stupides» que vous possédez déjà. C’était une solution parfaite pour les personnes qui souhaitaient un système d’enceintes pour la maison connecté, mais qui ne voulaient pas l’une des enceintes de Google. Malheureusement, Google a abandonné Chromecast Audio, bien que vous puissiez toujours les trouver si vous regardez assez attentivement et êtes prêt à payer une prime.

Le seul produit audio Google que Google soutient et produit activement pour le moment est les nouveaux écouteurs véritablement sans fil appelés Google Pixel Buds. Ces écouteurs sont destinés à concurrencer les AirPods d’Apple, qui définissent le secteur. Contrairement aux AirPods, cependant, les Pixel Buds intègrent fortement Google Assistant, avec une interface tactile facile à utiliser et une traduction linguistique en temps réel.

Téléphones Google Pixel: une ventilation de vos options

La gamme de téléphones Pixel de Google se décline actuellement en deux variétés: la série principale numérotée et la série «a». La série numérotée est remplie de smartphones phares de Google tandis que la série «a» sont des riffs de milieu de gamme sur les téléphones phares avec des spécifications plus faibles et des prix plus bas.

La gamme Pixel se distingue pour deux raisons majeures: l’appareil photo et les mises à niveau Android. Le logiciel de l’appareil photo de Google est l’un des meilleurs du secteur et il permet aux téléphones Pixel de devenir l’un des meilleurs appareils photo pour smartphone de chaque année. De plus, chaque téléphone de la ligne reçoit la dernière version d’Android le jour de son lancement stable.

Malheureusement, les téléphones Pixel phares ont tendance à avoir des spécifications de qualité inférieure par rapport à leurs concurrents. La faible autonomie de la batterie est également une plainte constante sur toute la ligne. Cela étant dit, les téléphones Pixel sont populaires parmi les passionnés de technologie.

Voici les informations dont vous avez besoin sur les deux lignes.

La série numérotée phare

Au début, la série numérotée phare de téléphones Pixel était proposée par Google. Chaque entrée numérotée comporterait deux téléphones: le téléphone «vanilla» ainsi que la plus grande variante «XL». Cela a commencé en 2016 avec le Google Pixel et le Google Pixel XL. Chaque année depuis, Google a lancé une nouvelle entrée dans la série, plus récemment avec les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL à partir de 2019.

La série Google Pixel 4 a consolidé la réputation de Google en tant que l’une des meilleures sociétés d’appareils photo pour smartphone au monde. En termes simples, vous auriez du mal à trouver un meilleur appareil photo sur un smartphone que celui du Pixel 4.

Cependant, le Pixel 4 a également poursuivi la tendance de Google à sortir des téléphones sous-alimentés avec une autonomie terrible. Fait intéressant, Google a arrêté le Google Pixel 4 prématurément au début d’août 2020, moins d’un an après son lancement. Cela signifie que, pour le moment, il n’y a pas de produit phare actif de Google. Le Google Pixel 5 débarquera plus tard cette année pour prendre sa place.

La série «a»

Le premier téléphone de la série «a» de Google était le Google Pixel 3a de 2019. Ce téléphone ressemblait au Google Pixel 3 de 2018 mais coupait beaucoup de coins en termes de spécifications et de design. Cela a permis au téléphone d’avoir des expériences de logiciel et d’appareil photo très similaires à celles du Google Pixel 3, mais coûte la moitié moins cher.

Google a publié la deuxième et la plus récente entrée de cette ligne avec le Google Pixel 4a. Comme son prédécesseur, il ressemble un peu au Google Pixel 4 avec des logiciels et des expériences de caméra très similaires. Cependant, cette fois, Google a augmenté les spécifications globales par rapport au Pixel 3a (meilleur processeur, plus de RAM, plus de stockage, etc.) tout en réduisant simultanément le prix à seulement 349 $.

Le Google Pixel 4a est déjà l’un des téléphones les mieux évalués de l’année par Android Authority et est un candidat probable pour le meilleur mi-ranger de 2020. Une version 5G du téléphone – simplement appelée Google Pixel 4a 5G – débarquera dans certains pays plus tard cette année pour 499 $.

