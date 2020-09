Le segment des écouteurs sans fil à réduction de bruit suscite de plus en plus d’intérêt chez les consommateurs. Apple, Sony, Bose et de nombreuses autres marques ont animé ce segment de produits avec leurs solutions respectives. Cependant, la liste des marques participantes ne fait que s’allonger. Le dernier à monter dans le train a été Huawei, qui a présenté lors de sa conférence aux développeurs le FreeBuds Pro, votre alternative aux AirPods Pro et WF-1000XM3 de Sony.

Le point fort de ces écouteurs est que offrir une suppression active du bruit. Pour ce faire, il combine deux méthodes. D’une part, il isole l’oreille à l’aide d’une série de coussinets interchangeables. De l’autre, il annule les sons provenant de l’extérieur en combinant une série d’algorithmes de traitement sonore avec un ensemble de microphones.

Pour obtenir le meilleur résultat possible, le FreeBuds Pro ils peuvent analyser l’efficacité de l’isolation fournie par les plots. Le système est très similaire à celui des AirPods Pro: si le casque détecte que les coussinets ne s’isolent pas correctement, il recommandera à l’utilisateur de les changer pour d’autres de taille différente.

L’annulation du bruit du FreeBuds Pro peut être ajusté dynamiquement en fonction de l’environnement dans lequel se trouve l’utilisateur. Huawei garantit qu’il dispose de trois modes différents: le mode confortable, le mode général et le mode Ultra. De cette manière, si l’utilisateur se trouve dans une bibliothèque, le casque réduira l’intensité de la suppression du bruit. De même, si vous êtes dans un avion, c’est exactement le contraire qui se produira.

Les FreeBuds Pro, comme le WF-1000XM3 et les AirPods Pro, avoir un mode ambiant qui vous permet d’entendre clairement les sons extérieurs sans avoir à retirer les écouteurs de vos oreilles. Les algorithmes développés par la marque permettent également d’augmenter le volume des voix pour les entendre encore mieux dans des environnements bruyants.

Le FreeBuds Pro, au-delà de la suppression du bruit

En ce qui concerne le design, Les FreeBuds Pro ont des lignes plus droites que leurs principaux concurrents. Pour se recharger, comme d’habitude, ils doivent être insérés dans un étui qui les recharge également. En utilisant le boîtier susmentionné, l’autonomie totale peut atteindre jusqu’à 30 heures.

Les FreeBuds Pro Ils ont un pilote de 11 mm et intègrent un système de stabilisation qui réduit les vibrations de la même. Il dispose également d’un total de trois microphones et est capable de se connecter simultanément à deux appareils Bluetooth. De cette manière, si l’utilisateur peut facilement basculer entre les différents appareils qu’il utilise au quotidien (ordinateur, mobile, etc.).

Pour contrôler l’annulation du bruit, le volume et la lecture de musique, Huawei a intégré une série de capteurs tactiles sur le côté de chaque oreillette. L’utilisateur peut faire glisser vers le haut pour augmenter le volume, vers le bas pour le diminuer ou «Pressez» le casque pour désactiver la suppression du bruit.

Le FreeBuds Pro sera disponible en trois couleurs différentes: noir de carbone (noir), blanc céramique (blanc) et givre argent (chrome). Ils arriveront en Europe en octobre et seront vendus 199 euros.