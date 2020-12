Google Lens est “l’œil de Google”, un Technologie de reconnaissance d’objets qui ne cesse de s’améliorer et l’expansion à d’autres applications depuis que nous l’avons rencontré pour la première fois à Google I / O en 2017.

Avec autant de nouvelles fonctionnalités, il est difficile de suivre tout ce que vous pouvez faire avec Google Lens, d’autant plus qu’il ne se concentre pas sur une seule application, mais est disponible en plusieurs. Nous vous disons ici, aujourd’hui, tout ce que Google Lens peut identifier et où vous le trouverez.

Google Lens partout

Google Lens n’est pas une application, mais plutôt une fonctionnalité que Google a intégrée dans plusieurs de ses applications. Nous avons pu le tester pour la première fois après son intégration dans Google Photos, bien qu’avec le temps, Google Lens ait atteint de nombreuses autres applications. Ceux-ci sont tous les sites où se trouve Google Lens:

Dans Google Photos

Google Photos a été le premier à héberger Google Lens. Pour accéder aux fonctionnalités intelligentes de Google Lens, vous devez d’abord ouvrir une photo. Puis le Bouton Google Lens sur la barre d’outils du fond.

Appuyez dessus pour analyser la photo, y compris les cercles qui montrent que Google Lens a quelque chose à dire à ce sujet. Vous pouvez également appuyer sur un endroit spécifique pour forcer Google Lens à identifier cette partie ou sélectionnez le texte c’est sur la photo.

Sur Google Maps

Google Lens est également intégré à Google Maps, en particulier sur les pages d’informations des restaurants. Pour l’utiliser, vous devez d’abord ouvrir les informations d’un restaurant et ouvrir une photo qui est dans la catégorie des Voir le menu. Vous verrez alors deux boutons Google Lens: un en haut et un en bas.

Sur Google Maps, Google Lens vous aide identifier les plats sur un menu, vous montrant d’autres photos du même plat qui ont été téléchargées en tant que critiques et pouvant également traduire le menu dans une autre langue.

Dans Google

Comment pourrait-il en être autrement, Google Lens est intégré à la recherche Google, mais pas dans toutes les recherches. Le bouton Google Lens s’affiche dans images identifiées comme appartenant à un produit, dans la recherche d’images Google.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Google Lens, Google Lens vous montrera Produits associés. Une curiosité de cette intégration est que vous pouvez toucher sur l’écran pour régler la boîte que vous souhaitez faire reconnaître.

Dans Google Chrome

Si l’intégration de Google Lens dans la recherche Google est limitée aux produits, un moyen de pouvoir utiliser Google Lens sur n’importe quelle image sur le Web c’est avec l’intégration avec Google Chrome. Cette fonction a commencé comme facultative – elle a été activée avec un drapeau – mais elle est maintenant active par défaut.

Pour utiliser Google Lens de cette manière, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer longuement sur n’importe quelle image que vous voyez sur une page Web. Dans le menu contextuel qui apparaît, vous verrez l’option Rechercher avec Google Lens.

Dans l’assistant

Si les éléments ci-dessus sont des intégrations pour des cas spécifiques, l’intégration de Google Lens avec l’Assistant Google est la manière normale d’ouvrir Google Lens, avec tous les modes disponibles (que nous verrons ci-dessous). Pour l’ouvrir, vous devez ouvrir l’Assistant par n’importe quelle méthode disponible, par exemple en appuyant longuement sur la touche d’accueil, et appuyez sur le bouton Objectif.

Cela ouvrira Objectif Google en mode appareil photo, pouvoir passer du mode de recherche standard à un mode plus spécifique tel que Devoirs, Shopping, Lieux ou Texte, ainsi que toucher l’icône de la galerie pour utiliser une photo que nous avons déjà sur le mobile, au lieu d’utiliser l’appareil photo.

Dans la caméra

Certains mobiles, tels que ceux qui incluent la caméra Google ou une version proche de la caméra Google, intégrer Google Lens directement dans l’application appareil photo. L’opération est la même que d’habitude, appuyez sur le bouton Lens pour commencer à utiliser la reconnaissance Google Lens.

Dans ce cas, c’est plus que tout un raccourci qui ouvrira Google Lens similaire à la façon dont vous pouvez le démarrer à partir de l’Assistant Google. C’est donc une autre façon d’ouvrir Google Lens, au cas où il n’y en aurait pas assez.

Dans le menu Partager

Google Lens s’intègre à Google Photos, l’application de galerie sur de nombreux mobiles, ainsi que d’autres applications de galerie. S’il n’est pas disponible dans le vôtre, vous pouvez également analyser n’importe laquelle de vos photos en utilisant le menu Partager d’Android.