Google Pixel 4a Le meilleur de Google pour 349 $

Obtenir l’expérience Google n’a jamais été aussi accessible. Un téléphone compact facile à utiliser, un bel écran et l’un des meilleurs appareils photo de cette gamme de prix. Le Pixel 4a est difficile à battre.

Qu’est-ce qui distingue Google des concurrents?

Si vous avez utilisé des services Google (et il est assuré que tout le monde le lit), vous avez déjà une idée de ce que Google «ressent». Ce sentiment – simplicité, espièglerie et imagination – se retrouve dans la conception matérielle et logicielle de tous ses produits. C’est quelque chose que de nombreuses autres entreprises tentent de reproduire, mais Google l’a maîtrisé.

Cela étant dit, Google intègre trois éléments spécifiques dans chaque produit matériel qu’il vend. Ce sont les attributs déterminants que, lorsqu’ils sont combinés, vous ne pouvez obtenir d’aucune autre marque ou produit.

Intégration avec tout ce que Google

De toute évidence, il est parfaitement logique que le matériel Google intègre fortement le logiciel Google. Par exemple, lorsque vous allumez un appareil Android pour la première fois, vous saisissez vos informations Gmail. Cela connecte votre nouveau téléphone ou tablette à toute votre vie Google, comme par magie.

L’intégration de Google pourrait signifier faire en sorte que toutes vos photos soient instantanément disponibles sur votre nouvel écran intelligent, ou ne pas avoir besoin de former votre nouveau haut-parleur intelligent sur la façon dont votre voix sonne. Ce lien profond avec l’écosystème Google est un aspect majeur des raisons pour lesquelles les produits concurrents sont insuffisants.

D’une certaine manière, ce n’est pas sans rappeler l’écosystème d’Apple, un autre aspect «addictif» des produits de cette entreprise. Une fois que vous êtes intégré, il est difficile de ne plus l’être, et cela incite les consommateurs à revenir encore et encore.

Logiciel comme solution

Depuis que Google a débuté en tant qu’éditeur de logiciels, il ne devrait pas être surprenant d’apprendre que l’entreprise aborde presque tous les problèmes du côté logiciel. Si Google doit améliorer l’appareil photo d’un smartphone, il n’ajoute pas plus d’objectifs – il crée un nouvel algorithme pour mieux traiter les photos. Si ses écouteurs Pixel Buds ne sonnent pas aussi bien qu’ils le pourraient, il publiera une mise à jour logicielle pour les rendre plus clairs.

Google n’a jamais rencontré de problème qu’il ne pensait pas pouvoir résoudre.

Maintenant, cela peut revenir mordre Google dans certains cas. Par exemple, les téléphones Google Pixel sont constamment affaiblis par une autonomie de batterie épouvantable. On pourrait supposer que Google verrait ce problème et mettrait des batteries plus grosses dans les téléphones Pixel. Malheureusement, il essaie principalement d’utiliser un logiciel pour améliorer le fonctionnement des petites batteries, avec des résultats douteux.

Néanmoins, l’approche de Google consistant à faire du logiciel la solution à tout est globalement une bonne chose, car elle garantit que votre achat de matériel Google s’améliorera constamment avec le temps.

Premier accès aux nouvelles fonctionnalités et mises à jour

Comme mentionné précédemment, l’un des attributs déterminants des téléphones Google Pixel est qu’ils reçoivent la dernière version d’Android plus rapidement que presque tous les autres téléphones. Bien que cela soit vrai, cela ne s’applique pas uniquement aux téléphones Pixel.

Gamme de Chromebooks de Google – en particulier le Pixelbook d’origine – ont reçu de nouvelles mises à jour et fonctionnalités beaucoup plus rapidement et pour des périodes plus longues que certains concurrents. Les personnes qui possédaient le Chromecast Ultra ont finalement reçu une mise à jour qui permettait une intégration complète avec Google Stadia, leur permettant d’essayer le service sans avoir à acheter de matériel supplémentaire.

Puisque Google fabrique le logiciel qui exécute son matériel, vous n’avez pas à craindre que votre appareil devienne obsolète et oublié après un an. Google a de bons antécédents en matière de maintien de ses produits existants (même s’il a simultanément de mauvais antécédents de mise à mort des expériences matérielles après seulement une courte période).

