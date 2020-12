Comme d’habitude, la grande présentation annuelle du processeur leader du catalogue Qualcomm Cela se produit en deux étapes. Le Snapdragon Tech Summit à Hawaï, qui se tient cette année par télématique pour des raisons de pandémie, officialise le nom de la puce le premier jour et vous permet d’examiner vos tripes le second, et le second est déjà là. Aujourd’hui, nous devons parler en profondeur du nouveau Snapdragon 888.

La nouvelle puce haut de gamme Qualcomm 2021 est désormais officielle et nous en avons appris un peu plus hier. Nous avons appris que le Snapdragon X60 est cousu pour la 5G, même si nous le savions déjà auparavant, et nous le savions aussi faire monter les enchères sur l’intelligence artificielle, la photographie et les jeux. Mais maintenant, nous pouvons nous y plonger et nous devons décrire, pièce par pièce, fonctionnalité par fonctionnalité, comment elle est construite.

Fiche technique Snapdragon 888

Qualcomm explique dans sa présentation que depuis près d’une décennie, les processeurs de la série 8 signifiaient que nous étions dans la catégorie premium de leur catalogue et qu’ils ont donc décidé d’attribuer trois “ huit ” à leur nom, sauter comme ça vers le Snapdragon 888 au lieu du Snapdragon 875 dont nous étions au courant jusqu’à présent.

Cette triple prime de son nom repose sur quatre piliers fondamentaux: un grand saut dans l’intelligence artificielle, un grand saut dans la connectivité, un engagement plus que clair pour la photographie computationnelle et la puissance et la vitesse des jeux. Il existe un cinquième pilier, complémentaire du troisième, qui concerne sécurité photo que nous commenterons plus tard.

Snapdragon 888

Fabrication

5 nanomètres

CPU

8 cœurs Kryo 680 à 2,84 GHz:

1 x Cortex X1 à 2,84 GHz

3 x Cortex A78 à 2,84 GHz

4 x Cortex A55 1,8 GHz

Intelligence artificielle

Hexagone 780 triple

Extensions vectorielles

Accélérateur Tensor

Accélérateur scalaire

GPU

Adreno 660

OpenGL 3.2

OpenCL 2.0 FP

Vulkan 1.1

DirectX 12

Souvenirs

Jusqu’à 16 Go de LPDDR5 à 3,2 GHz

UFS 3.1

Photographie et vidéo

Qualcomm Spectra 580

Jusqu’à 200 mégapixels sans aucun décalage d’obturation

Jusqu’à 84 mégapixels ou 64 + 25 double mégapixels

Vidéo 8K à 30 ips

Vidéo 4K HDR à 120 ips

Prise en charge HEIF et HEIC

Sécurité

Lecture d’empreintes digitales

Reconnaissance de l’iris

La reconnaissance faciale

Reconnaissance vocale

Sécurité mobile Qualcomm

Affiche

4K à 60Hz / QHD + à 144Hz

HDR10 et HDR10 +

Rec.2020

Profondeur de couleur de 10 bits

Charge rapide

Charge rapide 5

Jusqu’à 100 W

Connectivité

5G SA / NSA MIMO 4X4 jusqu’à 7,5 Gbps / 3 Gbps

WiFi 6E jusqu’à 3,6 Gbps

Bluetooth 5.2

Bluetooth aptX

Prise en charge NFC

GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC et SBAS

Le processeur Snapdragon 888, le cerveau brut

Qualcomm lève le capot de sa nouvelle voiture de sport pour nous montrer chacune de ses pièces, et nous commençons par ce qui est généralement plus populaire, le processeur. Pour cette génération, Qualcomm fait le saut vers les cœurs Kryo 680 personnalisés qui, selon leurs propres mots, signifient une augmentation de 25% de la puissance et de l’efficacité énergétique par rapport à la génération précédente, celle du Snapdragon 865. Le nouveau Snapdragon 888 est capable de réaliser jusqu’à 26 TOPS d’opérations par seconde contre 15 TOPS que le Snapdragon 865 réalisait.

