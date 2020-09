Microsoft vient d’expliquer en détail quand les précommandes Xbox Series X et Xbox Series S commenceront, contrairement à la mauvaise gestion des précommandes PS5 par Sony la semaine dernière.

Microsoft a révélé le lancement des précommandes Xbox le 22 septembre et a répertorié les magasins participants pour plusieurs des plus grands marchés Xbox.

De nombreux pays prendront également en charge le programme Xbox All Access, mais tous les magasins participants n’offriront pas de précommandes via All Access la semaine prochaine.

L’une des annonces les plus attendues de l’année a chuté la semaine dernière. À la fin d’un événement qui ne présentait que des bandes-annonces de jeux pour les prochains titres PS5, Sony a abandonné les informations de prix pour les deux versions de console. Il a également annoncé les dates de sortie, sans adresser les précommandes. Cette information est arrivée plusieurs minutes après l’événement, Sony disant que les précommandes commenceraient jeudi matin. Mais Sony n’a pas fait grand-chose d’autre pour aider les joueurs à précommander une PS5. Il n’a révélé aucun partenaire de lancement ni l’heure de début exacte des précommandes. Ce qui a suivi a été un désordre complet, certains détaillants prenant des précommandes mercredi soir, juste après l’événement.

Sans surprise, il n’y avait plus de stock jeudi matin. Microsoft a profité de la bévue largement médiatisée de Sony, disant aux fans de Xbox sur les réseaux sociaux qu’elle partagerait bientôt des informations précises sur les précommandes de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. Microsoft a rapidement suivi, publiant des informations de précommande pour tous les marchés où les deux nouvelles consoles Xbox seront disponibles en précommande la semaine prochaine.

La série X et la série S commenceront à se vendre en ligne le 22 septembre et seront expédiées aux consommateurs le 10 novembre. C’est également à ce moment que vous pourrez acheter les consoles en magasin. La série S coûte 299 $ et la série X est au prix de 499 $.

Les deux appareils peuvent être achetés via le programme Xbox All Access de Microsoft, qui est disponible sur encore plus de marchés cette année. Le prix commence à 24,99 $ par mois pendant deux ans pour la Xbox Series S, tandis que la série X coûtera 34,99 $ chaque mois. L’accès au Xbox Game Pass est fourni avec le matériel, qui comprend plus de 100 jeux et une prise en charge des jeux en nuage. Les abonnés Xbox All Access qui ont acheté un modèle Xbox One via le plan de versement pourront passer à la série S ou X plus tôt.

Microsoft a également répertorié tous les magasins qui accepteront les précommandes Xbox mardi, y compris ceux qui prennent en charge les achats All Access. Voici quand et où commenceront les précommandes, en fonction de votre marché:

États Unis

8 h 00 PST

Boutiques: Microsoft Store, Amazon, Best Buy, GameStop, Walmart, Target, Sam’s Club, Newegg et autres détaillants participants

Xbox All Access: Best Buy, GameStop, Microsoft Store et Walmart

Canada

8 h 00 PST

Magasins: Microsoft Store, Amazon, Walmart, Best Buy, EB Games, The Source et autres détaillants participants

Xbox All Access: non disponible le 22 septembre, mais le programme sera lancé avant le 10 novembre.

Royaume-Uni

8 h 00 BST

Magasins: Microsoft Store, GAME, Amazon, Dixons, Currys PC World, Argos, John Lewis, Smyths Toys, VERY, AO, Tesco, Simply Game, Shopto et autres détaillants participants

Xbox All Access: GAME et Smyths Toys

Australie

8 h 00 AEST

Magasins: Microsoft Store, JB Hifi, EB Games, Telstra, Harvey Norman et autres détaillants participants

Accès illimité Xbox: Telstra

Nouvelle-Zélande

8 h 00 NZST

Magasins: Microsoft Store, JB HiFi, EB Games, Spark et autres détaillants participants

Accès illimité Xbox: Spark

Europe, Moyen-Orient et Afrique

9 h 00 CEST

Magasins: Microsoft Store, Amazon, MediaMarkt, GameStop, FNAC, Elkjøp / Elgiganten et autres détaillants participants. Les détaillants et la disponibilité peuvent différer selon les pays.

Xbox All Access: Elgiganten (Danemark), Gigantti (Finlande), Elkjøp (Norvège), Elgiganten (Suède). Non disponible en France, en Pologne et en Corée du Sud, mais le programme est lancé avant le 10 novembre.

La Xbox Series X et la Xbox Series S seront disponibles dans 37 pays le 10 novembre et dans 41 pays avant les vacances. Si un pays n’est pas explicitement mentionné ci-dessus, vous devez vérifier auprès des détaillants locaux.