Assistant Google: la colle qui tient tout ensemble

À présent, vous vous êtes rapidement rendu compte que Google avait une empreinte dans de nombreux secteurs différents. Cependant, tout est lié par Google Assistant, l’assistant numérique de l’entreprise basé sur l’IA.

Bien que Google Assistant soit sorti des années après Siri d’Apple et Alexa d’Amazon, le talent de Google pour les logiciels de clouage a sauvé la mise. Désormais, Assistant est souvent considéré comme le meilleur assistant numérique du marché, avec des réponses et des actions plus rapides, plus précises et plus capables que Siri ou Alexa.

Presque tous les équipements Google que vous achetez seront livrés avec Assistant intégré ou fonctionneront avec Assistant dans une certaine mesure. De plus, les produits phares de Google, en particulier sa gamme de téléphones Pixel, recevront souvent de nouvelles mises à jour pour Assistant avant tout autre produit.

Bien que la recherche Google soit toujours la vache à lait de l’entreprise, Google parie gros que l’avenir d’Internet tournera autour de l’IA et des commandes vocales. C’est pourquoi l’Assistant Google est une priorité absolue et pourquoi vous le trouverez dans tous les produits Google.

Concurrents que vous voudrez peut-être envisager

Google est évidemment une entreprise massive. On pourrait penser qu’il n’a pas beaucoup de concurrents, et si vous parlez spécifiquement de recherches sur Internet, vous avez tout à fait raison. Cependant, en ce qui concerne le matériel, Google a beaucoup de concurrence.

Smartphones

Malgré son statut de l’une des entreprises les plus prospères de l’histoire, Google n’a jamais été en mesure de percer les dix premiers fabricants de smartphones au monde. Cela est dû à divers facteurs, tels qu’une disponibilité mondiale limitée, des prix relativement élevés et des critiques médiocres.

En fin de compte, cependant, le principal concurrent de Google est Apple. L’écosystème d’Apple tourne autour de l’iPhone, son produit phare. Google a poursuivi l’idée de faire de Pixels l’iPhone du monde Android, mais il n’a même pas été près de reproduire le succès d’Apple, en particulier ici aux États-Unis.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone et que vous ne voulez pas d’un Pixel (ou d’un iPhone), la prochaine chose la plus proche d’une expérience Pixel serait probablement OnePlus pour les logiciels et Samsung pour les appareils photo. Malheureusement, aucune entreprise ne définit les deux catégories aussi bien que Google.

Ordinateurs portables et tablettes

Comme indiqué précédemment, Google ne fabrique actuellement que des ordinateurs portables et des tablettes fonctionnant sous Chrome OS. En tant que tel, si vous voulez quelque chose avec Windows ou macOS, vous ne pouvez même pas envisager Google.

Cependant, les Chromebooks ont parcouru un long chemin. Si vous aviez annulé Chrome OS il y a des années, cela vaut vraiment la peine d’y jeter un coup d’œil, car il pourrait peut-être faire tout ce que vous avez besoin d’un ordinateur portable.

Quoi qu’il en soit, le matériel Chrome OS de Google est généralement à une échelle haut de gamme, de sorte que son plus grand concurrent dans ce domaine est Samsung. Un Chromebook Samsung aura également (généralement) des spécifications décentes et une construction haut de gamme. De toute évidence, les systèmes Chrome OS de Google et de Samsung finissent par être assez chers.

Si vous ne voulez pas de Chromebook premium, Asus propose des systèmes budgétaires de haute qualité. Ils ne seront pas aussi gentils qu’une machine Google, mais ils feront le travail.

Maison intelligente

De loin, le plus grand concurrent de Google dans le domaine de la maison intelligente est Amazon. Pour chaque produit commercialisé par Google ou Nest, Amazon propose un ou plusieurs produits comparables qui sont généralement moins chers.

Bien entendu, les produits fabriqués par Amazon n’auront pas l’Assistant Google. En fin de compte, vos décisions dans l’espace de la maison intelligente dépendront totalement de l’assistant numérique avec lequel vous êtes attaché. Si vous aimez l’Assistant Google, alors les produits de marque Google et Nest sont ce que vous voulez. Si vous préférez utiliser Alexa (ou n’avez aucune préférence), les produits Amazon fonctionneront bien – et vous permettront probablement d’économiser de l’argent.

