De combien de RAM votre téléphone Android a-t-il vraiment besoin? Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir.

Écrit par Christian Collado dans Mobile

C’est devenu l’un des aspects les plus étudiés lors de la décision d’acheter un nouveau mobile, et ce n’est pas étonnant. À mesure que les systèmes d’exploitation mobiles ont évolué et que les applications sont devenues des logiciels de plus en plus complexes et gourmands en ressources, La RAM est devenue un élément décisif, dans lequel tout – ou presque tout – le monde regarde lors de l’achat d’un terminal. Mais, Est-ce vraiment si important?

Il existe de nombreuses inconnues autour de la RAM de nos appareils mobiles. Par conséquent, notre intention est clarifier les principaux doutes et répondre aux grandes questions sur la résistance aux antimicrobiens.

Qu’est-ce que la RAM et à quoi sert-elle?

Avant d’entrer pleinement pour répondre à certaines des principales questions, il est nécessaire de comprendre qu’est-ce que c’est vraiment ce composant qui comprend chacun des smartphones du marché. La mémoire vive o La mémoire RAM – pour son acronyme en anglais – est un type de mémoire que les appareils – qu’il s’agisse de téléphones mobiles, de tablettes, d’ordinateurs ou de téléviseurs intelligents, entre autres – utilisent pour stocker les données qui seront nécessaires à court terme.

La La RAM est une mémoire ultra-rapide, puisque la lecture et l’écriture doivent être faites presque instantanément, quelque chose qui serait impossible en cas d’utilisation d’autres types de mémoire comme celle utilisée par les appareils comme stockage interne. De plus, elles sont appelées mémoires «à accès aléatoire» car, quelle que soit la position dans laquelle vous souhaitez lire ou écrire, le temps d’attente sera le même en n’utilisant pas de mode d’accès séquentiel.

Accès séquentiel vs accès aléatoire, quelle est la différence? | Quand on parle d’accès séquentiel appliqué à l’informatique, on se réfère à un type d’accès qui suit un ordre prédéterminé lors de l’accès aux éléments avant lecture ou écriture en mémoire. C’est un type d’accès plus lent que aléatoire, car pour atteindre un point précis de la mémoire il faut d’abord passer par les éléments précédents.

Dans nos téléphones ou tablettes Android, la mémoire RAM agit de la manière suivante: le système d’exploitation – plus précisément, le noyau ou noyau – est en charge de gérer l’accès des applications et autres éléments du système à la mémoire RAM, dans un qu’ils peuvent lire ou écrire seulement lorsque le noyau le permet. Ainsi, ces applications peuvent stocker temporairement des données, auxquels ils peuvent accéder instantanément si nécessaire.

Ceci, traduit par l’utilisation que nous donnons à nos appareils au quotidien, signifie qu’une fois que le système d’exploitation, ses processus et autres éléments ont utilisé une partie de la RAM dont ils ont besoin pour fonctionner, l’espace restant est laissé libre pour les applications peuvent stocker des données. Une fois le mobile éteint puis rallumé, La RAM est libérée et le processus recommence, les applications ayant du mal à essayer d’occuper leur place dans la RAM.

Contrairement au stockage interne, la mémoire RAM est “nettoyée” à chaque redémarrage du mobile.

Il est également nécessaire de prendre en compte que, comme la grande majorité des systèmes d’exploitation modernes, Android inclut la gestion de la mémoire RAM intégrée, qui se charge d’accorder dynamiquement les espaces vides de la mémoire RAM aux différentes applications selon leurs besoins, jusqu’à ce que tous les espaces disponibles soient remplis pour profiter pleinement de la capacité de mémoire RAM de notre appareil. Par conséquent, il est communément dit que sur Android, la RAM inutilisée est de la RAM gaspillée, et que la fermeture manuelle des applications pour économiser de la mémoire n’est pas une pratique recommandée.

Que signifie le fait que votre mobile dispose de 2/4/8 Go de RAM?

