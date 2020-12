Après avoir recueilli les votes des utilisateurs au cours du dernier mois, enfin ce matin a eu lieu la remise des prix des Game Awards 2020, les récompenses les plus importantes au monde dans le secteur du jeu vidéo, dans un décor virtuel qui a encore une fois servi de support idéal pour certaines entreprises pour nous donner des nouvelles de leurs jeux déjà sortis, ainsi que de petites avant-premières de titres en développement, et même la présentation de nouvelles livraisons inédites à ce jour.

Le spectacle présentait des performances musicales d’Eddie Vedder de Pearl Jam et du London Philharmonic Orchestra, et des apparitions spéciales telles que Brie Larson, Gal Gadot, JackSepticEye, John David Washington, Josef Fares, Keanu Reeves, Nolan North, Reggie Fils-Aime , Stephen A. Smith, Tom Holland, Troy Baker et Christopher Nolan, qui ont annoncé le prix final.

Donc, ci-dessous, nous vous laissons un bref résumé avec certaines des vidéos les plus intéressantes des plus de trois heures et demie de la cérémonie des Game Awards 2020.

The Game Awards 2020: annonces et bandes-annonces

L’ange à une aile, Sephiroth de la série @FINALFANTASY, rejoint #SmashBrosUltimate en tant que combattant DLC plus tard ce mois-ci! Connectez-vous à 14h PT le 17/12 pour une présentation du réalisateur Masahiro Sakurai sur le combattant DLC, y compris la date de sortie! pic.twitter.com/zRaZCSZkrn – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 11 décembre 2020

The Game Awards 2020: Récompenses

En revanche, nous ne pouvons oublier l’essence de cette cérémonie: les prix des meilleurs jeux de l’année. Et est-ce qu’en plus du titre du jeu de l’année, The Last of Us Part II, la suite à succès de Naughty Dog, a réussi à remporter plusieurs prix majeurs tout au long de la nuit accumulant un total de sept statuettes répartis entre l’équipe technique et les acteurs.

The Game Awards 2020: Jeu de l’année (GOTY) Doom Eternal Final Fantasy VII Remake Ghost of Tsushima Hades Animal Crossing: New Horizons

The Last of Us Part II

Bien qu’il y ait eu d’autres récompenses pour des titres notoires cette année tels que Ghots of Tsushima, Final Fantasy VII Remake, Hades ou Among Us, entre autres. Et est-ce dans au total, 30 catégories et récompenses, que nous voulions organiser en trois grands blocs qui rassemblent les prix pour les développeurs et autres personnes impliquées dans le développement du jeu, les gagnants de chaque genre eux-mêmes, et une section spéciale pour les sports électroniques et les créateurs de contenu.

The Game Awards 2020: Meilleure équipe technique

Meilleure direction

Final Fantasy VII Remake Ghost of Tsushima Hades Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Meilleur récit

13 Sentinelles: Aegis Rim Final Fantasy VII Remake Ghost of Tsushima Hades

The Last of Us Part II

Meilleure direction artistique

Remake de Final Fantasy VII

Fantôme de tsushima

Hadès Ori et la volonté des feux follets The Last of Us Part II

Meilleure bande son

Doom éternel

Remake de Final Fantasy VII

Hadès Ori et la volonté des feux follets The Last of Us Part II

Meilleure conception sonore

Doom Eternal Half-Life: Alyx Ghost of Tsushima Resident Evil 3

The Last of Us Part II

Meilleure performance

Ashly Johnson (comme Ellie) dans The Last of Us Part II

Laura Bailey (comme Abby) dans The Last of Us Part II Daisuke Tsuji (comme Jin Sakai) dans Ghost of Tsushima Logan Cunningham (comme Hadès) dans Hades Nadji Jeter (comme Miles Morales) dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales The Game Awards 2020: meilleurs jeux par genre

Meilleur jeu d’action

Doom éternel

Enfers

Half-Life: Alyx Nioh 2 Streets of Rage 2

Meilleur jeu d’action et d’aventure

Assassin’s Creed Valhalla Ghost of Tsushima Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ori et la volonté des feux follets Star Wars Jedi: Fallen Order

