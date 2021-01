Nous continuons avec notre revue de la photographie mobile, et nous continuons dans la section matériel, des appareils en tant que tels, et en laissant de côté les logiciels et les applications. Nous avons déjà passé en revue les différents types d’objectifs en commençant par les grands angles, en continuant avec les téléobjectifs et en terminant par les objectifs macro. Il est maintenant temps de creuser un peu plus.

Et entrer, dans ce cas, signifie se rendre à l’objectif lui-même pour en parler les différents types de stabilisation que l’on retrouve dans les téléphones mobiles. D’une part la stabilisation optique, de meilleure qualité a priori, et d’autre part la stabilisation électronique, avec de très bonnes performances si elle fonctionne correctement et ici, comme dans tout, cela dépend du développeur du logiciel qui accompagne chaque caméra. Nous avons commencé.

Pourquoi la stabilisation est-elle nécessaire en photographie

Nous sommes sur un téléphone portable mais cela n’implique pas que les photographies ne sont pas prises de la même manière qu’avec tout autre appareil dans le même but. Par exemple, que les caméras traditionnelles. Ainsi, lorsque nous appuyons sur le bouton pour prendre la photo, le processus est le même: l’ouverture de l’appareil photo s’ouvre, prend suffisamment de lumière pour prendre la photo, puis se ferme. Ouvrir, capturer la lumière, fermer.

Lorsque nous prenons une photo, le diaphragme s’ouvre et se ferme dans un processus dans lequel il vaut mieux ne pas avoir de vibrations

Comme nous prenons généralement des photos en tenant le mobile avec nos mains et non avec un trépied parfaitement fixé sur une surface stable, notre pouls a beaucoup à dire dans la capture. Toute vibration qui se produit lorsque le diaphragme est ouvert La photo peut être «tremblante» ou «tremblante» et la capture peut être ruinée. Et à mesure que la lumière diminue, le diaphragme est ouvert plus longtemps pour que vous puissiez sentir le désastre.

La stabilisation en photographie existe pour pouvoir minimiser ces vibrations, de sorte que la lentille de l’objectif soit aussi immobile que possible pendant le temps où le diaphragme est ouvert et ainsi il n’y a pas d’erreurs dans la capture. Et si on ne peut pas intervenir directement sur l’objectif, on le fait sur le capteur. Il existe donc deux types de stabilisation: optique, avec un effet direct sur l’objectif, et électronique, avec un effet sur le capteur.

Stabilisation optique: réparons l’objectif

Peut-être que votre téléphone portable a une stabilisation optique dans l’une de ses caméras et vous ne le savez pas. Pour être sûr, vous devez rechercher l’acronyme OIS (Optical image stabilization) imprimé avec l’appareil photo ou sur la liste des spécifications de l’appareil photo. Si les acronymes apparaissent, au moins une des lentilles est stabilisée optiquement et cela signifie qu’il y a au moins deux aimants à côté de la lentille.

Les aimants maintiennent l’objectif flottant à l’intérieur du module de caméra

L’une des caractéristiques de la stabilisation optique est que l’objectif n’est pas directement fixé à la caméra mais flotte plutôt à l’intérieur de la caméra. Ceci est réalisé grâce au placement de différents aimants qui, par le simple principe d’attraction / répulsion, permettre à l’objectif de ne pas toucher le module de la caméra En tant que tel. Ce système, bien entendu, rend le module lui-même nécessairement plus épais.

Avec ce système, l’objectif est littéralement suspendu dans l’air à l’intérieur de la caméra. Lentille flotte. Et dans cet état, il peut réagir davantage aux vibrations de la caméra et, dans ce cas, du téléphone, en les compensant largement. L’objectif n’est pas immobile à 100% si le téléphone vibre fortement, mais son effet est atténué. Avec cet état de calme suspendu, le diaphragme s’ouvre et se ferme avec peu ou pas de mouvement.

