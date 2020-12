Xiaomi vient de tenir un événement en Chine où ils nous ont présenté leur nouveau produit phare. Le Xiaomi Mi 11 est officiel et arrive avec un matériel de niveau, couronné du Snapdragon 888 de Qualcomm, mais il apporte également des nouvelles au niveau logiciel. Le Xiaomi Mi 11 est en charge de la sortie de MIUI 12.5, la nouvelle version du système sur le point de démarrer son programme bêta.

Pour le moment MIUI 12.5 a été annoncé en Chine et il faudra encore du temps pour atteindre le vieux continent, mais nous connaissons déjà toutes les nouvelles qu’il apportera, qui ne sont pas rares. De plus, Xiaomi a confirmé que Il atteindra tous les modèles qui ont actuellement MIUI 12.

MIUI 12.5, une couche fluide plus optimisée avec des effets visuels améliorés

MIUI 12.5 apporte beaucoup de changements “sous le capot”. La société affirme que la couche est plus légère, plus rapide et utilise moins de ressources, en particulier occupe 20% de moins, la consommation de mémoire en arrière-plan a été réduite de 35% et consomme en moyenne 25% d’énergie en moins.

MIUI 12.5 est également livré avec des nouvelles dans le moteur de rendu, qui, selon Xiaomi, a une puissance 20 fois supérieure à celle des versions précédentes. Cela permet aux animations d’être plus fluides et fluides et apporte le mode Super fond d’écran montrant des scènes de la nature, comme Siguniang Mountain qui change la lumière en temps réel en fonction de l’heure de la journée.

En plus des animations, nous avons également un réponse tactile plus fluide avec un retour plus naturel grâce au moteur de vibration.

Sons de notification d’animaux

Lors de la présentation, Xiaomi a passé un bon moment à parler des sons du système. L’ensemble du système présentera de nouveaux effets sonores stéréo et surround. De plus, il n’a rien de moins que 120 sons d’animaux qui ont été enregistrés par des professionnels dans différentes parties du monde. Xiaomi dit vouloir mettre en évidence le lien entre l’homme et la nature.

Plus productif et avec une confidentialité améliorée

La confidentialité dans MIUI 12.5 apporte de nombreux changements, par exemple la possibilité de donner à une application une autorisation de localisation approximative, au lieu de l’emplacement exact ou empêcher toute application de lire ce que nous copions dans le presse-papiers. De plus, il isole les applications les unes des autres, les obligeant à demander une autorisation spéciale si nous voulons qu’elles communiquent entre elles.

Sur la productivité, MIUI 12.5 lance un mode de synchronisation entre PC et mobile sans utiliser de câbles. Ce mode nous permet de copier et coller du texte entre les appareils, d’ouvrir des captures d’écran ou de recevoir des notifications sur l’ordinateur.

Autres nouveautés

Ce sont les principales nouvelles de MIUI 12.5, mais la mise à jour apportera beaucoup plus de changements, tels qu’un application de notes la plus complète avec des outils de texte et de dessin. Il comprend également un mode multitâche avec des fenêtres flottantes qui sont minimisées si nous les amenons dans un coin de l’interface.

Les autres fonctions qui seront mises à jour avec MIUI 12 sont Xiaomi Video, le navigateur qui aura le mode minimaliste ou le connexion avec le téléviseur pour pouvoir utiliser le mobile comme clavier.

Appareils à mettre à jour vers MIUI 12.5

Xiaomi vient d’annoncer la phase bêta de MIUI 12.5, il est donc encore temps qu’il atteigne tous les appareils prévus. Plus précisément, la version bêta arrivera à partir de la mi-janvier en Chine et la version stable serait retardée jusqu’à fin avril. Xiaomi prévient que la liste des modèles compatibles n’est pas définitive et pourrait être élargie, mais pour l’instant ce sont les appareils qu’il comprend (beaucoup de ces modèles ne sont vendus qu’en Chine):

Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro Xiaomi Mi 9 SE et Mi 9 Xiaomi Redmi Note 7 et Redmi Note 7 Pro Xiaomi Redmi Note 9 Xiaomi Redmi K20 et K20 Pro Xiaomi Redmi K30, K30 Pro, K30 5G, K30S et K30i 5G Xiaomi Redmi 10X et 10X Pro Xiaomi CC9 Pro, CC9e