The Last of Us Part II

Meilleur jeu de rôle

Remake de Final Fantasy VII

Genshin Impact Persona 5 Royal Wasteland 3 Yakuza: comme un dragon

Meilleur jeu de simulation / stratégie

Crusader Kings III Desperados III Gears Tactics

Microsoft Flight Simulator

XCOM: Escouade Chimère

Meilleur jeu de combat

Granblue Fantasy: Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Street Fighter V: Champion Edition One Punch Man: Un héros que personne ne connaît sous Night In-Birth EXE: LATE[CL-R]

Meilleur jeu de wagon et de sport

DiRt 5 F1 2020 FIFA 21 NBA 2K21

Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2

Meilleur jeu multijoueur

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Parmi nous

Call of Duty: Warzone Fall Guys: Ultimate Knockout Valorant

Meilleur jeu familial

Créossage d’animaux: nouveaux horizons

Crash Bandicoot 4: It’s About Time Fall Guys: Ultimate Knockout Mario Kart Live: Home Circuit Minecraft Dungeons Paper Mario: The Origami King

Meilleur jeu indépendant

Carrion Fall Guys: Knockout ultime

Enfers

Spelunky 2 Spiritfarer

Meilleur jeu d’impact

Si trouvé… Kentucky Route Zero: TV Edition Spiritfarer

Dis moi pourquoi

À travers le plus sombre des temps

Meilleur jeu VR / AR

Rêves

Demi-vie: Alyx

Marvel’s Iron Man VR Star Wars: Squadrons The Walking Dead: Saints & Sinners

Meilleur jeu mobile

Parmi nous

Call of Duty Mobile Genshin Impact Legends of Runeterra Pokémon Café Mix

Meilleur jeu de course

Apex Legends Destiny 2 Call of Duty: Warzone Fortnite

No Man’s Sky

Meilleur premier jeu

Carrion Mortal Shell Raji: An Ancient Epic Röki

Phasmophobie

Meilleure gestion de la communauté

Apex Legends Destiny 2

Fall Guys: Knockout ultime

Fornite No Man’s Sky Valorant

Meilleure innovation en accessibilité

Assassin’s Creed Valhalla Grounded Hyperdot

The Last of Us Part II

Watch Dogs Légion

Meilleur jeu eSport

Call of Duty: Modern Warfare Counter-Strike: Global Offensive Fortnite

League of Legends

Valorant The Game Awards 2020: Meilleures personnalités et événements

Meilleur créateur de contenu

Alanah Pearce Jay Ann Lopez Nickmercs Timthetatman

Valkyrae

Meilleur joueur eSports

Ian “Crimsix” Porter (Empire de Dallas, Call of Duty)

Heo «Showmaker» Su (DAMWON Gaming, League of Legends)

Kim «Canyon» Geon-Bu (DAMWON Gaming, League of Legends) Anthony «Shotzzy» Cuevas-Castro (Empire de Dallas, Call of Duty) Matthieu «Zywoo» Herbaut (Team Vitality, CS: GO)

Meilleure équipe eSports

DAMWON Gaming, League of Legends Dallas Empire, Call of Duty

G2 eSports, League of Legends

San Francisco Shock, Overwatch Team Secret, DOTA2

Meilleur entraîneur eSport

Danny “Zonic” Sørensen (Astralis, CS: GO)

Dae-Hee «Crusty» Park (San Francisco Shock, Overwatch) Fabian «GrabbZ» Lohmann (G2 eSports, League of Legends) Lee «Zefa» Jae-Min (SK Telecom T1, League of Legends) Raymond «Rambo» Lussier (Dallas Empire, Call of Duty)

Meilleur événement eSport

Blast Premier: Finales européennes printemps 2020 Call of Duty League Championship 2020 IEM Katowice 2020

Championnat du monde League of Legends 2020

Grande finale de l’Overwatch League 2020

Meilleur présentateur eSports

Alex “Goldenboy” Mendez Alex “Machine” Richardson

Eefje «Sjokz» Depoortere

James “Dash” Patterson Jorien “Sheever” Van Der Heijden