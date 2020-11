Plus tôt cette semaine, nous avons découvert la date à laquelle Call of Duty: Guerre froide Black Ops serait officiellement intégré à Warzone, et maintenant nous avons tous les détails à ce sujet. Via un article détaillé sur son blog, Activision a détaillé exactement comment cette migration fonctionnera et nous vous disons ici tout ce que vous devez savoir.

Pour commencer, Guerre froide des opérations noires vous recevrez des tonnes de contenu gratuit, ainsi que Guerre moderne lors de son lancement. Vous pouvez en voir plus sur ce contenu dans l’image ci-dessus.

Maintenant comme pour Warzone, tu peux garder tout ton Les opérateurs que vous avez débloqué à ce jour, et avec les débuts de Opérations secrètes de nouveaux arriveront pour rejoindre les existants. Vous n’en perdrez aucun Opérateur, et vous pouvez utiliser ceux de Modern Warfare et Black Ops dans Warzone.

Toutes les armes de Opérations secrètes sera utilisable dans Warzone, et ceux-ci auront une icône pour les distinguer de ceux de Guerre moderne. Cependant, Activision souligné que vous ne pourrez pas utiliser Opérations secrètes dans Guerre moderne et vice versa.

le Pass de combat partagera également sa progression avec Opérations secrètes, et ce sera à partir du 13 novembre lorsque la première saison de Opérations secrètes faire partie de Pass de combat.

Dernier point mais non le moindre, le Prestige est de retour, il y aura donc de nouvelles façons d’obtenir des armes, des opérateurs et dans l’ensemble, la progression devrait être beaucoup plus fluide.

Activision confirme que, pour l’instant du moins, il n’est pas prévu de supprimer du contenu pour Warzone, Sinon le contraire.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops fera ses débuts le 13 novembre pour PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X et PC.

La source: Activision