La seule exigence est que vous installiez le raccourci Google Lens à partir de Google Play, sinon il ne sera pas affiché. Ensuite, depuis n’importe quelle application avec laquelle vous pouvez partager une image, vous pouvez partager directement avec Google Lens pour analyse.

Tout ce que vous pouvez faire avec Google Lens

Google Lens est partout, mais que pouvez-vous faire exactement avec? Au jour d’aujourd’hui, Google Lens a sept modes reconnaissance qui se concentre sur différentes tâches. Ils sont les suivants.

Traduire

Vous pouvez utiliser Google Lens pour traduire des textes en se concentrant sur eux avec l’appareil photo. Pour ce faire, passez en mode Traduire et essayez de ne pas trop déplacer le mobile, afin qu’il ait le temps de traiter, traduire et afficher le texte traduit superposé au-dessus de l’ancien.

Mieux encore, Google Lens détecte automatiquement la langueBien qu’en cas de problème, vous pouvez appuyer sur les langues pour les changer. Si vous appuyez sur le déclencheur, vous avez la possibilité de sélectionner le texte qui a été traduit.

Identifiez les textes et copiez-les sur un PC

Si vous souhaitez identifier des textes, mais pas les traduire, il est préférable d’utiliser l’outil Texte. C’est la manière spécialisée d’identifier le texte écrit. Lorsqu’il est activé, Google Lens se transforme essentiellement en un scanner OCR de poche, mettant en évidence le texte qu’il détecte.

En tapant sur le texte, vous pouvez copier dans le presse-papier depuis le mobile ou même l’envoyer dans le presse-papiers d’un PC sur lequel Google Chrome est installé. Pour ce faire, vous devez cliquer sur Copier sur un ordinateur, puis choisir cet ordinateur dans la liste qui s’affiche.

Faire les devoirs

L’un des derniers ajouts à Google Lens est le mode Homework, avec une orientation plus académique et la réutilisation de la technologie Socratic appartenant à Google. L’idée est que vous faites une photo de devoirs et recevoir de l’aide sur un problème spécifique.

En pratique, mode devoirs c’est encore un peu vert et souvent, votre recherche de réponses se terminera par une simple recherche Google pour l’énoncé de question. Il est prévisible, oui, que le contenu s’améliorera avec le temps.

Trouver des produits à vendre

L’une des premières fonctions gagnées par Lens a été de rechercher produits similaires en vente. Ces types de recommandations sont très courants dans le mode de recherche standard, mais vous pouvez les forcer si vous utilisez le mode Shopping.

Après avoir activé le mode shopping, pointez l’appareil photo sur un objet que vous souhaitez trouver dans les boutiques en ligne et attendez que le petit cercle apparaisse au-dessus (ou appuyez sur le déclencheur). Dans les résultats, vous verrez produits similaires dans la recherche google.

Reconnaître les lieux

En passant en mode Sites, Google Lens se concentre sur reconnaître les bâtiments pour vous montrer plus de détails à leur sujet. La vérité est que, de tous les modes disponibles dans Google Lens, celui des sites est celui qui fonctionne le moins, car dans la grande majorité des cas, il ne fait que rechercher des images similaires dans la recherche Google.

Informations sur les plats d’un restaurant

Le dernier mode spécialisé de Google Lens est Food. Dans ce mode, Google a réutilisé l’intégration dans Google Maps, et peut être utilisé pour prendre des photos de plats ou un menu de restaurant, pour voir plus d’informations et de photos dudit plat que quelqu’un a partagé dans un avis.

Ce mode est géolocalisé, Google Lens essaiera donc en premier déterminer dans quel restaurant vous vous trouvez (bien que vous puissiez le changer en appuyant sur le dessus). De cette façon, vous pouvez prendre une photo du plat qui vient d’être mis dans un restaurant pour voir s’il ressemble à ce qui a été servi à d’autres personnes dans le passé.

Reconnaissance d’objets, de plantes, de races de chiens …

Enfin, il y a le mode de recherche standard, qui inclut tout ce qui précède, sans donner la priorité à aucun type de reconnaissance. Vous pouvez l’utiliser pour reconnaître des textes, des lieux, rechercher des photos similaires sur le Web ou rechercher des produits à vendre similaire, pour ne citer que quelques exemples.

Avec le mode Google Lens Search, vous pouvez prendre une photo d’une plante pour essayer de reconnaître de quoi il s’agit, voyez quelle est la race d’un chien ou d’un chat ou trouvez des suggestions de vêtements à porter en fonction de votre style. Google améliore fréquemment le système, de sorte que les fonctions de Google Lens continuent de s’améliorer et que la recherche globale vous montre de plus en plus d’informations.