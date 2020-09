Au cours de l’année 2020, le mot «robot» tourne cent ans depuis que Karel Capek l’a inventé. Près de quarante ans se sont écoulés et General Motors conçoit le premier robot industriel au monde. Ouvrir la voie à une nouvelle ère qui n’allait qu’évoluer. A l’heure actuelle on pourrait dire qu’on est dans la montée des robots, c’est pourquoi on va parler tout ce que vous devez savoir sur le marché mondial de la robotique.

Marché mondial de la robotique

Aujourd’hui, le marché de la robotique vaut environ 48 milliards de dollars par an. Si l’on ajoute à cela que la demande robotique s’accélère rapidement, on peut simplement conclure que d’ici quelques années, les robots industriels prendront tout en charge.

Ce que nous allons faire dans cet article est analyser le marché mondial actuel de la robotique, nous examinerons attentivement les principales tendances qui maintiennent la demande toujours plus élevée.

Robots industriels: plus productifs, économiques et intelligents

La technologie a évolué de telle manière qu’elle a permis aux robots de combiner quelque chose qui n’était pas possible relativement récemment: l’automatisation physique avec la vision et l’intelligence d’une machine.

Le résultat est assez simple, les robots font une niche extrêmement importante dans l’industrie, poussant la technologie vers de nouvelles applications et différents marchés où cela semblait impossible il y a quelque temps.

Au cours des 50 dernières années, les robots ont été utilisés plus que tout pour des tâches industrielles automatiques et répétitives, en s’appuyant sur leur cohérence et leur force. Après tout, un robot n’a pas à respecter les horaires, ni à se fatiguer, ni à s’arrêter pour se reposer.

Cependant, ces robots étaient chers, n’avaient pas de grandes capacités et étaient surtout trop limités à bien des égards.

Mais les dernières générations de robots avancés ont réussi à combiner l’automatisation physique et l’efficacité numérique. Le résultat est assez simple: des robots avancés qui peuvent ajouter de la valeur et être plus efficaces que les robots traditionnels.

Les robots d’aujourd’hui ont une technologie cloud qui leur permet d’améliorer la surveillance à distance, la collaboration en temps réel et cela génère un changement considérable en termes de collecte et d’analyse des données.

De plus, des capteurs avancés et la vision par ordinateur leur permettent de développer une conscience spatiale, quelque chose qui est essentiel pour leur mobilité et leur autonomie.

Mais comme si cela ne suffisait pas, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique ajoutent une couche de sophistication qui n’existait pas auparavant. Ils peuvent désormais utiliser la logique pour résoudre différents problèmes.

Les robots industriels sont moins chers et plus simples à utiliser

Nous devons garder à l’esprit que nous devons non seulement payer un salaire à un employé, mais qu’il est en constante augmentation. Quelque chose qui n’arrive pas dans le monde des robots, c’est le moins qu’on puisse dire.

Depuis 1995, le coût des robots a été réduit à un taux annuel de 6,8%. Si l’on ajoute à cela que les systèmes robotiques sont devenus plus faciles à installer, plus rapides et moins chers. Nous arrivons donc à la conclusion assez évidente: ils sont beaucoup moins chers.

À tel point que le prix des robots diminue. On va évidemment trouver plus d’entreprises qui choisiront de laisser le facteur humain de côté pour se concentrer rapidement sur ce nouveau secteur.

Le coût unitaire initial d’un robot industriel devrait baisser considérablement au cours des cinq prochaines années, étant même inférieur au salaire annuel moyen d’un employé.

Nous devons garder à l’esprit que les choses ont considérablement changé. Lorsque les robots industriels sont apparus pour la première fois dans les années 1970, leurs mouvements étaient considérablement limités. Quelque chose qui a beaucoup changé aujourd’hui.

Les robots d’aujourd’hui ont plus de 30 axes dans leurs bras qui leur permettent d’effectuer des mouvements précis. En plus de tout ce qui précède, je pense qu’il est plus qu’évident que dans les prochaines années, le facteur humain dans l’industrie sera vraiment minime.

