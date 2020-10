Le nouveau smartphone Xiaomi va donner beaucoup de guerre et vous pouvez l’acheter à rabais.

Grâce à l’une des offres Amazon, vous avez la possibilité d’acheter la nouvelle Xiaomi Mi 10T Lite pour 249 euros.

Arrive à côté de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, quelques chiffres intéressants.

Le terminal chinois a un joli design, un écran qui dépasse 6,6 pouces, l’un des processeurs de Qualcomm et jusqu’à Connectivité 5G.

Vous ne manquerez de rien avec ce Xiaomi Mi 10T Lite.

Savoir plus: Xiaomi Mi 10T Lite

Achetez le Xiaomi Mi 10T Lite au meilleur prix

La première chose qui attirera votre attention sur ce Xiaomi Mi 10T Lite est son écran. Incorpore un grand panneau AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD + et 120 Hz.

Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 750G, un processeur puissant qui déplacera les applications exigeantes en douceur.

L’appareil chinois comporte également 4 caméras à l’arrière et une batterie de 4 820 mAh avec charge rapide.

Qualcomm Snapdragon 750G 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran IPS de 6,67 ″ Full HD + 4 caméras arrière Batterie de 4,820 mAh avec charge rapide sur prise 33W 3,5 mm, USB-C, NFC, radio FM et 5G Savoir plus: Xiaomi Mi 10T Lite Savoir plus: Je veux un mobile pour 200 euros qui n’est pas Xiaomi: ce Samsung Galaxy est en solde