Netflix ajoute 45 nouvelles émissions, films et offres spéciales alors que le calendrier passe à septembre.

Certains originaux intrigants sont à l’honneur cette semaine, alors que Chef’s Table revient avec une saison sur le thème du barbecue et le nouveau film de Charlie Kaufman, I’m Thinking of Ending Things, fait ses débuts.

Nous obtenons également un très bon film de James Bond dans Casino Royale et un moins bon film de James Bond dans Quantum of Solace cette semaine.

Cela fait longtemps que je n’ai pas regardé de nouveautés sur Netflix, mais cela va finalement changer cette semaine lorsque le dernier film hallucinant de Charlie Kaufman, Je pense à la fin des choses, commencera à être diffusé. Il s’agit de son premier film d’action en direct depuis Synecdoche, New York en 2008, et les premières critiques sont intrigantes. Nous recevons également une nouvelle série intitulée Away sur Hilary Swank dans l’espace, et d’autres épisodes de la table du chef bien-aimée.

Voici la liste complète des arrivées et départs en streaming Netflix pour la semaine du 30 août 2020:

Arrivées

Lundi 31 août

Casino Royale

Quantum of Solace

Mardi 1er septembre

À la dérive

Anaconda

Retour vers le futur

Retour vers le futur partie II

Retour vers le futur III

Salon de coiffure

Barbie Princess Adventure

Signets: Célébrer les voix noires – FAMILLE NETFLIX

Bookmarks: Celebrating Black Voices est une collection en direct de douze épisodes de cinq minutes mettant en vedette d’éminentes célébrités et artistes noirs lisant des livres pour enfants d’auteurs noirs qui mettent en lumière l’expérience des Noirs. Animée par Marley Dias (auteure et fondatrice de la campagne # 1000BlackGirlBooks), la collection de livres et de conversations est centrée sur les thèmes de l’identité, du respect, de la justice et de l’action – offrant aux familles un ensemble d’outils pour entamer des conversations significatives avec les enfants sur des sujets difficiles grâce à une forme courte contenu basé sur un livre.

Borgen: Saison 1-3

The Boss Baby: Obtenez ce bébé! – FAMILLE NETFLIX

Dans ce spécial interactif, vous trouverez votre vocation chez Baby Corp en faisant des choix et en effectuant des missions dans le cadre d’un test d’aptitude virtuel.

Enfants de la mer

Coneheads

Felipe Esparza: mauvaises décisions – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

Le comédien de stand-up, acteur et vainqueur de «Last Comic Standing» Felipe Esparza plonge plus profondément dans son passé dans ses premiers spéciaux de comédie Netflix Original, Felipe Esparza: Bad Decisions et Felipe Esparza: Malas Decisiones. Tournées à Santa Ana, en Californie, en deux représentations distinctes – une en anglais et une en espagnol – les émissions spéciales présentent le style d’humour énervé d’Esparza comme le véhicule idéal pour se faufiler facilement à travers des anecdotes difficiles de son enfance et des erreurs dans sa vie d’adulte.

Gloire

Graisse

La Partita / Le match – FILM NETFLIX

Un seul match de football disputé sur un terrain en terre battue dans la banlieue de Rome centre cette histoire d’une communauté pauvre aux prises avec des dilemmes éthiques et moraux.

Magic Mike

Les Muppets

Les Muppets les plus recherchés

Pas un autre film pour adolescents

Pineapple Express

Possession

Les producteurs (2005)

The Promised Neverland: Saison 1

Vrai: Journée de l’amitié – FAMILLE NETFLIX

Quand un Grippity-Grab géant accroche le bracelet d’amitié de Grizelda et la transforme en sirène, True se dirige sous la mer avec des souhaits magiques pour sauver la situation.

chat Botté

Dragon Rouge

Résidu

Pulsion sexuelle

Soeur, soeur: Saison 1-6

Les Schtroumpfs

Faune

Zathura

Mercredi 2 septembre

Bad Boy Billionaires: Inde – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Ce docu-série d’enquête explore la cupidité, la fraude et la corruption qui ont construit – et finalement détruit – les magnats les plus infâmes de l’Inde.