Jeux et divertissements

Google est très en retard à la partie de jeu. Son service Stadia est à l’aube de la supposée révolution du jeu en nuage, oui, mais il y a beaucoup, beaucoup d’autres joueurs qui ont déjà un énorme intérêt dans l’industrie dans son ensemble. En tant que tel, vous ne pouvez pas comparer Google Stadia à une Xbox, PlayStation ou Nintendo Switch. Stadia ne peut être comparé que de manière équitable aux autres services basés sur le cloud.

Bien sûr, il y en a quelques-uns qui affrontent Stadia. Microsoft xCloud propose un service similaire à Stadia, mais intègre tout ce qu’il propose dans un seul abonnement mensuel. Cela en fait beaucoup plus un «Netflix de jeux» que Stadia. Stadia vous oblige à acheter chaque jeu à la carte, comme vous le feriez sur une plateforme comme Steam.

Nvidia GeForce Now est un autre concurrent de Stadia. GeForce Now vous permet de diffuser des jeux depuis le cloud que vous avez déjà achetés sur Steam, ce qui en fait une option attrayante pour les joueurs confirmés. Malheureusement, la bibliothèque de jeux prise en charge par GeForce Now est relativement petite.

En dehors des jeux, le Chromecast de Google est en concurrence avec des décodeurs tels que Roku et Amazon Fire TV. Cependant, le Chromecast est un produit très différent car il n’a ni interface logicielle ni télécommande: tout fonctionne via votre téléphone ou un autre appareil connecté. Google lancera bientôt un véritable produit concurrent de Roku avec une télécommande et une interface Android TV. Jusque-là, le Chromecast est tout ce qu’il a.

l’audio

Le plus gros concurrent des Google Pixel Buds (et de tous les véritables écouteurs sans fil) est Apple et sa gamme d’AirPods. Cependant, certaines fonctionnalités des AirPods ne fonctionnent pas avec les appareils Android, c’est donc une décision d’achat relativement facile: si vous avez un iPhone, achetez des AirPod, et si vous avez un téléphone Android, achetez des Pixel Buds.

Bien sûr, il existe littéralement des centaines d’autres modèles de véritables écouteurs sans fil. Samsung, OnePlus, Huawei, Sony et de nombreuses autres entreprises proposent des écouteurs haut de gamme qui offrent bon nombre des mêmes fonctionnalités que les Pixel Buds. Nous avons ici de nombreux conseils pour acheter de bons écouteurs.

Les plus grands moments de l’histoire du matériel de Google

Google se balance souvent pour les clôtures, puis court. Cependant, la société a eu plus de quelques succès solides en son temps. Ci-dessous, vous trouverez les quatre fois où Google a totalement mis au point un produit ou un développement lié au matériel.

Lancement de la ligne Nexus

En 2010, Google venait tout juste d’acheter le système d’exploitation Android. Plusieurs téléphones Android étaient déjà sur le marché et fonctionnaient très bien, mais Google n’avait rien qui lui soit propre.

Entrez dans la ligne Google Nexus, en commençant par le premier téléphone de la série, appelé à juste titre le Google Nexus One. Le téléphone a été conçu par Google mais fabriqué par HTC. Contrairement aux autres téléphones Android, il est livré avec une expérience proche du stock, sans charge de bloatware ou de skins logiciels conçus par les fabricants.

Les téléphones Nexus ont également (principalement) reçu des mises à jour directement de Google et disposaient de chargeurs de démarrage déverrouillables pour encourager les développeurs à bricoler les téléphones. Google continuerait à créer plus d’une douzaine d’appareils Nexus, y compris des téléphones, des tablettes et même un lecteur de streaming multimédia en avance sur son temps.

On se souvient que la gamme Nexus contient certains des meilleurs téléphones Android, dont le Samsung Galaxy Nexus, le Nexus 5 et le Nexus 6P. Le Nexus 7 est également dans les mémoires comme l’une des premières tablettes Android à vraiment rivaliser avec l’Apple iPad Mini et l’Amazon Kindle Fire.

