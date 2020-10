Vouliez-vous vous démarquer dans Among Us? Découvrez ensuite tout ce que vous devez savoir sur les skins.

Écrit par Hector Romero

Bien qu’ils ne vous aident pas à vous améliorer, les skins dans Among Us ou dans n’importe quel jeu accordent une certaine exclusivité et distinction. Cependant, les obtenir peut devenir un cauchemar si vous ne savez pas par où commencer.

Grâce à cela, aujourd’hui nous allons vous présenter tous les skins de Among Us et comment les obtenir.

Vouliez-vous vous démarquer dans Among Us? Ensuite portez une peau qui convient à votre style. Après avoir lu ces informations, vous saurez quoi faire pour personnaliser votre apparence dans Parmi nous.

Devenez l’envie de tous vos amis!

Savoir plus: Comment jouer à des jeux privés de Among Us avec des amis

Que sont les skins dans Among Us?

Les skins dans Among Us sont les options de personnalisation que vous utilisez pour donner à votre personnage un aspect différent.

Il y a des choses gratuites dans Among Us gratuitement (chapeaux), mais le reste vous devez acheter avec de l’argent réel.

Quels skins puis-je mettre sur mon personnage? Liste complète

Vouliez-vous porter une peau parmi nous qui vous représente? Alors vous êtes venu au bon endroit.

Déguisements

Dans parmi nous, les costumes vous permettent personnaliser l’apparence du personnage au-delà de la couleur de sa peau.

Actuellement, le jeu présente les éléments suivants.

Astronaute: 2,19 € (livré avec chapeau) Capitaine: 2,19 € (livré avec chapeau) Mécanicien: 2,19 € (livré avec chapeau) .Militaire: 2,19 € (livré avec un chapeau) Police: 2,19 € (livré avec un chapeau) Docteur: 2,19 € (Livré avec chapeau) .Costume noir: 2,19 € (Livré avec un chapeau) .Costume blanc: 2.19 € (livré avec chapeau) Wall Guard: 2,19 € (livré avec un chapeau) Découvrez le pack de skins HQ: 2,19 € (comprend 3 skins). Bundle d’apparences de carte de polus: 2,19 € (comprend 3 peaux).

Chapeaux (gratuits)

Si vous vouliez porter un bon chapeau dans Among Us, jetez un œil à cette liste avec qui sont tous disponibles gratuitement.

Chapeau de fête Chapeau noir Lunettes de ski Masque Chapeau de cowboy Manchette banane Chapeau rouge Oreilles d’ours Fromage Cerise Oeuf au plat Chapeau vert Chapeau flamant rose Fleur Casque homme Plante Plante. Papier toilette Beret Unblocker Safari hat Chapeau de shérif Antenne Ballon Back hat Nid avec oeufs Ninja bandana Sign Chef hat Casquette bleue Biker bandana Post-it Indian Casquette de capitaine.Poupe.Basquette de chasseur.Casque militaire.Masque de Ninja.Les cornes.Bonnet de nuit.

Payer des chapeaux

Tous les chapeaux ne sont pas gratuitsEh bien, vous devez être clair que tout cela est payé avec de l’argent réel.

Pack de téléchargement 1M: 3,19 € (comprend 8 chapeaux) .Astronaute: 2,19 € (livré avec la peau). Limace cérébrale: 1,09 €.Bush Hat: 1,09 €Chapeau de capitaine: 2,19 € (livré avec la peau) Double chapeau haut de forme: 1,09 €.Pot de fleur: 1,09 €.Des lunettes de protection: 1,09 €.Casque: 2,19 € (livré avec la peau) .Militaire: 2,19 € (livré avec la peau). Chapeau en papier: 1,09 €.Chapeau de Fête: 1,09 €.Police: 2,19 € (livré avec la peau) .Stéthescope: 2,19 € (livré avec la peau). 2,19 € (livré avec la peau) .Towel Wizard: 1,09 €Ushanka: 1,09 €Viking: 1,09 €.Casquette murale: 2,19 € (livré avec la peau) .Chapeau blanc: 2,19 € (livré avec la peau). 2,19 € (livré avec la peau). 2,19 € (livré avec la peau) .Sécurité: 2,19 € (livré avec le skin) .Polus Map Bundle: 2,19 € (livré avec 3 skins). Chapeau d’équipage: 3,19 € (fait partie du pack de mascottes Crewmate).

Animaux domestiques

Les animaux accompagnent votre personnage tout au long de chaque partie. Ceux-ci ont leurs propres animations; Par exemple, si vous êtes un membre d’équipage et qu’un imposteur vous tue, votre animal continuera à pleurer à côté du cadavre.

Jetez un œil à tous les animaux disponibles dans Among Us:

Ensemble pour animaux de compagnie de crabe de lit: 3,19 € (comprend 2 animaux de compagnie) Ensemble d’animaux de compagnie Brainslug: 3,19 € (comprend 2 animaux de compagnie) Lot de familiers hamster: 3,19 € (comprend 2 animaux de compagnie) Pack Mini équipier: 3,19 € (comprend 2 animaux de compagnie). Bundle Stickmin Pet: 3,19 € (comprend 2 animaux).

Comment puis-je acheter de nouveaux skins?

Acheter des skins chez Among Us est extrêmement facile, alors il vous suffit de faire ce qui suit.

Ouvert parmi nous sur votre mobile.Appuyez sur le signe dollar en bas à droite depuis l’écran principalAppuyez sur le bouton avec le prix pour confirmer l’achat et payer la peau. C’est fait! Acheter des peaux chez Among Us n’a pas de complications. Savoir plus: 6 jeux similaires à Among Us pour Android

Pouvez-vous obtenir des skins gratuits dans Among Us?

Depuis le mobile, vous ne pouvez pas obtenir de skins gratuits dans Among Us. Mais sur la version PC, les joueurs ont accès à tous les skins et chapeaux, bien que les animaux doivent être achetés séparément.

Si vous jouez depuis un mobile avec Android ou iOS, vous devrez se contenter de chapeaux gratuits et c’est parti.

Comment équiper les skins de mon personnage?

Mettre des skins sur votre personnage dans Among Us est aussi un jeu d’enfant, il vous suffit de suivre ces étapes.

Ouvrez parmi nous sur votre mobileCréez un jeu privé ou rejoindre unLorsque vous êtes dans la salle d’attente, allez sur l’ordinateur portable et appuyez sur le bouton «Personnaliser» situé en bas à droite, une fenêtre s’ouvrira avec toutes les options de personnalisation, choisissez la peau que vous voulez mettre sur votre personnage et c’est tout.C’est super facile!

Voulez-vous devenir un joueur vedette? Alors jetez un œil à ces conseils pour être un meilleur imposteur dans Among Us.

En outre, vous devriez également lire ce guide avec toutes les tâches parmi nous et comment les surmonter.

Alors personne ne vous battra!