Quelques jours après la fin de cette 2020 compliquée, il est temps de découvrir les nouveautés dans le monde du divertissement. Nous avons déjà passé en revue toutes les nouvelles que Netflix Mexico aura en janvier 2021, il est donc temps de faire de même avec HBO Mexico.

En 2020, HBO nous a offert de super titres. En général, il maintient sa haute qualité, la même chose dans la sélection de ses diplômes d’études supérieures. Par conséquent, il est temps pour vous d’ajuster votre emploi du temps, car ce sont toutes les premières HBO pour janvier 2021.

Série qui sera présentée en première sur HBO Mexico

Beforeigners – 10 janvier

La stratégie ambitieuse de HBO pour gagner du terrain dans la guerre complexe du streaming est de faire des séries et des films avec des productions internationales. Pour cette raison, cette série originale de HBO Nordic sortira.

La peste – 11 janvier

La série originale Movistar + créée par Alberto Rodríguez et Rafael Cobos arrivera sur la plateforme. Il est situé dans la ville de Séville pendant la peste du 16ème siècle.

Peinture avec John – 25 janvier

Écrit, réalisé par et avec John Laurie, musicien, acteur et peintre né au Minnesota en 1952. L’animateur décalé de cette série de 6 épisodes présentera son havre de paix dans les Caraïbes, son art et ses réflexions sur la vie.

Batwoman – 29 janvier

La série CW arrivera sur la plateforme HBO vers la fin du mois de janvier. Comme nous le savons dans la première saison, la super-héroïne était jouée par Ruby Rose. Cependant, pour le deuxième opus, Javicia Leslie jouera la femme à capuche.

Films à venir sur HBO Mexique

Emma – 2 janvier Le chemin du retour – 9 janvier Mieux que jamais – 16 janvier The Invisible Man – 23 janvier Luce – 30 janvier

Documentaires

Les documentaires originaux de HBO en valent généralement la peine. En ce mois de janvier 2021, nous en aurons deux dédiés aux stars du sport. D’une part, à la légende du golf: Tiger Woods. Et de l’autre, une rétrospective de la brillante carrière du lanceur CC Sabathia.

Tiger Part 1 and Part 2 – Première le 19 janvier Under the Grapefruit Tree: The CC Sabathia Story – 26 janvier

Spécial

HBO

HBO a récemment surpris les fans de la série Euphoria avec une spéciale. La deuxième partie de cet épisode spécial sortira très prochainement: le 24 janvier prochain.