Maintenant que les concepts les plus élémentaires du fonctionnement de la mémoire RAM sont devenus clairs, il est nécessaire de répondre à l’une des questions les plus posées par les utilisateurs de smartphones: Qu’est-ce que cela signifie si mon mobile dispose de 2, 4, 6 ou 12 gigaoctets de RAM?.

Nous avons déjà expliqué que la RAM est un type de mémoire comme les autres, qui diffère des autres par le type d’accès – aléatoire – et par la vitesse – qui, d’ailleurs, mesuré en mégahertz-. Par conséquent, comme pour le reste des souvenirs, l’une de ses caractéristiques les plus importantes est la capacité, qui est précisément l’aspect auquel se réfèrent ces GB dont j’ai parlé précédemment.

Que votre mobile dispose d’une quantité spécifique de RAM, cela signifie seulement que les applications et le système d’exploitation lui-même avoir plus ou moins d’espace pour stocker leurs données pour y accéder plus tard, afin que les mobiles avec plus de RAM permettent garder plus d’applications en arrière-plan . En revanche, si la capacité mémoire est réduite, seules quelques applications pourront stocker des données – le système réserve de l’espace pour ses processus, que les applications ne peuvent pas occuper -, de sorte que les données doivent être chargées à partir de zéro à chaque exécution, et donc y accéder sera plus lent.

Comme nous avons changé | Le HTC Dream a été le premier Android à arriver sur le marché et il disposait de 192 Mo de RAM. De nos jours, il existe déjà des mobiles comme le ASUS ROG Phone 3 avec 16 Go de RAM, ou ce qui est pareil, 84 fois plus que le modèle HTC.

Au cas où une application ou un processus demande de la RAM au système d’exploitation, mais en raison de la faible capacité de mémoire, il n’y a pas d’espace disponible, le noyau sera obligé de libérer de la mémoire en utilisant une technique connue sous le nom d’échange. Il peut également y avoir une situation où le noyau doit tuer un processus stocké en mémoire pour faire de la place pour un nouveau. Ces calculs sont basés sur différents facteurs, tels que le temps qui s’est écoulé depuis l’ouverture de l’application qui reste en arrière-plan, de sorte que la fin d’un processus pour faire de la place à un autre n’affecte pas trop les performances normales de l’appareil.

Swapping, la technique qui utilise la mémoire interne comme RAM | Lorsque nous parlons d’échange, nous nous référons à une technique basée sur l’utilisation de l’espace libre sur le disque dur pour stocker des données temporaires, réduisant ainsi l’utilisation de la RAM. Sous Android, ces données doivent être compressées avant d’être stockées sur disque, puis décompressées pour pouvoir y accéder.

Bien sûr, sur Android, il est également possible de RAM libre manuellement. Ce faisant, nous pouvons fermer les processus que les applications maintiennent ouverts pour pouvoir y accéder ultérieurement de la manière la plus rapide possible, laissant ainsi la place à de nouveaux processus. Cependant, comme je l’ai déjà dit, c’est généralement mieux laisser le système d’exploitation gérer lui-même l’utilisation de la mémoire comme bon vous semble.

Plus de RAM, c’est toujours mieux, est-ce vraiment le cas?

Un autre des doutes les plus répandus parmi les utilisateurs de smartphones est lié à de combien de RAM un téléphone Android a-t-il vraiment besoin pour bien fonctionner. Compte tenu de ce qui précède, il serait facile de conclure que plus il y a de RAM, mieux c’est. Mais la réalité n’est pas si simple.

Comme tout composant intégré aux appareils, Les puces de mémoire RAM consomment de l’énergie, et la consommation est plus élevée à mesure que la capacité de mémoire augmente, car plus cycles de rafraîchissement. Voici comment Park Ju Hyung, l’un des développeurs de la plate-forme Paranoid Android ROM, explique:

Une capacité de RAM plus élevée augmente la consommation d’énergie en raison des cycles de rafraîchissement, donc plus gros n’est pas toujours mieux. Je ne connais pas le fonctionnement de l’augmentation de la RAM sur OxygenOS, mais si cela est fait correctement (comme la façon dont Google épingle plusieurs fichiers liés aux services système à la RAM), cela pourrait avoir du sens. https://t.co/UAABluaBb9 – Park Ju Hyung (@ arter97) 21 mai 2019

