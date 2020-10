Un peu plus tard que d’habitude à cette époque, la pandémie mondiale que nous vivons a tout retardé, y compris la présentation d’Android 11. En fait, elle était prévue pour la semaine dernière, mais les tristes événements racistes survenus aux États-Unis et dans le monde entier ont conduit Google pour retarder le lancement du système d’une semaine. Mais il est désormais disponible en téléchargement, vous pouvez déjà essayer la première bêta d’Android 11 si vous disposez d’un mobile compatible.

Il est clair qu’en termes de nouveautés et d’améliorations, le nouvel OS apportera beaucoup. Mais pour l’instant, avec la bêta et selon Google, voici quelques-unes de ses nouveautés:

Toutes les notifications collectées

Pour faciliter et simplifier la communication sur votre téléphone, Android 11 transférera toutes vos conversations depuis les différentes applications de messagerie vers un espace exclusif dans la section notifications. Cela facilitera l’affichage, la réponse et la gestion de toutes vos conversations en un seul endroit. Tu peux ajouter une conversation à vos favoris pour lui donner la préférence et ne manquez jamais un message important. Ces conversations clés s’afficheront toujours sur votre écran et peuvent même apparaître avec Ne pas déranger activé.

Fonction bulles

Android 11 comprend également Bulles, une nouvelle fonctionnalité qui vous aide à répondre et à participer à des conversations importantes sans avoir à changer ce que vous faites avec l’application de messagerie. Vous pouvez ouvrir une bulle pour poursuivre la conversation directement depuis l’écran de notification et effectuer plusieurs tâches en même temps sans rien manquer.

Aussi, lorsque vous utilisez Gboard sur Android 11, le clavier suggérera automatiquement du texte et des émoticônes au fur et à mesure que vous tapez. Ceci est possible grâce à l’intelligence de l’appareil qui tire parti de Federated Learning, une ressource qui «fonctionne sans que Google ne voie quoi que ce soit que vous écrivez».

Contrôle simplifié des appareils intelligents

Cherchant à être plus efficace dans le domaine des appareils intelligents – ampoules, réfrigérateurs, rideaux ou serrures électroniques que vous avez installés chez vous – vous pouvez désormais accéder et contrôler rapidement et facilement tous vos appareils intelligents en un seul endroit en appuyant sur le bouton pendant un moment allumage. Régler la température, allumer les lumières ou ouvrir la porte d’entrée est désormais possible d’un simple clic sans avoir à ouvrir plus d’applications.

Le mobile comme poche numérique

Les commandes de l’appareil apparaîtront avec d’autres fonctions nécessaires rapidement et facilement, telles que les méthodes de paiement ou une carte d’embarquement (lorsque nous pourrons voyager à nouveau). Selon Google, l’idée est de concevoir le système comme une “ poche ” numérique pour votre portefeuille, clés et ainsi de suite. De plus, Android 11 introduit nouvelles commandes multimédias cela rendra l’option de changer le périphérique sur lequel l’audio ou la vidéo est lu «plus rapide et plus confortable. Maintenant c’est plus facile écoutez votre musique partout soit sur vos écouteurs, haut-parleurs ou même sur votre télévision ».

Plus de confidentialité: autorisations uniques

Chaque version d’Android apporte de nouveaux contrôles de confidentialité et de sécurité qui déterminent comment et quand les données d’un appareil sont partagées. Android 11 propose des contrôles encore plus sécurisés pour les autorisations les plus sensibles. Avec des autorisations uniques, vous pouvez autoriser les applications peuvent accéder au microphone, à la caméra ou à l’emplacement à chaque fois qu’il est utilisé, c’est-à-dire que la prochaine fois que l’application aura besoin d’accéder à ces capteurs, elle devra à nouveau demander l’autorisation.

De plus, si l’application n’a pas été utilisée pendant un certain temps, ‘se réinitialisera automatiquement ‘ toutes les autorisations qui lui sont associées et l’utilisateur en sera informé. Vous pouvez toujours redonner les autorisations à l’application la prochaine fois que vous l’ouvrez.

Capture d’écran, nouvelle interface

Android 11 apporte à votre smartphone d’autres nouvelles fonctions qui pour le moment ne sont pas entrées dans les détails, mais nous les listons ci-dessous:

– Ongle capture d’écran

– Ongle mise à niveau de l’accès vocal

– UNE performance améliorée du système

– Ongle interface repensée cela facilitera le partage du contenu de votre téléphone.

Vous pouvez trouver plusieurs de ces fonctionnalités dans la version bêta disponible aujourd’hui sur les téléphones Pixel 2+ et d’autres appareils dans les semaines à venir. Si vous possédez un mobile compatible avec la première version bêta d’Android 11, voici comment vous pouvez le télécharger.