Le Snapdragon 888 fait ses débuts avec l’ARM Cortex X1, fonctionnant à 2,84 GHz devant le nouveau processeur Kryo 680

Les nouveaux cœurs Kryo 680 sont basés sur les Cortex A78 et Cortex X1 d’ARM, ainsi que l’ajout d’un quatuor de cœurs Cortex A55 à la piscine pour des processus à faible consommation d’énergie, à faible priorité et à économie d’énergie. En tout, un processeur à huit cœurs établi avec trois clusters que nous décrivons ci-dessous.

Tout d’abord, nous avons un noyau solo haute puissance, un noyau Cortex X1 Il fonctionne à 2,84 GHz et dispose de 1 Mo de cache L2. Dans la deuxième ligne, trois noyaux Cortex A78 fonctionnant à 2,4 GHz avec 512 Ko de cache L2 pour chacun d’eux, et enfin quad core Cortex A55 fonctionnant à 1,8 GHz avec 128 Ko de cache L2 par cœur. Huit cœurs dans trois clusters, un processeur 1 + 3 + 4 qui dispose également de 4 Mo de cache L3 partagé et 3 Mo de cache pour le système. Le processeur arrive, comme le reste du système, construit avec la technologie 5 nanomètres.

Sécurité, graphisme, intelligence artificielle

En plus de ce processeur, le nouveau Snapdragon 888 a une puce dédiée exclusivement à la sécurité à la fois le processeur lui-même et le système d’exploitation qui lui est cousu. Le nouveau processeur peut isoler les exécutions de profils personnels et professionnels dans le téléphone lui-même, permettant ainsi que les données de l’un et de l’autre ne se croisent pas ou n’échangent pas d’informations, et il est également capable d’exécuter les applications de manière tout aussi indépendante grâce à la virtualisation de les processus nécessaires à son exécution. Comme si chaque application fonctionnait seule, sans rien d’autre autour d’elle.

Le Snapdragon 888 augmente de 35% la puissance graphique et de traitement de l’intelligence artificielle

L’appareil graphique du nouveau Snapdragon 888 progresse également avec l’arrivée de la nouvelle génération de graphiques haute puissance, le Adreno 660. La marque affirme qu’elle permet d’augmenter la puissance de rendu de 35% et qu’elle consomme 20% d’énergie en moins que la génération précédente. Le traitement d’image contient également ce que l’on appelle «demura», une correction visuelle à la fois photométrique et colorimétrique, ainsi que d’autres améliorations qui tireront principalement parti des écrans OLED.

Avec cet Adreno 660 vient également le nouveau processeur d’intelligence artificielle, le Hexagone 780. On parle ici de multiplier par 16 la mémoire dédiée par rapport aux générations précédentes et qu’elle parvient à tripler la puissance. Comme l’indique Qualcomm, jusqu’à trois fois plus de puissance par watt utilisé. Il est bien entendu compatible avec les extensions Scalar, les accélérateurs Tensor et les accélérateurs Vector et dispose d’un noyau dédié pour chacun d’entre eux. Quant à Hub de détection de deuxième génération, est désormais capable de contrôler les données audio et vocales, la connectivité du processeur et les capteurs que nous connectons au téléphone, le tout avec un processeur dédié à l’intelligence artificielle.

Parlons de la photographie

N’oubliez pas la section photographique qui est contrôlée avec le nouveau Spectra 580, un triple FAI capable de capturer jusqu’à 2,7 gigapixels par seconde et est 35% plus rapide que le Spectra dans le Snapdragon 865. Avec ce FAI, le Snapdragon 888 peut capturer des images de 12 mégapixels à 120 images par seconde et prend en charge des capteurs solo jusqu’à 200 mégapixels ou trois capteurs de 28 mégapixels fonctionnant simultanément.

