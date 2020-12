Comparaison: connaissez toutes les différences et similitudes entre le OnePlus Nord et le Xiaomi Mi 10 Lite.

Lancés à l’été 2020 (OnePlus Nord) et au printemps 2020 (Xiaomi Mi 10 Lite), ces deux terminaux sont les parfaits exemples qui il faut faire attention aux petits frères, surtout s’ils sont liés à des lignées telles que OnePlus ou la série Mi de Xiaomi.

Avec une différence de prix qui équivaut parfois à 150 euros devrait se révéler facile à choisir entre un appareil et un autre, cependant, nous sommes confrontés à deux authentiques titans de milieu de gamme qui ne renoncent à rien, offrant des fonctionnalités de niveau dans des aspects clés tels que l’écran, la section photographique ou la batterie. Alors quel est le meilleur? Lequel payez-vous pour acheter? Mettez-vous à l’aise car nous allons vous expliquer ses avantages et ses inconvénients avec des cheveux et des signes, commençons!

Conception et affichage: la prime ne doit pas être chère

Dans les deux cas, nous sommes confrontés à deux mobiles qui entrer par les yeux. Au niveau de la construction, les deux terminaux comprennent un dos en verre et la protection Corning Gorilla Glass 5, elle met en valeur le cadre en aluminium du Xiaomi Mi 10 Lite, construit pour sa part en plastique dans le OnePlus Nord. En ce qui concerne le poids et les dimensions, il n’y a guère de différences, même s’il faut mentionner que le OnePlus Nord est légèrement plus compact que Xiaomi mobile (de quelques millimètres).

Ce que nous constatons des disparités, c’est dans conception avant, puisque, tandis que le Xiaomi Mi 10 Lite se passe du trou dans l’écran en plaçant sa caméra frontale dans un minuscule encoche goutte d’eau, le OnePlus Nord choisit de placer le double caméra selfie à travers un trou dans l’écran d’angle dans lequel il est impossible de ne pas remarquer.

En parlant de son dos, en plus de la construction en verre et des différentes disponibilités de couleurs (blanc, gris et bleu dans le cas du Mi 10 Lite, et noir et bleu clair pour le OnePlus Nord), on voit que par rapport au placement des modules de caméra, le OnePlus Nord se distingue par un disposition verticale plus sobre et discret.

Si nous regardons vos écrans, celui du Xiaomi Mi 10 Lite est “un peu” plus grand (6,57 pouces) que celui du OnePlus Nord (6,44 pouces). Bien sûr, sa technologie et sa résolution sont les mêmes: AMOLED et FullHD +.

La différence la plus notable dans la section de l’écran se trouve uniquement dans le Taux de rafraîchissement de 90 Hz du OnePlus Nord, qui vous permettra de “sentir” le mobile avec une fluidité toujours plus grande.

Qui a un meilleur appareil photo?

Nous avons atteint un point où il n’y a pas de différences excessives, du moins dans la base du système photographique, puisque les deux mobiles ont un caméra arrière quad qui partage le Résolution de 48 mégapixels de la lentille principale. En outre, les deux mobiles comprennent un deuxième objectif grand angle de 8 mégapixels, un troisième capteur macro de 2 mégapixels et un quatrième objectif de profondeur dans lequel oui la résolution varie (2 mégapixels sur le Mi 10 Lite et 5 mégapixels sur le OnePlus Nord).

Par conséquent, les résultats de vos caméras principales seront pratiquement identiques, ne pouvant trouver que de petites différences dans le couleurs ou dans le acuité. Bien sûr, au niveau du post-traitement, le OnePlus Nord est un peu au-dessus, un avantage concurrentiel qui ajoutera de la netteté aux prises de vue de nuit. De même, les caméras du OnePlus Nord ajoutent à un point important. dans le domaine de l’enregistrement vidéo, notamment grâce au fait que le mobile a un stabilisateur optiquePas si le Mi 10 Lite, qui stabilise les prises de vue numériquement.

Concernant la caméra selfie, le OnePlus Nord est clairement le gagnant car il comprend un double caméra frontale 32 et 8 mégapixels capables d’enregistrer même des vidéos en 4K. De son côté, la caméra frontale du mobile Xiaomi reste à 16 mégapixels et une ouverture similaire à celle du OnePlus Nord.

Batterie: autonomie ou temps de charge?

