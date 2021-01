Dans chaque combat épique, il y a d’autres objets qui aident les guerriers à se sortir comme par magie des mauvais moments, mais tout n’était pas l’œuvre du Sphères du Dragon dans Dragon Ball, Il y avait aussi haricots magiques Et voici tout ce que vous devez savoir sur cette nourriture intéressante qui a parfois changé le destin fatidique des guerriers. Nous avons récemment vu le tatouage de Gogeta que vous ne saviez pas que vous vouliez obtenir.

Les haricots magiques sont une espèce de haricots rares créés et cultivés par le Maître Karin, une sorte de Wonder Cat dans la série, génie des arts martiaux et sont essentiellement à récupérer presque immédiatement les blessures des combats qui pourraient être mortels pour les guerriers. Ils ont été utilisés plusieurs fois depuis que les grandes batailles ont laissé les guerriers gravement blessés et c’était la seule nourriture sur Terre capable de les guérir à la vitesse dont ils avaient besoin.

Auparavant, nous nous demandions pourquoi Kaio-Sama n’était jamais ressuscité, mais c’est que lorsque votre style de vie est des batailles, vous feriez mieux d’avoir haricots magiques proche. Bien que cela ne se produise pas toujours. Goku par exemple a dû attendre un certain temps à l’hôpital après la défaite de Végéta, après un certain temps, ils ont un accès fréquent à ce super aliment depuis qu’ils deviennent amis avec le Maître Karin et c’est pour cette raison même qu’on sait qu’ils n’agissent efficacement que lorsqu’ils sont ingérés avec la plaie récente et sont capables de faire pousser des membres.

En raison de ces types de caractéristiques, il est également connu qu’un seul est capable de nourrir un homme adulte pendant 10 jours, mais une poignée à la fois peut rendre ceux qui le mangent gras, comme cela arrive à Yajirobe presque immédiatement englouti une poignée entière de ceux-ci. Ils sont connus pour avoir un goût similaire à celui du poisson, bien qu’ils aient la consistance du céleri. Pouvez-vous imaginer manger une poignée d’un tel aliment?

