La quatrième saison tant attendue de The Crown est sur le point d’arriver sur Netflix. Le nouvel opus de cette série créée par Peter Morgan aura de nouveaux personnages, parmi les plus attendus, comme la princesse Diana. De plus, il se situera à un moment privilégié entre la reine et son premier ministre: Margaret Tatcher. Sans aucun doute, une période mouvementée pour le monde et pour la famille royale en particulier dont nous profiterons la prochaine 15 novembre.

Nous passons ici en revue tous les détails que nous connaissons sur cette nouvelle saison de The Crown, l’une des productions les plus ambitieuses de la plateforme.

Les nouveaux visages

Le casting principal de ce quatrième opus de The Crown sera presque entièrement celui que nous avons vu dans la troisième saison. Autrement dit, Olivia Colleman en tant que reine Elizabeth II, Tobias Menzies en tant que prince Philip, Helena Boham Carter en tant que princesse Margaret, Josh O’Connor en tant que prince Charles, Erin Doherty en tant que princesse Anna et Emerald Fennell en tant que Camilla Parker Bowles.

Parmi les personnages les plus importants que nous verrons dans The Crown est La princesse Diana, qui sera jouée par Emma Corrin. Et Margaret Thatcher, qui sera jouée à l’écran par Gillian Anderson. Ses ajouts sont sans aucun doute des scènes très attendues par les fans de la série.

Le temps dans lequel “ la couronne ” se situe quatrième saison

La première saison de la série couvrait la période de 1947 à 1955. La deuxième de 1956 à 1964 et la troisième de 1964 à 1977. Par conséquent, La quatrième saison de Crown s’étendra de 1979 à 1990.

Comme nous l’avons dit plus haut, il se situe dans une période complexe pour la Couronne et pour le monde. Cette émission ambitieuse est connue pour couvrir les drames politiques de l’ère Thatcher, à commencer par ses affrontements avec le monarque. Ainsi que les conflits et les attaques de l’IRA, la guerre des Malouines et les relations tendues du pays avec l’Afrique du Sud, qui vivait même alors sous le régime de l’apartheid.

On peut dire que La quatrième saison de Crown se concentre sur l’ère ThatcherCela commence en 1979, lorsqu’elle est devenue ministre après un soutien écrasant. Et cela se termine quand elle est renversée par son propre cabinet: en 1990.

Biensûr que On verra la cour du prince Charles et Diana, ainsi que leur mariage mythique en 1981. Mais aussi la détérioration du mariage et la relation toujours étroite entre l’héritier de la couronne et Camilla Parker Bowles.

Pendant ce temps, le reste de la famille royale a également été confronté à d’autres défis. D’une part, la princesse Margaret a manifesté ses premiers problèmes de santé mentale. Et la princesse Anna a mis fin à son premier mariage avec Mark Phillps.

Avances et premières scènes

Netflix a publié quelques aperçus de ce que nous verrons dans la quatrième saison de The Crown. Nous sommes sûrs que ce sera une autre livraison avec une production impeccable, comme les précédentes. Dans l’une des premières bandes-annonces, nous avons enfin pu voir Emma Corrin tant attendue dans le rôle de la soi-disant «Princesse du peuple», ou Lady D., une figure inégalée de la Couronne du Royaume-Uni qui continue de transiter entre mythe et béatification.

Plus tard, une autre bande-annonce centrée sur Thatcher est sortie, jouée par la toujours géniale Gillian Anderson. Dans cette longue bande-annonce, nous voyons déjà la relation électrisante entre la reine Elizabeth II et le premier ministre. L’ère chaotique des années quatre-vingt pour le monde et pour le Royaume-Uni est l’épicentre de cette série qui n’a cessé de gagner des adeptes.

La quatrième saison de La Couronne sera libérée le 15 novembre. Les tranches précédentes sont sur la plateforme, car c’est l’une de leurs productions originales, peut-être la plus ambitieuse. La Couronne aura encore deux saisons, cela a été annoncé par le showrunner Peter Morgan.

L’article Tout ce que vous devez savoir sur la quatrième saison de «The Crown» a été publié dans Hypertext.