Comme le soulignent nos collègues d’Urban Tecno dans leur comparaison vidéo, bien que les deux mobiles aient pratiquement la même capacité de batterie (un peu plus de 4100 mAh) et les deux arriver en fin de journée sans problème, le terminal Xiaomi parvient à atteindre presque la durée de deux jours, réalisant entre une et deux heures supplémentaires de temps d’écran.

Cependant, gardez à l’esprit que bien que les deux mobiles incluent une charge rapide, le OnePlus Nord surpasse le Mi 10 Lite à cet égard, car il est capable de charger complètement sa batterie plus rapidement que l’appareil Xiaomi. En fait, le fardeau de 30 W Le OnePlus Nord vous permettra de charger le terminal en un peu plus d’une heure, tandis qu’avec le Xiaomi Mi 10 Lite vous devrez facilement attendre quelques heures.

Mémoire, performances, processeur … Lequel est le plus puissant?

Tout d’abord, il convient de noter ici que nous évaluons un chapitre qui l’utilisateur peut écrire à volonté, puisque les deux mobiles sont vendus avec des options de mémoire différentes, qui vont de 64 Go à 256 Go de stockage (attention car pas extensible dans l’un des terminaux) et de 6 Go à 8 Go de RAM.

En d’autres termes, trois capacités de stockage interne et deux capacités de RAM. Bien sûr, selon celui que vous choisissez, vous remarquerez peut-être de meilleures performances dans les processus exigeants ou dans la fluidité globale de l’appareil.

Pour le reste, les deux mobiles montent exactement le même processeur, le Qualcomm Snapdragon 765G, un chipset 2020 conçu pour tirer parti de la 5G et des jeux sur les mobiles de milieu de gamme. Allez, nous sommes face à deux smartphones qui, toutes choses égales par ailleurs, vous donneront un expérience très similaire, si quelque chose, avec le OnePlus Nord, vous avez une longueur d’avance en matière de fluidité, mais pas tant à cause du processeur mais à cause de ce qui précède affichage avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Concernant son intérieur, il faut aussi tenir compte du couche de personnalisation inclus dans chacun de ces mobiles. Ainsi, bien que les deux appareils soient commercialisés avec Android 10 prêt à l’emploi Mise à niveau vers Android 11, le Xiaomi Mi 10 Lite est livré avec MIUI et le OnePlus Nord avec OxygenOS.

Comme vous le savez, ils sont deux couches de personnalisation très différentes, et bien que chacun ait ses avantages, il est facile de rester avec OxygenOSsurtout pour les performances, la fluidité et l’expérience globale qu’il offre.

Connectivité et autres détails à prendre en compte

Dans cette section, nous trouvons une différence fondamentale qui peut être crucial pour de nombreux utilisateurs: le Xiaomi Mi 10 Lite comprend prise casqueCe n’est pas le cas du OnePlus Nord, qui nécessite un casque USB-C ou un adaptateur spécial (éléments non fournis avec le terminal). En ce sens, le OnePlus Nord n’inclut pas la radio FM, un aspect qui peut également être déterminant pour de nombreux acheteurs.

Sinon, les deux mobiles incluent capteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale, USB-C et Prise en charge du réseau 5G.

Alors, lequel est le meilleur achat?

Comme d’habitude dans cette dernière section, la réponse est un grand “dépend”. Au niveau général, il ne fait aucun doute que le OnePlus Nord est un meilleur téléphone, mais il est également vrai que leurs avantages, vous devez les payer. Pour cette raison, si tu veux dépenser juste assez, notre recommandation est que vous optiez pour le Xiaomi Mi 10 Lite. Après tout, c’est un mobile qui vous offre à peu près la même chose que le OnePlus Nord mais avec un prix qui peut parfois être presque la moitié.

Vous ne pouvez opter pour le OnePlus Nord qu’en cas d’allergie à MIUI ou la caméra frontale est particulièrement importante pour vous. Aussi, le OnePlus Nord est votre mobile si vous faites partie de ces utilisateurs “souhaitant Google Pixel”, puisque comme d’habitude dans les terminaux OnePlus, la marque s’efforce d’offrir un expérience propre et rapide, dans ce cas également, il est encore amélioré si possible par l’écran 90Hz du Nord.

Bref, si votre poche le permet, essayez l’expérience OnePlus Nord, sinon, avec le Xiaomi Mi 10 Lite vous en aurez plus qu’assez, puisqu’en plus d’être un Nord avec de petites coupures (notamment dans la caméra frontale), il est aussi l’un des meilleurs moyens de tester la 5G pour très peu d’argent.

