Soutenir la mobilité du futur est une intention qui part du bas, en commençant par des outils plus simples et plus durables jusqu’à atteindre les moyens les plus utilisés tels que les voitures et les bus (dans le cadre des transports urbains et extra-urbains).

Repenser le concept de durabilité dans le domaine des transports est un besoin fondamental, d’autre part, pour démarrer ce qui sera vraiment avenir de la mobilité, qui ne peut certainement pas s’attendre à s’appuyer sur les ressources fossiles en épuisement progressif (et très rapide) pendant bien plus longtemps.

Pour encourager les déplacements «propres», un projet a été approuvé, qui permettra aux citoyens de ces 10 régions pour recevoir un vélo électrique gratuitement, à condition que certaines des conditions suivantes soient respectées.

A cette initiative s’ajoute également le Bonus vélo, un plan qui s’inscrit dans le sillage des autres incitations étatiques à la mobilité durable. A demander via SPID comme dans les autres cas, le bonus est disponible pour de nombreux citoyens.

Vélo électrique totalement gratuit, voici comment l’obtenir

La possibilité d’accéder à cette opportunité est envisagée dans la loi de finances 2020, grâce à une initiative promue par le ministère des transports.

Ces incitations d’État sont bidirectionnelles, car elles vous permettent de choisir si, à travers ces critères, vous voulez obtenir un vélo électrique ou compensation du coût des abonnements aux transports publics jusqu’à un maximum de 1500 euros.

Pour bénéficier du bonus, il faut la mise au rebut d’une vieille voiture ayant un modèle polluant, et les mesures sont valables pour la vente de voitures jusqu’à 3 euros au 31 décembre 2021. Le bonus est prolongé également à ceux qui mettent au rebut des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs jusqu’à Euro 3: dans le premier cas la prestation correspond à 1 500 euros tandis que dans le second on descend à 500 euros.

Le bonus sera payé sous forme de bon d’achat pour acheter un nouveau vélo électrique ou pour réduire l’abonnement aux transports en commun ou à d’autres services de partage. Le bon peut être utilisé dans les 3 ans suivant son émission.

Pour en bénéficier, les citoyens résidant dans les zones métropolitaines de plus de 50000 habitants ou les territoires les plus critiques pour les conditions environnementales des régions suivantes:

Campanie

Lazio

Ligurie

Lombardie

Piémont

Pouilles

Sicile

Toscane

Ombrie

Vénétie.