Table du chef: BBQ – DOCUMENTAIRE NETFLIX

La série acclamée par la critique et nominée aux Emmy revient pour sa dernière itération, plongeant dans le monde enfumé et juteux du barbecue. Parmi les chefs et maîtres de puits en vedette, citons Tootsie Tomantez, une grand-mère de 85 ans qui pelle encore les braises dans son restaurant au Texas; Lennox Hastie, un chef australien remarquable qui s’approvisionne en tous ses ingrédients dans l’Outback; Rodney Scott de Caroline du Sud, qui est connu pour son barbecue de porc entier; et Rosalia Chay Chuc, une chef maya traditionnelle qui sert Cochinita Pibil dans sa maison mexicaine.

Freaks – Vous êtes l’un des nôtres – FILM NETFLIX

Une maman qui travaille découvre qu’elle a des pouvoirs de super-héros, supprimés par des années de médicaments, et s’associe à deux autres comme elle pour améliorer le monde.

Jeudi 3 septembre

Afonso Padilha: Alma de Pobre – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

L’humoriste brésilien Afonso Padilha plonge dans ses humbles débuts et déniche des histoires hilarantes sur son enfance dans ce décor très personnel.

Amour, garanti – FILM NETFLIX

Pour sauver son petit cabinet d’avocats, l’avocate sérieuse Susan (Rachael Leigh Cook) prend une affaire très payante de Nick (Damon Wayans Jr.), un nouveau client charmant qui veut poursuivre un site de rencontres qui garantit l’amour. Mais au fur et à mesure que l’affaire s’échauffe, les sentiments de Susan et de Nick s’en font autant.

Jeune Wallander – NETFLIX ORIGINAL

Un crime de haine incendiaire suscite des troubles civils, le flic recrue accéléré Kurt Wallander devient détective dans cette histoire d’origine pour le personnage populaire.

Vendredi 4 septembre

Une façon – NETFLIX ORIGINAL

Alors qu’elle se lance dans une mission perfide sur Mars à la tête d’un équipage international, Emma Green doit laisser son mari et sa fille adolescente derrière.

Je pense à la fin des choses – FILM NETFLIX

Rien n’est ce qu’il semble quand une femme qui a des doutes sur son nouveau petit ami le rejoint lors d’un road trip pour rencontrer ses parents dans leur ferme isolée.

L’Okoroshi perdu

Spirit Riding Free: Riding Academy: Partie 2 – FAMILLE NETFLIX

Les PAL retournent à la Palomino Bluffs Riding Academy, où un nouveau terme apporte de grands mystères, de nouvelles amitiés et une chance de sauver l’école!

départs

Lundi 31 août

Mauvais garçons

Mauvais garçons II

Candyman

Un jeu d’enfant

Aucune idée

Erreur au lancement

Amenez-le au grec

jour de la marmotte

Il n’est juste pas très intéressé

Jerry Maguire

Le Karaté Kid

Le Karaté Kid Partie II

Le Karaté Kid Partie III

La maison du lac

La vie telle que nous la connaissons

Fête du meurtre

Observer et signaler

Un jour

Ennemis publics

Les Razmoket se déchaînent

Scolaire Daze

Tootsie

Uni 93

V pour Vendetta

La Saint-Valentin

Jeudi 4 septembre

Vendredi 5 septembre

Il était une fois: saisons 1-7

Nous reviendrons la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de toutes les nouvelles émissions, films et offres spéciales qui arrivent et partent de Netflix. En attendant, vérifiez tout va et vient sur Netflix en septembre, aussi bien que calendrier des dates de sortie de tous les films et émissions originaux de Netflix.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.