Capteurs jusqu’à 200 mégapixels et vidéo 8K, plus 4K à 120 ips

Si nous ajoutons des fonctionnalités telles que le “ décalage d’obturation zéro ”, le Spectra 580 prend en charge les capteurs de 64 et 25 mégapixels par paires, ou 84 mégapixels seuls. Il peut capturer des vidéos 8K, prend en charge nativement la capture HDR HEIF et dispose d’une détection de visage native, ainsi que d’un filtre d’apprentissage en profondeur ou d’apprentissage en profondeur. Aussi, le Snapdragon 888 prend en charge la sécurité cryptographique Truepic grâce au nouveau Spectra. Cela signifie que l’authenticité des photos capturées avec elle peut être validée et s’assurer qu’elles n’ont pas été falsifiées ou modifiées.

Qualcomm précise également qu’elle a développé un logiciel capable d’offrir Prenez des photos avec seulement 0,1 lux, une architecture spécifique pour la photographie en basse lumière. L’IA incluse dans le processeur Spectra 580, et flanquée de la puce Hexagon, prend également en charge les processus automatiques tels que l’autofocus, l’exposition ou la balance des blancs, qui sont tous analysés à vitesse maximale pour être invisibles pour l’utilisateur.

Jeux et connectivité

Qualcomm met depuis longtemps un accent particulier sur sa technologie Elite Gaming, qui est chargée de détecter quand les jeux sont en cours d’exécution et d’amener les performances du processeur à la limite de ce qui est pris en charge. Cet Elite Gaming est également présent dans le Snapdragon 888 et représente, selon Qualcomm, une augmentation de 30% des performances générales des jeux et rapprocher la puissance des PC de bureau de l’écosystème mobile. Surtout en réduisant la latence grâce au ‘Qualcomm Game Quick Touch’.

Graphiques 4K 144 ips avec latence réduite et rendu sélectif

Le nouveau Snapdragon 888 est capable de rendre les graphiques à 144 images par seconde, y compris les graphiques 4K et HDR. Il inclut également la compatibilité avec les images True 10 bits en profondeur de couleur et dispose d’un traitement Game Color Plus, pour améliorer automatiquement la visibilité de la scène. De plus, les graphiques de l’Adreno 660 peuvent être mis à jour indépendamment du processeur, ce qui vous permettra de recevoir des améliorations tout au long de la vie de la puce.

Avec le nouveau “ Game Quick Touch ”, Qualcomm prétend améliorer la vitesse de réponse des jeux de 10% avec des graphiques à 120 images par seconde, et jusqu’à 20% avec des graphiques à 60 ips. Nous parlons de la réponse tactile, du temps qui s’écoule entre le moment où l’on touche l’écran (ou un déclencheur externe) et l’ordre est traduit dans le jeu. Enfin, Qualcomm apporte au mobile le ‘Ombrage à taux variable ‘, une fonctionnalité qui vous permet de sélectionner la qualité du rendu dans différentes zones du cadre lui-même, améliorant ainsi l’efficacité et la rapidité sans que cela soit apprécié par l’œil car notre attention se concentre sur certaines zones qui reçoivent à leur tour un renforcement graphique.

Dernier point mais non le moindre, il est temps de parler de connectivité. Le nouveau Snapdragon 888 propose 5G à la fois onde millimétrique et sous-6 GHz grâce au Snapdragon X60 intégré. Il peut télécharger des données à 7,5 Gbps et les télécharger à 3 Gbps et prend en charge à la fois l’agrégation de canaux et le DSS, ou le partage de spectre dynamique. Il dispose également d’une technologie permettant d’économiser de l’énergie en 5G et est capable de créer des connexions MIMO 4X4 avec jusqu’à 200 MHz de bande passante.

5G SA et NSA, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, Dual GPS, NFC …

En plus de la 5G, le nouveau Snapdragon 888 est livré avec le WiFi 6E natif capable de déplacer des données à 3,6 Gbps et offre à la fois LE et double Bluetooth 5.2, ainsi que la prise en charge de l’audio sans fil aptX. Il a des codecs Aqstic et prend en charge DSD nativement, ainsi que l’audio PCM 32 bits et 384 kHz. Le processeur prend en charge le GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC et SBAS, en plus de la navigation à faible puissance. Il prend également en charge les puces NFC.