WhatsApp est l’application de messagerie la plus populaire et la plus utilisée dans une grande partie du monde. Depuis sa création, nous avons vu comment l’entreprise travaille et continue de le faire pour améliorer l’outil et ajouter de plus en plus de fonctions. La double vérification bleue, les appels vidéo ou la possibilité de supprimer des messages ont été parmi les plus importants. Des fonctions qui, petit à petit, ont également atteint la version web de WhatsApp, car de nombreuses personnes préfèrent ouvrir leurs discussions sur l’ordinateur pendant qu’elles travaillent pour ne pas avoir à connaître le mobile.

Parmi les fonctions de l’application, le fait de pouvoir supprimer des messages d’un chat ou d’un groupe WhatsApp signifie que l’on peut empêcher quelqu’un de lire un message que nous lui avons envoyé par erreur. De cette manière, si nous supprimons le message avant qu’il ne soit lu par le ou les destinataires, nous les empêcherons de le lire.

Telle est la théorie, mais la vérité est qu’avec le temps, nous pouvons trouver certaines utilités qui nous permettent récupérer les messages supprimés sur WhatsApp. La vérité est que ces types de fonctions sont généralement une bonne revendication pour distribuer des virus ou des logiciels malveillants, mais les méthodes que nous allons montrer ci-dessous fonctionnent parfaitement.

Récupérer les messages WhatsApp supprimés sur mobile

Il existe plusieurs applications qui ont été conçues pour pouvoir récupérer les messages qui nous ont été envoyés et qui, avant que nous ayons pu les lire, ont été supprimés. L’un de ceux qui fonctionne le mieux est WhatsRemoved+, disponible pour les appareils Android à partir de ce même lien vers Google Play.

Une fois installé, son fonctionnement ne peut pas être plus simple, il suffit de lui donner accès aux notifications du téléphone et d’activer WhatsApp comme l’une des applications pour lesquelles l’application enregistrera les notifications. À partir de ce moment, chaque fois qu’un message nous parvient via WhatsApp et qu’il est supprimé par la personne qui l’a envoyé, essayez d’aller sur WhatsAppRemoved + et Vérifiez ce que le message a mis.

Récupérer les messages supprimés sur WhatsApp Web

Si vous faites partie de ceux qui utilisent la version Web de l’application de messagerie à partir du navigateur de votre ordinateur, il existe également un moyen de récupérer facilement les messages supprimés. Pour ce faire, nous devrons utiliser le navigateur Chrome et saisissez l’extension WA Web Plus pour WhatsApp, disponible à partir de ce lien vers le Chrome Web Store.

Les étapes à suivre sont très simples, nous installons l’extension dans le navigateur et une fois cela fait, une petite fenêtre s’affichera pour ouvrir WhatsApp Web. Maintenant, nous cliquons sur l’icône de l’extension pour accéder à ses paramètres et sélectionnons l’option Restaurer les messages supprimés. À partir de ce moment, nous pourrons voir ce que disent les messages reçus qui ont été supprimés.

Il est possible que pour cela nous devions quitter le chat en question et entrer à nouveau ou actualiser WhatsApp Web, mais d’une manière ou d’une autre, nous pouvons voir comment le message apparaît à côté d’une icône interdite, le texte “Ce message a été supprimé” puis le message supprimé.