Google Home Mini

Comme mentionné précédemment dans cet article, Google parie gros sur le fait que les assistants numériques alimentés par l’IA sont l’avenir. Lorsqu’il a officiellement lancé Google Assistant, il était principalement relégué à des applications spécifiques, à certains téléphones Pixel et au seul haut-parleur intelligent que Google avait à l’époque, le Google Home à 100 $.

En ce qui concerne l’adoption massive, il n’y a probablement pas de produit matériel Google aussi performant que le Google Home Mini.

En 2017, cependant, Google a lancé le Google Home Mini, un haut-parleur intelligent incroyablement peu coûteux qui a amené Google Assistant à pratiquement tout le monde. À certains moments, Google donnait littéralement l’appareil. La stratégie a aidé Google Assistant à gagner des parts de marché. Il représente désormais environ 30% du marché global, ce qui correspond presque à la part d’Alexa d’Amazon, qui avait une longueur d’avance sur plusieurs années.

Achat Nest

Pour une entreprise de cette taille, Google n’a pas trop d’acquisitions matérielles de haut niveau à son actif. De toute évidence, quelques-unes de ses acquisitions de logiciels et de services ont été énormes – YouTube, Android et Waze étant parmi les plus importants. Dans le domaine du matériel, cependant, la meilleure acquisition de sa liste serait probablement Nest Labs.

Google avait l’intention d’entrer dans l’espace de la maison intelligente et l’achat de Nest pour 3,2 milliards de dollars les a immédiatement mis sur la carte. Cela a aidé à ouvrir la voie au Google Home Mini mentionné précédemment, ainsi qu’au Google Home Hub (qui est devenu le Google Nest Hub).

Certes, il y a beaucoup de choses à propos de l’acquisition qui ne se sont pas déroulées sans heurts. La transition lente et maladroite de Google des produits de marque Nest vers des produits de marque Google n’a pas été exemplaire, et la réputation de Google en tant que trou noir de la confidentialité de l’exploration de données pourrait détourner certains acheteurs. L’achat de base, cependant, a probablement été lucratif pour Google, car l’industrie de la maison intelligente n’a fait que croître et continuera probablement de croître au cours de la prochaine décennie.

Google Pixel 3a

Il serait difficile de convaincre les inconditionnels de Pixel de s’entendre sur le meilleur téléphone Pixel de tous les temps, mais peu de gens diront que le Google Pixel 3a est probablement le plus important. Google a prouvé au fil des ans qu’il ne comprenait pas vraiment le marché phare des smartphones. Les pixels haut de gamme sont généralement hors de prix pour ce qu’ils sont et présentent des spécifications non compétitives.

Le Google Pixel 3a était la première fois que Google comprenait ses forces – et ses faiblesses – et intégrait ces connaissances dans la conception du produit. Il n’y avait pas de fonctionnalités flashy, pas de paris technologiques fous pour l’avenir, pas de coûts de production haut de gamme. Le Pixel 3a était un téléphone simple avec un excellent logiciel, un excellent appareil photo et un excellent prix. Période.

Le Google Pixel 4a de cette année confirme encore plus cette affirmation. Ce téléphone est l’un des appareils les plus connus de l’année et s’avère déjà extrêmement populaire. Il est possible que, dans quelques années, nous considérions le Google Pixel 3a comme le premier « vrai » Pixel.

Les moments pas si bons de l’histoire du matériel de Google

Une fois de plus, Google a tendance à se tourner vers les clôtures avec sa division matérielle, ce qui conduit invariablement à de nombreux échecs. Ci-dessous, vous trouverez les quatre parties les plus tristes de l’histoire du matériel de Google.

Fin de la ligne Nexus

En 2016, Google a dévoilé le Google Pixel et le Pixel XL, ses deux premiers smartphones entièrement fabriqués par lui-même. Lorsque Google a révélé les téléphones, le Google Nexus 6P – co-créé avec Huawei – avait environ un an mais était toujours disponible en magasin. Naturellement, la question s’est rapidement posée de savoir ce qu’il adviendrait de la ligne Nexus maintenant que la ligne Pixel existait.

Au début, Google a joué timidement et a publié des réponses insensées sur le fait qu’il ne savait pas ce que l’avenir réservait à la ligne Nexus. Cependant, le Nexus 6P – et le Nexus 5X, sortis au même moment – ont fini par être les derniers appareils de la marque Nexus.

