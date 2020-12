Glance Weather est une nouvelle application qui nous montre un widget météo assez différent. Il existe de nombreux widgets et applications météo, avec différents types d’interprétation. Certains sont des applications météo complètes et d’autres widgets clairsemés qui nous montrent la météo du jour et de la semaine.

Au milieu se trouve Glance Widget, une application qui tente de nous montrer, de la manière la plus naturelle possible, l’évolution de la pluie et du vent tout au long de la journée. Cela nécessite une certaine courbe d’apprentissage, nous allons donc vous dire ce qu’il propose et pourquoi il est différent des autres.

Une application qui essaie de ressembler à ce que vous voyez par la fenêtre

Lorsque nous ouvrons une application météo, elle nous montre généralement si un certain jour va pleuvoir ou non. Certains offrent des prévisions horaires détaillées une fois que nous cliquons sur le jour, mais pas trop de widgets qui le montrent en un coup d’œil.

Glance Widget arrive pour montrer exactement quand il pleuvra, quand il sera nuageux, quand il ne le fera pas et quand il sera nuageux, le tout grâce à un système de barres simple.

Si le ciel est clair, il sera bleu S’il fait nuageux, il sera gris S’il commence à pleuvoir, ce sera bleu foncé S’il pleut, ce sera presque noir

Fondamentalement, l’application prétend que savoir quelle heure il va faire en fonction de la couleur des barres. Si le ciel est assez noir pendant un certain temps, vous saurez qu’il va pleuvoir abondamment pendant ces heures. Si c’est gris, ce sera nuageux.

Le but de l’application est de pouvoir voir toutes les informations météorologiques dans un seul graphique, y compris les heures de pluie

De la même manière, les informations sur le vent sont affichées sous la forme d’une “bouffée”, une simple icône qui nous permet de voir d’un coup d’œil combien de vent cela va faire. En dehors de cela, les notes actuelles apparaissent, ainsi qu’un petit graphique avec l’évolution en température.

L’application n’est qu’un widget, nous ne pouvons donc pas l’ouvrir pour développer ces informations. Toutes les informations météorologiques en un coup d’œil, est le but de cette curieuse application qui vient de débarquer sur Google Play. Il est totalement gratuit (pour le moment) et ne contient aucune publicité.

Glance Weather: widget de prévisions horaires

