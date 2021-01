Les assistants virtuels sont à la mode et le HomePod Mini est devenu l’un des meilleurs gadgets pour notre maison, en raison de son prix, de son son et de ses fonctionnalités.

2020 est sans aucun doute l’année des haut-parleurs intelligents avec assistants vocaux. Ce n’est pas qu’ils n’existaient pas avant, wow, nous avons tous bavardé avec Siri, Alexa, Google Assistant, Cortana et plus pendant des années, mais si nous sommes honnêtes, la pandémie et le verrouillage ont accéléré l’expansion des haut-parleurs intelligents dans des millions de foyers à travers le monde. . Mais qu’est-ce qui rend ces appareils si attrayants?

Si vous envisagez d’acheter ou d’en offrir un pour Noël, vous penserez sûrement qu’ils sont tous identiques ou du moins très similaires. Wow, à la fin, ils servent tous fondamentalement le même but ou remplissent les mêmes fonctions. Mais en réalité, il y a plusieurs points à considérer lors du choix d’un haut-parleur intelligent, à commencer par le son.

Le son du HomePod Mini

Sans aucun doute, le HomePod Mini est l’enceinte intelligente la plus puissante de sa catégorie, puisqu’avec une taille de seulement huit centimètres, elle est capable d’offrir un son aussi puissant que clair grâce à un guide d’ondes acoustique qui part de la base, Ils sont complétés par des radiateurs passifs latéraux capables d’annuler les rebonds ou les distorsions. Si à cela, nous ajoutons la présence de la puce S5 (qui est la même avec laquelle fonctionnait l’Apple Watch Series 5), nous trouverons un concept qui jusqu’à il y a quelques années semblait être un rêve ou loin de notre portée, et je veux dire l’audio informatique .

La puce S5 permet au HomePod Mini de traiter le son qu’il émet en temps réel 180 fois par seconde, ajustant ainsi les aigus et les graves, et par conséquent améliorant le volume et la plage dynamique qu’il offre. Si à cela nous ajoutons la conception sphérique avec laquelle le HomePod Mini a été conçu, nous réaliserons que le son est émis dans une plage de 360 ​​degrés, ce qui nous permet de remplir facilement n’importe quel espace de notre maison ou de notre bureau. De plus, il vous permet de synchroniser deux HomePod Mini dans la même pièce pour profiter d’un son stéréo pour regarder des séries, des films, de la musique ou des jeux vidéo.

Siri vous aidera à contrôler votre maison

En termes de fonctionnalité, le HomePod Mini répond parfaitement à la définition d’être un assistant virtuel. Et, soyons honnêtes, ce qui est souvent recherché avec ces appareils est d’automatiser certains processus dans nos espaces, soit en éteignant ou en contrôlant l’intensité de la lumière des projecteurs, la température ou encore les alarmes avec lesquelles nous nous réveillons. . En ce sens, l’intégration du HomePod Mini avec le Home Kit est assez simple et vous permet de contrôler et de coordonner absolument ce dont vous avez besoin dans votre maison, dans les pièces que vous décidez et aux moments que vous décidez. Par exemple, vous pouvez programmer les lumières du salon pour qu’elles s’allument à 18 h lorsqu’il commence à faire noir et s’éteignent automatiquement à 21 h lorsque vous vous couchez. Il en va de même pour les alarmes que vous pouvez contrôler pour les différents espaces de votre maison et cela vous permet même de choisir votre chanson préférée dans la bibliothèque Apple Music pour vous réveiller tous les jours à l’heure que vous voulez.

Une autre de mes fonctionnalités préférées est l’interphone, qui vous permet d’envoyer des messages vocaux d’un haut-parleur à un autre dans différentes parties de la maison. On pourrait dire que c’est une sorte de talkie-walkie qui permet d’envoyer des petits messages à une personne ou à une pièce spécifique, sans avoir à crier dans la maison.

confidentialité

Mais peut-être la chose la plus précieuse (et personnellement la plus importante) du HomePod Mini est la confidentialité. Contrairement à de nombreux autres haut-parleurs intelligents ou assistants virtuels, les mini microphones HomePod ne sont PAS actifs en permanence pour écouter tout ce qui se passe dans votre maison, au contraire, ils ne s’activent que lorsqu’ils détectent la commande «Hey Siri». De plus, c’est le seul appareil qui ne traite pas les instructions dans le cloud, c’est-à-dire qu’il ne va pas placer vos informations sur un serveur, mais qu’il fait tout à partir du même appareil. De la même manière, les informations sur chaque appareil ne sont pas attribuées à votre identifiant Apple, mais à un identifiant aléatoire, ce qui empêche vos habitudes et vos recherches d’être utilisées pour vous profiler.

HomePod Mini: caractéristiques, prix et dates de vente au Mexique

Le seul ralentissement? Le HomePod mini n’est pas 100% portable, il doit donc toujours être connecté au courant électrique. La bonne nouvelle est que dans la boîte, si elle comprend le chargeur 20Kw et son magnifique câble tressé avec sortie USB-C.

Le HomePod mini est maintenant disponible au Mexique, au coût de 2599 pesos.

Voir sur YouTube