Et nous ne savons pas combien de temps durera le stock de ce POCO X3.

Vous pouviez le voir venir, mais nous ne l’avons vérifié que ce matin. Le POCO X3 est le mobile qui la grande majorité achète en ce Black Friday 2020, et ce n’est pas pour moins de voir les prix. Avec gouttes de plus de 50 €, et en parlant d’un prix déjà succulent, c’est l’une des opportunités de l’année et du cadeau parfait.

Acheter sur AliExpress: POCO X3 6 + 64 Go Acheter sur eBay: POCO X3 6 + 64 Go Savoir plus: POCO X3 6 + 64 Go

C’est l’un des mobiles qui a suscité la plus grande attente autour de son lancement, date à laquelle il a été mis en vente avec un prix très bas, comme d’habitude dans la marque. Ce POCO X3 est livré avec un processeur puissant Snapdragon 732G (dédié aux jeux), 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire de base, un caméra arrière quad spectaculaire, énorme batterie de 5160 mAh avec une charge rapide et un panneau scandale de 6,67 pouces avec résolution Full HD + et taux de rafraîchissement de 120 Hz. Votre connectivité NFC et prise jack 3,5 mm Ils sont la cerise sur le gâteau.

Acheter sur AliExpress: POCO X3 6 + 64 Go Acheter sur eBay: POCO X3 6 + 64 Go Savoir plus: POCO X3 6 + 64 Go

Si tant de gens sont rupture de stock de ce mobile sera pour quelque chose. Allez-vous rester si lui?

Savoir plus: Les mobiles les plus vendus du Black Friday sur Amazon à ne pas manquer