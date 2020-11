La plupart des gens ne se soucient pas de sécurité lors de l’utilisation du Wifi public. Il est tout à fait normal que nous nous rendions dans un café pour prendre un verre et qu’il dispose d’un réseau Wi-Fi pour ses clients.

C’est définitivement assez confortable pour les clients, surtout à cette époque où nous vivons connectés. Cependant, cela peut être un gros problème, car les points d’accès Wi-Fi publics facilitent le piratage de notre appareil et le vol de données confidentielles.

Dans cet article, nous allons parler en détail de tout ce que vous devez savoir sur la sécurité lors de l’utilisation d’un Wifi public et les conséquences que vous pourriez avoir de le faire.

Qu’est-ce qu’un Wifi public?

Fondamentalement, un Wifi public serait tout point d’accès Wifi qui ne nécessite pas de mot de passe pour y accéder. Ces connexions sont généralement présentes dans les bars, cafés, restaurants, etc.

Et c’est tellement normal que la plupart des gens ne se demandent même pas s’il existe un risque de sécurité. Certaines personnes ont même configuré leurs appareils pour se connecter automatiquement aux réseaux publics.

Évidemment, c’est quelque chose de positif à première vue car nous économiserions une grande quantité de données mobiles, surtout si nous devons naviguer beaucoup.

Est-il sûr d’utiliser le Wi-Fi public et gratuit?

Imaginons que nous soyons dans un bar ou une cafétéria, en attendant la commande, nous nous connectons au réseau Wi-Fi disponible sur place. Nous surfons un peu, nous visitons les réseaux sociaux, quelle sécurité avons-nous dans un réseau Wi-Fi public est-ce sûr? Vous imaginez peut-être déjà la réponse.

Les dangers liés à l’utilisation d’un réseau Wi-Fi public sont plus réels que vous ne le pensez. Qui pourrait avoir besoin de mes données? Pensez à quelque chose, les personnes qui volent des données confidentielles via les réseaux Wi-Fi publics ne s’arrêtent pas pour voir à qui leurs données peuvent être volées.

Ils le font simplement et si quelque chose semble utile ou peut générer une sorte de profit, ils le prennent, aussi simple que cela. De toute évidence, avoir accès à Internet sans aucune restriction est quelque chose d’assez bénéfique. Mais cela a un énorme avantage et c’est qu’il permet à d’autres personnes connectées au même réseau de faire des choses avec lesquelles vous ne vous sentirez pas complètement à l’aise.

Évidemment, partager un réseau avec un pirate d’information n’est pas la même chose que d’avoir accès à notre appareil. Plus que tout, car les appareils modernes ont différentes couches de protection pour offrir un certain niveau de sécurité lorsque nous sommes connectés à des réseaux Wi-Fi.

Cependant, nous pourrions penser à cela d’une manière: supposons que nous sommes dans une pièce avec tous nos biens de valeur, ces biens sont dans des tiroirs et des boîtes. Mais une personne étrange peut entrer dans la pièce et voir absolument tout. Vous sentiriez-vous à l’aise?

Cela se produit avec le Wi-Fi public. Un criminel peut entrer dans votre appareil et tout voir. Mais si vous avez également l’expérience et les bons outils, vous pouvez non seulement collecter vos données, mais aussi les ouvrir et les voler.

Comment vous protéger sur le Wi-Fi public

Le plus important est d’être vigilant. Plusieurs études montrent que le principal problème de sécurité est le facteur humain. Cela se produit dans tous les domaines, en particulier en ce qui concerne Internet. Le simple fait d’être prudent, par exemple, lorsque l’on veut installer une application d’origine douteuse, il vaut mieux ne pas se fier.

La création de mots de passe forts est essentielle. Le plus important est que ceux-ci sont complexes à déchiffrer et qu’ils nécessitent une authentification à deux facteurs est vraiment très important pour empêcher le vol d’informations.

Ce qui est extrêmement important, c’est que tout type de procédure ou opération importante nécessitant des données sensibles, ne le fait jamais via un réseau Wi-Fi public. Les réseaux publics ne sont pas du tout sécurisés, en particulier lorsque nous allons saisir des données confidentielles. De plus, ce n’est pas qu’ils soient trop rapides pour pouvoir effectuer certaines procédures.

Est-il sûr d’utiliser un VPN sur un réseau Wi-Fi public?

Dans ce cas, cela rendrait les réseaux publics plus sécurisés en masquant notre activité et nos données. Cependant, nous ne devons pas non plus nous faire confiance. De plus, de nombreux sites n’ont pas encore adopté le cryptage du trafic (HTTPS) et que les réseaux VPN ralentissent la vitesse de connexion.

Si nous ajoutons à cela qu’en soi, un réseau public est assez lent, nous trouverions une connexion qui n’est pas exactement la meilleure en tout sens. Ni en termes de sécurité ni de vitesse.

Mieux vaut prévenir que guérir

En ce sens, il vaut mieux prévenir que guérir. Les réseaux Wi-Fi publics sont quelque chose qui nous tente lorsque nous sommes dans un bar ou un café. Cependant, nous mettons toutes nos données en péril. Une grande erreur humaine est de penser «Cela ne m’arrivera pas» jusqu’à ce que cela se produise.

Si en sauvegardant quelques données mobiles, vous êtes prêt à mettre vos informations privées en danger. Vous devriez réfléchir à deux fois, car grâce aux grandes avancées d’Internet et de la technologie, les problèmes de cybersécurité deviennent de plus en plus courants.

