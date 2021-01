Dans le premier article de notre série sur la photographie mobile, nous devions parler d’objectifs grand angle, et nous allons maintenant emprunter un chemin très similaire bien que dans la direction opposée. Nous revenons au concept de distance focale bien qu’au lieu de l’utiliser à notre avantage pour éloigner les objets, nous devons maintenant les rapprocher.

C’est essentiellement le sens d’un téléobjectif ou d’un téléobjectif, selon ce que nous décidons de l’appeler. Un téléobjectif est toute personne qui rapproche des objets de nous sans astuces logicielles, simplement en utilisant vos propres optiques. Et bien que les plus puristes décident de ne pas l’envisager de cette façon, ils sont responsables du fait que de nombreux téléphones ont déjà aujourd’hui le zoom optique comme l’une de leurs multiples options d’appareil photo.

Distance focale et téléobjectifs

Comme nous l’avons dit dans l’introduction, il est temps de revenir au concept de distance focale, mais maintenant de zoomer au lieu de zoomer. Nous avons dit que la distance focale était la distance en millimètres (ou équivalent) entre le centre optique de l’appareil photo et le capteur photographique. Dans ce cas, le capteur situé au cœur du téléphone mobile.

La différence est qu’ici on ne parle plus de focales inférieures à 35 millimètres, ou 18 millimètres quand on parle d’angles super larges, mais à plus de 35 millimètres. En fait, sur les téléphones mobiles il est souvent appelé téléobjectif au-dessus de 50 millimètres bien que dans les appareils photo plus traditionnels, nous les trouvons généralement volant au-dessus de 70 millimètres et atteignant des longueurs insensées allant jusqu’à quatre chiffres. N’est-ce pas, le Nikon Coolpix P1000 qui atteint 3000 millimètres?

On dit que sur les téléphones portables, toute personne dépassant 50 millimètres est généralement traitée comme un téléobjectif car l’utilisation dans les mobiles consiste à proposer un zoom optique fixe (nous verrons plus tard qu’il existe d’autres options sur le marché). Cela signifie que l’objectif principal du téléphone est pris comme référence et multiplié, donc si notre téléphone possède un objectif de 26 millimètres (très courant), le téléobjectif chargé de nous donner le zoom optique aura 52 millimètres (deux grossissements), 78 millimètres (trois fois), etc.

Téléphone

Zoom optique

Principal (angulaire)

Super grand angle

Samsung Galaxy S20 +

29 mm (1,1X)

26 millimètres

12 millimètres

Sony Xperia 1 II

70 mm (3X)

24 millimètres

16 millimètres

Xiaomi Mi 10 Pro

50 mm (2X)

88 mm (3,7X)

25 millimètres

13 millimètres

OPPO Trouver X2 Pro

129 mm (5X)

25 millimètres

17 millimètres

Huawei P40 Pro

125 mm (5X)

23 millimètres

18 millimètres

iPhone 12 Pro

52 mm (2X)

26 millimètres

13 millimètres

Comme on peut le voir, le concept est assez simple. En dessous de 35 millimètres, nous effectuons un zoom arrière sur l’image, au-dessus de 50 millimètres on le rapproche. Et entre 35 et 50 millimètres on retrouve un terrain rarement exploré avec des objectifs fixes (oui avec des téléobjectifs) dans lequel ce que l’on photographie est plus ou moins capturé à distance et en taille réelle. Toujours nuancé, bien sûr.

Tout n’est pas en millimètres, il y a aussi des degrés

Lorsque nous avons parlé des grands angles, nous avons également fait référence à la courbure de l’objectif lui-même, qui a finalement donné son nom à l’objectif. «Grand angle» est un objectif qui se déplace entre 60 ° et 120 ° de courbure (180 ° sont déjà des yeux de poisson). Aux téléobjectifs, les angles chutent considérablement. En regardant les lentilles traditionnelles, nous trouvons 30 ° pour des objectifs de 80 millimètres, ou 24 ° pour 100 millimètres. Et l’objectif s’aplatit de plus en plus avec la longueur focale.

Les particularités des téléobjectifs et du type mobile

Nous avons déjà dit que les téléobjectifs rapprochent l’image de nous et c’est ce qui les définit, mais ils présentent certaines particularités qu’il vaut la peine de connaître lorsqu’on les utilise correctement pour la photo que l’on envisage de capturer. La profondeur de champ est faible pour les téléobjectifs, se rétrécissant de plus en plus avec la longueur focale. Cela signifie que la zone de mise au point devant nous est réduite et que l’arrière-plan se détache de plus en plus du premier plan à mesure que les millimètres augmentent. Par conséquent les téléobjectifs sont souvent utilisés dans la photographie de portraitLes capteurs fournis avec ces objectifs ont moins de mal à séparer le premier plan de l’arrière-plan et le bokeh naturel de l’objectif est considérablement augmenté.

Dans les mobiles, le téléobjectif est généralement en charge des lectures de profondeur en raison de sa facilité d’identification des fonds

En fait, ces lentilles sont généralement en charge des relevés de profondeur sur les mobiles. Et comme on parle de plusieurs objectifs, pourquoi ne pas parler des différents types de zoom optique que l’on retrouve dans les téléphones portables grâce aux téléobjectifs. Nous avons dit que la distance focale de l’objectif principal est généralement multipliée afin d’offrir le zoom, et nous avons zoom optique de deux, trois et jusqu’à cinq fois quand on observe, et cela se fait avec des lentilles fixes, mais maintenant il y en a aussi des mobiles.

Il existe déjà un produit sur le marché, tel que l’OPPO Reno 10X Zoom, qui a une lentille mobile à l’intérieur. Le système est assez ingénieux car la caméra a un prisme à l’intérieur qui, lorsqu’elle est tournée, permet à l’image capturée par l’objectif d’être focalisée ou dispersée, de sorte qu’elle soit agrandie ou réduite. Ainsi, avec une lentille fixe on obtient un zoom optique mobile et donc réglable. Une avancée pour les téléphones portables, qui à l’avenir pourrait peut-être résoudre tous les modes photographiques avec un seul appareil photo ou, du moins, réduire le nombre de ceux qui existent déjà.

Et jusqu’à présent, ce que nous avons à vous dire aujourd’hui sur les téléobjectifs. Et comme nous l’avons fait avec les grands angles, quelle meilleure façon de fermer qu’avec un résumé rapide et clair de ce à quoi ressemblent ces objectifs que nous trouvons déjà dans de nombreux téléphones mobiles. Longue focale, angle de vue étroit, faible profondeur de champ. Nous nous lisons dans une semaine.