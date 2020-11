Les utilisateurs qui ont déjà réservé la console pour récupérer les locaux doivent prendre rendez-vous.

Par Marcos Yasif / Mis à jour le 5 novembre 2020, 15 h 42

Vous ne pourrez pas acheter PlayStation 5 en personne dans les magasins d’Europe et d’Amérique du Nord. De cette manière, les deux territoires rejoignent le Japon, où Sony a annoncé il y a quelques heures que seules les commandes de messagerie seront distribuées pour éviter les foules à une époque où les autorités sanitaires recommandent la distanciation sociale parmi d’autres mesures.

Protégez votre santé, restez à la maison et commandez en ligne Sid Shuman«Afin de protéger la santé de nos joueurs, fournisseurs et employés pendant le COVID-19, nous voulons aujourd’hui confirmer que toutes les ventes le jour du lancement auront lieu via les boutiques en ligne des magasins autorisés», déclare Sid Shuman de SIE Content Communications. “Les unités ne seront pas disponibles à la vente dans les magasins physiques le jour du lancement19 novembre, alors ne prévoyez pas de visiter votre magasin habituel le jour du lancement dans l’espoir de trouver une PS5 à vendre. Protégez votre santé, restez à la maison et commandez en ligne. “

Shuman précise également dans sa lettre que les joueurs qui ont déjà effectué leur réservation dans le magasin, ils peuvent venir le chercher sur rendez-vous. Pour plus d’informations, le porte-parole de Sony demande aux utilisateurs de contacter leur entreprise.

La PlayStation 5 arrive dans les magasins européens le 19 novembre en deux modèles, un modèle standard avec un lecteur optique pour 499,99 euros et un modèle numérique pour 399,99 euros. En Amérique du Nord, les joueurs pourront l’acheter à partir du 10 novembre. Si vous souhaitez en savoir plus sur la console, vous pouvez lire nos premières impressions avec PS5, ainsi que consulter le catalogue de jeux de lancement pour PlayStation 5.

Aujourd’hui, nous avons appris de Sony que la PlayStation 5 ne prendrait pas en charge la résolution 1440p en mode natif. De son côté, l’un des premiers jeux vidéo les plus attendus des utilisateurs, Demon’s Souls, a montré son éditeur de personnages.

En savoir plus: PlayStation 5, Sony et Coronavirus.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');