Emui de Huawei, MIUI de Xiaomi, One UI de Samsung. Les grandes entreprises de smartphones préfèrent avoir leurs propres couches de personnalisation basées sur la version Android de cette année. Et sur la base de l’Android 11 de ce 2020, Samsung a déjà son Samsung One UI 3, la nouvelle mise à jour pour vos téléphones Samsung Galaxy.

Modèles Samsung Galaxy compatibles avec One UI 3 et dates

Les premiers appareils à recevoir la mise à jour stable de One UI 3.0 sont l’un des deux haut de gamme de la gamme 2020 que la société a sur le marché, le Galaxy S20, le Galaxy S20 + et le Galaxy S20 Ultra, qui ne mettront à jour que à la fin de ce mois, avant la fin de l’année.

Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S10, Galaxy S10 +, Galaxy S10 Lite, Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip recevront une mise à jour de l’interface utilisateur 3,0 pouces Janvier 2021.

Il Galaxy Fold recevra la mise à jour One UI 3.0 en février 2021. Ci-dessous, nous laissons la liste complète par dates et modèles, afin que vous puissiez savoir si votre mobile recevra ONE UI 3.0 et quand. Bien entendu, il faut tenir compte du fait que ce calendrier de sortie est pour l’Egypte, donc les mises à jour pourraient arriver quelques semaines plus tôt ou plus tard en Occident, selon le marché lui-même:

Décembre 2020 Galaxy S20Galaxie S20 +Galaxie S20 Ultra

Galaxie de janvier 2021 Remarque 10Galaxie Remarque 10+Galaxie Remarque 20Galaxie Note 20 UltraGalaxie S10Galaxie S10 +Galaxie S10 LiteGalaxie Pli en Z 2Galaxie Z Flip

Février 2021 mars 2021 Galaxy A51Galaxie M21Galaxie M30Galaxie M31Galaxie Note 10 LiteGalaxie Onglet S7

Avril 2021 mai 2021 Galaxy A21sGalaxie A31Galaxie A70Galaxie A71Galaxie A80Galaxie Onglet S6Galaxie Onglet S6 Lite

Juin 2021 Galaxy A01Galaxie A01 CoreGalaxie A11Galaxie M11Galaxie Onglet A

Juillet 2021 août 2021 Galaxy A10Galaxie A10sGalaxie À 20Galaxie A20sGalaxie A30sGalaxie Onglet A 10.1Galaxie Onglet Active Pro

Quoi de neuf Samsung One UI 3

Quelles nouvelles, améliorations et fonctionnalités ce système d’exploitation apportera-t-il? Passons en revue les:

Conception renouvelée, améliorations de l’interface

Les améliorations dans la conception de One UI 3 visent une prise en main plus simple et plus intuitive: au sein de l’interface, les fonctionnalités les plus utilisées comme l’écran d’accueil, l’écran de verrouillage, les notifications, etc. ils ont été améliorés visuellement pour mettre en évidence les informations les plus pertinentes.

Fonctionnalités One UI 3 nouveaux effets visuels, comme l’option Darken / Blur pour les notifications, avec un widget repensé qui vous aide à garder l’écran d’accueil de votre appareil Galaxy organisé et clair. Et est-ce que One UI 3 n’est pas seulement différent, il se sent également différent lors de son utilisation, merci:

– Effets de mouvement et d’animation plus fluides, combinés à une sensation haptique naturelle

– Fondu dans le verrouillage de l’écran, qui semble plus propre

– Les boutons glissent plus facilement sous les mains et les robinets sont plus réalistes – chaque écran et chaque touche a été affiné.

– L’expérience de passer d’un appareil à un autre, c’est-à-dire de passer de votre smartphone à une tablette ou un PC, se déroule de manière plus naturelle, car «One UI offre une expérience unique et holistique dans tout l’écosystème Galaxy».

Widgets repensés

Les widgets d’écran de verrouillage repensés de One UI vous aident à contrôler la musique et à afficher les informations importantes, tels que les événements et les routines du calendrier, sans avoir à déverrouiller l’appareil. Le suivi des messages et des conversations est plus intuitif car les notifications de l’application de messagerie sont regroupées afin que l’utilisateur puisse rapidement lire et répondre à ses messages.

Et nous avons un nouveau design d’appel vidéo plein écran qui crée une nouvelle expérience de communication.

Performances de la caméra

Avec One UI 3, les performances de la caméra se sont considérablement améliorées. Améliorations du zoom basées sur l’IA et amélioration de la mise au point automatique et de l’exposition automatique ils vous aideront à prendre de bonnes photos. De plus, grâce aux catégories d’organisation de l’application Galerie, vous pouvez trouver rapidement les photos.

Une fois que vous faites glisser votre doigt sur l’écran tout en regardant des photos, les photos associées seront mises en surbrillance. Pour vous assurer qu’aucun de ces souvenirs n’est perdu, les photos modifiées peuvent être restaurées dans leur format d’origine, même après avoir été enregistrées.

Une plus grande personnalisation

Que vous utilisiez le mode sombre ou que vous partagiez des données, vous pouvez désormais faites-le d’un simple glissement et en utilisant le panneau rapide. Vous pouvez également partager plus facilement des images, des vidéos et des documents: avec la possibilité de personnaliser ce que l’utilisateur partage, vous pouvez sélectionner les destinataires les plus utilisés, soit par contacts, soit par messagerie ou applications de messagerie.

En outre, Une interface utilisateur vous permet de conserver différents profils pour le travail et la vie personnelle vous devez donc moins vous soucier d’envoyer quelque chose à la mauvaise personne. Et au fait, ne pas avoir à transporter deux mobiles si possible.

Pour une personnalisation plus poussée, vous pouvez placez des widgets sur l’écran d’accueil et ajustez la transparence pour mieux correspondre au fond d’écran ou la possibilité de changer la conception et le format de l’horloge dans la fonctionnalité Always On Display. De plus, la vidéo peut être ajoutée à l’écran d’appel pour rendre l’expérience encore plus personnelle.

Options de bien-être

One UI 3 a été conçu avec l’utilisateur à l’esprit, y compris de nouvelles applications de bien-être qui aident à surveiller et à améliorer les habitudes numériques. Affichez rapidement les informations d’utilisation des applications, affichez les changements hebdomadaires de temps d’écran ou vérifiez l’utilisation pendant la conduite, pour aider les utilisateurs à prendre des décisions consolidées sur la manière et le moment d’utiliser leurs appareils Galaxy.