Si la stabilisation optique est la même pour tous les fabricants, chacun assemble des systèmes plus ou moins complexes et ils sont généralement classés par axes. Chaque paire d’aimants face à face configure un axe, et sur le marché, nous trouvons une stabilisation optique d’un, deux et jusqu’à quatre axes. Attention, il y a même six axes déjà sur le marché, bien qu’ils ne soient encore arrivés à l’intérieur d’aucun téléphone. Mais existent, ils existent.

La stabilisation optique est utile en photographie, très utile en photographie de nuit et pratiquement indispensable en vidéo

Comme nous l’avons déjà dit, sur les photos à faible éclairage, l’ouverture est ouverte plus longtemps que la normale, il est donc plus qu’utile d’avoir un objectif à stabilisation optique pour ces photos. Mais méfiez-vous Cela s’applique également à la vidéo car ici le diaphragme est ouvert pendant des secondes et même des minutes. C’est, en bref, une stabilisation optique. Un système d’aimants qui est appliqué directement sur l’objectif. Mais dans les caméras, il existe un autre système à stabiliser, celui qui s’applique au capteur lui-même. Allons-y avec l’électronique.

Stabilisation électronique: découpons le capteur

Stabilisation électronique expliquée par Invensense.

Lorsque, pour des raisons d’espace, de budget ou de conception ou de décisions commerciales, un fabricant décide qu’il souhaite stabiliser la caméra d’un mobile mais pas monter un système optique, vous pouvez toujours recourir à la stabilisation électronique. Ici on joue avec l’espace utile du capteur et dans le cas de la photographie, nous perdrons la résolution oui ou oui. Dans le cas de la vidéo, il se peut que ce ne soit pas le cas, selon la marge que la caméra nous permet et la résolution à laquelle nous enregistrons.

Avec la stabilisation électronique, nous allons perdre irrémédiablement la résolution, car nous devons sacrifier les bords du capteur

En stabilisation électronique, il n’y a pas d’aimants. L’objectif est complètement fixé au module de caméra et ce que vous devez faire est de vous passer des bords du capteur photographique. L’image est capturée dans la zone la plus centrée et ce qui est fait est de la déplacer vers le haut, le bas et sur les côtés pour compenser, toujours par logiciel, les vibrations que le capteur reçoit pour de multiples raisons. Peut-être à cause de notre propre pouls, ou à cause des vibrations du sol, ou parce que nous utilisons un trépied mais que nous sommes sur un véhicule. Plusieurs raisons.

Comme nous l’avons défini à une occasion, ce type de photographie serait comme avoir deux carrés. Un grand, celui du capteur photographique, et un plus petit, celui de la photographie que nous prenons. Lors de la capture, le logiciel de l’appareil photo déplacer le plus petit carré à l’intérieur du plus grand pour compenser les vibrations lors de la capture de l’image. La résolution perdue dépend donc de la marge laissée par le développeur pour que la photographie puisse se déplacer à travers le capteur sans dépasser les limites. Autrement dit, à partir du bord du capteur lui-même.

Évidemment, nous parlons de un système moins efficace que l’optique pour stabiliser un appareil photo, mais des fabricants comme Google en sont venus à en faire un art, et à titre d’exemple le fonctionnement de l’appareil photo Nexus 6P. Mais finalement, ils sont passés au système optique, ce que nous voyons, par exemple, dans la double caméra du Pixel 4 XL ainsi que dans beaucoup d’autres.

Ce sont, pour le moment, les deux systèmes de stabilisation en photographie. En résumé, les deux exemples que nous avons utilisés précédemment. La stabilisation optique est physique et est appliquée sur l’objectif, la stabilisation électronique est par logiciel et est appliquée sur le capteur. Dans le premier, l’objectif flotte, dans le second, le capteur photographique perd en résolution. Aussi épais que la marge qui reste pour compenser les vibrations. Il n’y a rien de plus.

Image de couverture | Jakob Owens sur Unsplash