Bien que la fermeture par Google de la gamme Nexus ait du sens du point de vue de la marque et du marketing, c’est également l’une des rares fois où Google a tué une ligne de matériel qui a réellement réussi. Si les produits Nexus n’ont jamais été des appareils haut de gamme, la gamme Pixel n’a pas beaucoup amélioré, voire pas du tout, la part de marché de Google. Maintenant, avec le Google Pixel 4a qui ressemble beaucoup à un appareil Nexus, cela nous fait presque nous demander si Google aurait été mieux de rester avec Nexus tout le temps.

Google Clips

Avec Google, il y a toujours des inquiétudes quant à la mesure dans laquelle l’entreprise va en ce qui concerne notre sécurité et notre confidentialité. Dans cet esprit, il n’est pas étonnant que Google Clips n’ait pas duré longtemps.

Clips, comme son nom l’indique, est un petit système de caméra qui se clipse sur à peu près tout. Il enregistrera automatiquement des vidéos et des photos à l’aide d’un algorithme d’apprentissage automatique. Selon Google, cela aidera les gens à capturer des moments spontanés qu’ils manqueraient autrement en raison d’une ouverture trop lente de leur smartphone.

Presque aussitôt que Google Clips a atterri, des critiques ont été lancées contre le produit. Un petit voyant LED sur l’appareil vous permettrait de savoir s’il enregistrait ou non, mais si vous ne pouviez pas le contrôler directement, cela laissait encore de nombreux clients potentiels mal à l’aise. C’était également une vente difficile en raison de la niche du produit – ce n’était pas un appareil photo particulièrement performant, les pros n’étaient donc pas intéressés et les acheteurs en général ne comprenaient probablement pas en quoi cela pouvait être utile.

Google Clips a fini par être l’une des gammes de matériel les plus éphémères de la société. Google a lancé Clips le 4 octobre 2017 et a mis fin à toute la ligne deux ans plus tard. Les propriétaires de clips actuels recevront des mises à jour et une assistance jusqu’à la fin de 2021.

Achat Motorola Mobility

Si vous vous souvenez bien, Google a lancé le Nexus One en 2010. C’était seulement trois ans après le lancement du premier iPhone, qui, selon la plupart, annonçait le début de l’industrie des smartphones.

En 2011, Google a réalisé une énorme acquisition pour mieux se positionner dans le monde du mobile: il a dépensé 12,5 milliards de dollars pour acquérir Motorola Mobility. À l’époque, Motorola avait du mal à s’implanter dans l’industrie mobile. It seemed like the perfect marriage of Google’s software skills (and buckets of cash) with Motorola’s already-established hardware.

Unfortunately, Google made a bunch of bad moves. It dumped a ton of cash into something called Project Ara, which promised to make a fully modular smartphone a reality (the phone never launched). It also bet big on producing all its smartphones in the United States, even building a large factory in Texas.

However, none of this panned out. With the division bleeding cash, Google ended up selling Motorola to Lenovo less than three years later for $2.91 billion — a multi-billion-dollar loss.

Thankfully, though, Google’s ownership of Motorola did give us something great: the Moto G line. Moto G phones are consistently some of the best budget Android devices you can get, and the G series represents one of the top-selling lines globally each year. So it’s not all bad.

Google Pixel 4 and Pixel 4 XL

There have been a lot of problems and critical failures related to Pixel phones over the years. With pretty much every launch, you can point to numerous things and say, “Now, why would Google do that?” With the Google Pixel 4 and Pixel 4 XL, though, even Google was asking that question.

According to behind-the-scenes reports, the development of the Google Pixel 4 was fraught with difficulties. Top members of the hardware team were disappointed with the design and specs even before the phone launched. What’s more, one of the most important people on the Pixel team (who was one of the main contributors to the success of Pixel cameras) left for Adobe after the Pixel landed in stores.

The Google Pixel 4 will probably go down in history as the weakest Pixel device.

Eventually, after dismal sales and tepid reviews, Google laid the Pixel 4 line to rest. The phone was available for barely ten months.

