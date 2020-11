Android Wear OS est une version miniature d’Android pour les montres intelligentes. Sur une montre avec Wear OS, vous pouvez interagir avec presque toutes les applications de messagerie, telles que WhatsApp, via des notifications et en gardant le mobile synchronisé, bien qu’avec certaines limitations. Mieux vaut le cas de Telegram, qui fonctionne comme une application autonome.

Autrement dit, en installant Telegram sur une montre intelligente avec Wear OS, vous avez une application de messagerie complète sur votre poignet, qui ne dépend pas du mobile et dans lequel vous pouvez faire beaucoup plus qu’avec l’intégration basée sur les notifications d’autres applications. Nous vous expliquons comment Telegram fonctionne dans Wear OS et tout ce que vous pouvez faire aujourd’hui.

Comment installer Telegram sur Wear OS

La version de Telegram pour Wear OS est loin d’être nouvelle. Cette application de messagerie a fait le saut vers les smartwatches en 2014, lorsque Wear OS était encore connu sous le nom d’Android Wear. En tant qu’application pour Wear OS, vous pouvez l’installer directement depuis Google Play sur l’horloge, ainsi que le “passer” du mobile à l’horloge, si Telegram est installé sur votre mobile.

De la montre, vous avez juste besoin ouvrir Google Play dans la liste des applications et utilisez le moteur de recherche pour rechercher Telegram. Ensuite, appuyez sur Installer et attendez qu’il se télécharge. Cela ne devrait pas prendre longtemps, car la version Wear OS de Telegram occupe quelques mégaoctets.

Tout d’abord, connectez-vous

Telegram fonctionne indépendamment sur Wear OS, vous devrez donc vous connecter. Le processus est pratiquement le même que lorsque vous installez Telegram sur une autre plate-forme: vous entrez votre numéro de téléphone et vous devez ensuite vérifier votre identité en entrant un code qui vous est envoyé par SMS (ou dans un chat Telegram, si vous l’avez ouvert en même temps sur un autre appareil).

Ce que vous pouvez faire dans Telegram pour Wear OS

La version de Telegram pour les montres intelligentes n’offre pas tout ce qui est disponible dans Telegram pour mobile ou PC, mais plutôt une version miniature qui reprend néanmoins toutes les bases. Pour commencer, nous avons trois sections principales, accessibles en faisant glisser le haut de l’application: chats, contacts et paramètres.

La section la plus importante est celle des chats, car c’est là que vous pouvez voir toutes les conversations Telegram, y compris les groupes et les canaux, ainsi que le lancement d’un nouveau message. Dans la liste de messages elle-même, vous pouvez voir si l’un d’entre eux contient des messages non lus, car elle comprend un indicatif d’appel avec le nombre de messages en attente.

Télégramme sur Wear OS n’a actuellement aucun message archivé, donc ces messages apparaissent dans la liste à côté du reste. De même, Messages enregistrés – la conversation avec vous-même, apparaît comme une discussion avec votre profil d’utilisateur.

L’avantage d’avoir une application complète au lieu d’utiliser le système de notification Android est que vous n’êtes pas limité à voir ce qui arrive sous forme de notifications, mais dans les chats, vous pouvez consulter d’autres types de contenu. Ainsi, dans un chat, vous pouvez voir des photos, des vidéos -y compris des vidéos rapides- des aperçus de carte, des autocollants et même écouter des mémos vocaux. Pour le moment, le peu qui reste en dehors de Telegram pour Wear OS sont les autocollants animés, qui ne sont pas affichés.

Depuis la section chat vous pouvez consulter vos conversations en cours et répondre rapidement avec les outils caractéristiques de Wear OS: en utilisant le dicté par la voix, dessiner des emojis ou avec le petit clavier virtuel sur l’écran. En balayant vers le haut, vous avez la possibilité de joindre des éléments au chat au-delà d’une réponse textuelle.

Vous pouvez envoyer autocollants, enregistrez un mémo vocal, envoyez un contact, désactivez un chat et même envoyez un emplacement, mais pas en temps réel, comme cela est possible dans la version complète de Telegram. Ce qui n’est pas disponible dans Telegram pour Wear OS, ce sont les appels ou les appels vidéo, du moins pour le moment.

Au-delà des conversations, la version miniature de Telegram a de la place pour la personnalisation et c’est que dans ses paramètres, vous pouvez choisissez parmi 20 thèmes de couleurs, y compris un thème de couleur de fond noir pur pour économiser la batterie des montres avec écrans AMOLED.

Il n’y a pas beaucoup d’ajustements en eux-mêmes, même s’il y en a au moins ceux qui sont nécessaires pour empêcher votre mobile de vibrer toute la journée: pouvoir choisir si vous voulez recevoir notifications de messages de chat et notifications de nouveaux messages dans les groupes, chacun avec un réglage indépendant.