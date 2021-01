La prédominance des objectifs simples sur le marché mobile semble appartenir au passé, et il n’y a pas si longtemps que les téléphones étaient livrés avec un appareil photo oui ou oui, et que toute autre variante impliquait l’achat d’accessoires externes. Mais tout est devenu plus sophistiqué et avancé pour être beaucoup plus complexe, et rare est le téléphone portable qui ne possède pas aujourd’hui au moins deux caméras au service de l’utilisateur.

Parmi les différentes options que l’on trouve en téléphonie mobile pour ces caméras secondaires, les grands angles commencent à avoir beaucoup de poids, surtout quand on parle de triples configurations dans lesquelles ils accompagnent l’objectif en charge de proposer le zoom optique. Ici, nous allons vous dire le pourquoi du nom “grand angle“et ses caractéristiques et utilisations.

La distance focale et les grands angles

La distance focale d’une caméra est mesurée en millimètres et indique essentiellement ce distance entre le centre optique de l’objectif de la caméra et le capteur en charge de la prise de vue. C’est le cas des appareils photo traditionnels, mais étant donné la miniaturisation des téléphones portables, nous travaillons ici avec des équivalents. Ainsi, un appareil photo mobile avec une focale de 26 mm n’a pas vraiment 26 mm entre l’objectif et le capteur (les mobiles ont rarement plus de 10 mm d’épaisseur), mais ils l’ont proportionnellement.

De cette distance focale dépend à quelle distance nous allons nous rapprocher (virtuellement) de l’objet à photographier (Les objectifs télescopiques augmentent la distance focale lors du zoom et la réduisent lors de la contraction), et cela fait également la différence entre les différents objectifs qu’un appareil photo peut avoir. Ou dans ce cas, les différentes caméras qu’un téléphone portable peut avoir.

Si vous ouvrez l’appareil photo de votre mobile et passez à l’objectif ultra grand angle, «vous vous éloignez»

On parle d’un objectif grand angle lorsque sa focale est trouvée entre 18 mm et 35 mm. En dessous de ce chiffre, nous parlons déjà d’objectifs super grand angle (<18 mm) et au-dessus, nous trouvons déjà ceux appelés objectifs normaux (généralement environ 50 mm) et téléobjectifs, qui se déplacent généralement au-dessus de 70 mm en photographie normale, mais ce changement dans le mobile pour s'adapter à l'objectif principal.

Ainsi, l’objectif grand angle de notre téléphone mobile se déplace entre 18 mm et 35 mm, ce qui implique que le champ de vision change également. Les grands angles ils capturent généralement entre 60 ° et 120 ° dans une relation inversement proportionnelle à celle de la distance focale. Moins de millimètres, plus de degrés. Et se tenir aux extrêmes, 18 mm ou moins et des figures autour de 120 °, c’est là que nous retrouvons les angles super larges.

Profondeur de champ, caméras normales et yeux de poisson

Objectifs Fisheye, les reines de la distorsion avec leur presque 180 °

Une autre caractéristique à garder à l’esprit avec les objectifs grand angle est que la profondeur de champ (la zone devant l’appareil photo qui apparaît au point) est plus élevée que celle des autres objectifs. C’est pourquoi les téléobjectifs sont les plus utilisés pour obtenir un grand flou d’arrière-plan, car leur profondeur de champ est moins profonde. Donc, avec un objectif grand angle, nous aurons plus d’objets au point, et peut convenir à la photographie de groupe, par exemple.

Bien que cela ne soit généralement pas indiqué, la caméra principale d’un mobile est généralement un grand angle.

Il y a une curiosité pour les téléphones portables, et ce n’est autre que le fait que les caméras normales sont déjà de grands angles, et c’est l’arrivée des angles super larges qui a provoqué ce saut de nom. Dans les mobiles, la chose habituelle est que la caméra principale se déplace autour de 26-28 mm et qu’elle capture un champ d’environ 80-85 °. Autrement dit, un grand angle. «Super» ou «Ultra», c’est quand on se rapproche de l’extrême.

Téléphone

Principal (angulaire)

Super grand angle

Samsung Galaxy S20 5G

26 millimètres

13 millimètres

Sony Xperia 1 II

24 millimètres

16 millimètres

Xiaomi Mi 10

25 millimètres

12 millimètres

OPPO Reno4 5G

26 millimètres

13 millimètres

LG Wing

25 millimètres

12 millimètres

Huawei Mate 40 Pro

23 millimètres

18 millimètres

iPhone 12 Pro

26 millimètres

13 millimètres

Dans le cas contraire, nous avons également des objectifs très spécifiques qui atteignent des angles de vision supérieurs à 120 °, et qui se rapprochent normalement très près de 180 °. Nous parlons de Lentille de fisheye, même si pour l’instant ils ne sont pas montés sur des téléphones portables et qu’il nous faudra peut-être un certain temps pour les voir loin des accessoires de photographie commercialisés. Bien que nous ayons déjà des objectifs macro pour la photographie agrandie, cela peut être une question de temps.

Les utilisations d’un objectif grand angle

Photographie avec un super grand angle

Comme tout autre appareil photo que nous avons entre les mains, qu’il soit traditionnel ou cousu sur un téléphone portable, son utilisation dépendra de ce que nous voulons en faire, bien que les grands angles aient toujours été très typiques d’un type d’appareil photo. photographie très concrète: photographie de paysage. Photographier des paysages, en gros.

Le fait d’avoir des focales aussi faibles provoque un effet de zoom arrière. Il semble que nous photographions quelque chose qui s’en est éloigné et, par conséquent, nous capturons beaucoup plus de zone à partir de laquelle d’autres cibles mobiles capturent. Ainsi, un paysage se photographie plus facilement car nous couvrons presque tout en un seul cliché.

Paysages, intérieurs, photographie artistique. L’objectif grand angle a de nombreuses utilisations, découvrez le vôtre.

Cependant, l’objectif grand angle, ainsi que les objectifs super grand angle, sont déjà utilisés pour de nombreuses autres utilisations. Photographie en intérieur, par exemple, pour pouvoir capturer des pièces entières avec une seule photo, ou photographie de portrait pour profiter de l’effet de distorsion vos photos provoquent (logiciel corrigé sur les objectifs les plus extrêmes).

Vous avez donc ici les caractéristiques d’un objectif grand angle et d’un objectif super grand angle. Focale courte, angle de vue élevé et distorsion sur les bords retouche photo sur téléphone logiciel. Une fois que nous savons cela, il est peut-être plus facile de le choisir pour prendre des photographies spécifiques et améliorer le répertoire de notre catalogue photographique.