It would be hard to give just one reason for the demise of the Pixel 4 (although the horrifyingly bad battery life is likely the biggest culprit), but it will inevitably go down as the turnaround moment for Google. Now, with the Pixel 4a and the upcoming mid-range Pixel 5, Google appears to be moving away from the failures of the Pixel 4 to focus on its strengths.

A few other Google details to keep in mind

You’ve probably learned everything you’ve ever wanted to know about Google hardware already. However, there are still a few miscellaneous things we want to make sure you know about!

Soutien: You’d think that with a company as rich as Google that their customer support for hardware would be exemplary. Unfortunately, many buyers would disagree. A quick perusal of Google-related subreddits or Google’s own official forums will show you case after case of people very upset with Google’s poor service. If you are thinking about buying Google hardware, keep this trend in mind.Feature drops: It used to be that Google would issue updates to its Pixel phones each month. While the company still delivers the latest Android security patch at the beginning of every month, it no longer delivers monthly feature updates. Instead, it has “feature drops,” which happen quarterly. All this means is that every three months, your Pixel phone will receive a huge update with multiple new features and/or updates.Old products: You’ve probably figured this out already, but we wanted to make sure it’s clear: Google is selling many products that are years old. The Google Home and Google Home Max are first-generation products, and the only ones available in their class. As such, if you buy a “new” Google Home, you’re actually buying a pretty old model. It’s very helpful to consult product reviews of Google hardware before you buy so you can determine when the product actually launched.Early adoption: One of the more disappointing Google hardware trends is the company “punishing” early adopters. For example, when pre-orders opened for the Google Pixel 4, it was for the full cost of the phone. However, only weeks later, Google offered the phones with hundreds of dollars slashed from the price. It did the same thing with the Pixel 3 launch. As such, it’s almost more beneficial to wait to buy a Google hardware product than it is to pre-order or buy on day one.Global availability: Google also has a poor track record of launching its devices — especially its smartphones — all around the world. The Google Pixel 4 and the upcoming Google Pixel 5 will never land in India, for example. Google will also stagger phone releases. For example, the Google Pixel 4a launched in August here in the US, but won’t hit India or the UK until October. It gets very confusing (not to mention frustrating).

Frequently asked questions about Google hardware

Q: How can I protect my privacy with Google products?

A: Over the past few years, bad press has really changed Google’s approach to privacy. It’s now easier than ever to access all your data, stop Google from tracking certain aspects of your life, or even delete your data entirely. Many hardware products also have privacy features built-in. The Google Nest Mini, for example, has a simple hardware switch that turns off the microphone entirely whenever you want it off.

Q: What kinds of warranties come with Google products?

A: Most Google hardware products come with the usual one-year warranty against factory defects. You can buy third-party insurance on Google hardware that will extend that time limit, but Google itself does not offer those programs.

Q: Does Google offer free cloud backups for all my photos and videos?

A: Yes, but with a caveat. It used to be that Pixel phones would have all photos and videos back up in original quality to Google Photos for several years without cost. However, Google recently did away with this perk. Now, new Pixel phones will auto-backup photos and videos to Google Photos but at a reduced quality. This perk is not unique to Pixel devices; any smartphone with Photos installed gets this.

Q: How long does Google issue Android upgrades to its phones?

A: Technically, Google only commits to two Android upgrades and then three years of monthly security updates. However, it has gone above and beyond this in the past. The original Google Pixel, for example, received Android 10 when it should only have received upgrades up to Android 9 Pie.

Q: Can a Chromebook do anything a Windows laptop can do?

A: No. Since the two operating systems are different, there are many popular Windows programs that won’t be available on Chrome OS. However, Chromebooks have come a long way, and there are usually many different alternative programs available that work similarly to their Windows-based counterparts. If you are looking to buy a Chromebook and are worried about which programs you’ll need to leave behind, we advise checking out the Google Play Store for apps similar to what you need.

Q: Do Google’s smart displays run Android and have access to Android apps?

A: No. Google’s smart displays use a Fuchsia-based operating system, which is different from Android. Smart displays do not have access to the Google Play Store and have a limited selection of features.

Q: Do I need to own a Pixel phone to use Google’s Pixel Buds as headphones?

A: No, Google Pixel Buds do not need to be paired with a Pixel phone. Granted, there are some features of Pixel Buds that will not be available to non-Pixel phones, but the basics will work on all Android phones.