De plus, il est nécessaire de prendre en compte que, bien que les applications consomment de plus en plus de mémoire RAM de nos appareils, il y en a encore peu qui atteignent plus de 1 Go occupé. Un tableau préparé par AndroidAuthority montre comment les applications courantes telles que WhatsApp ou Spotify dépassent rarement 300 Mo, tandis que les jeux les plus lourds tels que PUBG Mobile atteignent des chiffres proches de 1,15 Go.

Comment connaître la mémoire RAM de mon mobile? |: pratiquement tous les smartphones du marché reflètent la quantité de RAM qu’ils contiennent. Cependant, vous pouvez vérifier la mémoire de votre mobile, ainsi que l’espace occupé et disponible si vous accédez aux options développeur de votre mobile, dans la rubrique «Utilisation de la mémoire».

Compte tenu de tout cela, il est préférable de trouver un chiffre qui correspond à notre façon d’utiliser le mobile, en gardant toujours à l’esprit qu’aujourd’hui, le 8 Go de RAM sont une figure qui s’est avérée capable de offrir de bonnes performances dans les terminaux de milieu de gamme et haut de gamme. Par conséquent, si vous faites partie de ceux qui passent des heures à jouer à certains des titres les plus exigeants en ressources, ou si vous utilisez votre mobile ou votre tablette presque comme un substitut à un ordinateur et le multitâche est la chose la plus importante, vous pouvez choisissez un mobile avec 12 Go de RAM être une bonne idée. Si, en revanche, vous ne jouez généralement pas ou n’êtes pas trop exigeant avec le nombre d’applications que vous utilisez simultanément, 8 Go devraient être plus que suffisants.

Types de mémoire RAM et leurs différences

De la même manière qu’il existe différents types de caméras, processeurs ou écrans, sur le marché, nous pouvons trouver plusieurs types de RAM, qui diffèrent généralement entre eux par sa rapidité et son efficacité énergétique.

Aujourd’hui, le type le plus courant que l’on peut trouver dans les smartphones Android est le RAM LPDDR4X, où LP signifie Low Power et DDR4 fait référence à Double Data Rate ou Double Data Transmission Speed, tandis que le chiffre 4 correspond à la version. Enfin, le X indique qu’il s’agit d’une version dérivée de la technologie LPDDR4.

Ce type de mémoire offre une vitesse de transfert de données jusqu’à 4266 Mbps, identique à la technologie LPDDR4, bien qu’elle prenne en charge des capacités allant de 8 Go à 96 Go, une augmentation considérable par rapport à la limite maximale de 32 Go de la technologie LPDDR4. De plus, il base son fonctionnement sur un seul canal 16 bits, et ils sont fabriqués au format 14 nanomètres.

Mais deux ans après le lancement de LPDDR4X, une nouvelle technologie est arrivée que nous avons commencé à voir cette année dans les premiers terminaux, comme le OnePlus 8 Pro ou le Galaxy S20 Ultra, soit dit en passant, deux des mobiles avec la plus grande capacité de mémoire RAM sur le marché. Il s’agit du Technologie LPDDR5, plus rapide grâce à une vitesse allant jusqu’à 6400 Mbps qui se traduit par des transferts de plus de 50 Go par seconde, tout en améliorant l’efficacité, en réduisant la consommation d’énergie jusqu’à 30%. Aujourd’hui, ce type de mémoire n’est pas très répandu parmi les smartphones, même si l’on s’attend à ce qu’il gagne du terrain dans les années à venir.

Les mobiles avec le plus de RAM du marché

À mesure que les exigences des applications et les besoins des utilisateurs ont évolué et augmenté, les fabricants ont choisi d’équiper leurs téléphones de capacités de mémoire RAM croissantes. Actuellement, ce sont quelques-uns des mobiles avec plus de RAM qu’on ne peut en acheter de certaines des grandes marques: