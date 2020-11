Le secteur de télécommunications vit dans une chaîne incessante de promotions qui sont surtout promues au cours du second semestre. D’abord avec la campagne d’été, puis de retour à l’école, et pour animer la saison de Noël qui a déjà commencé, le Vendredi noir est devenue l’une des dates pertinentes pour ceux qui recherchent changer d’opérateur.

Parce qu’en ce qui concerne le Black Friday, la plupart Les offres tarifaires sont exclusives aux nouveaux clients, sauf quelques exceptions comme nous le verrons. Promotions pour renouveler le smartphone En revanche, ils seront accessibles à la fois pour le nouveau et pour le clients actuels.

Pour savoir ce qu’ils sont les meilleures offres opérateur pour le Black Friday 2020 et le plus pertinent en fonction des différents besoins, nous avons rassemblé toutes les informations pour le commander, mettant en évidence les avantages et les inconvénients de chaque opérateur.

Offres sur les tarifs pendant le Black Friday

En commençant par les tarifs des contrats mobiles, nous trouvons Digame et mobilfree qui offrent des tarifs pour toujours, avec jusqu’à 40 Go pour 13,90 euros ou de 14 Go pour 10,90 euros respectivement, mais ils ne peuvent être embauchés que pendant les jours promotionnels et uniquement par les nouveaux clients lors d’une demande de portabilité.

Le reste des opérateurs limiter le prix promotionnel aux premiers mois, donc dans ces cas, il est important de prendre en compte s’il existe un type de permanence. Dans le cas des tarifs avec données illimitées, Movistar offre six mois à 29,95 euros, Vodafone trois mois à partir de 17,99 euros et Orange trois mois à partir de 17,98 euros.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’offres spécifiques pour le Black Friday, Lowi, Simyo, Finetwork, mobilfree, ont avancé leur promotion de Noël donner des concerts supplémentaires, afin qu’ils complètent les promotions en cours.

En plus des promotions sur les tarifs, nous verrons cette année comment les offres sont étendues à d’autres domaines, avec des offres comme celle de Vodafone, qui offre un mois de l’un de ses forfaits de télévision.

OPÉRATEUR

EN QUOI CONSISTE?

AUTRES DÉTAILS

Mobilfree

Mobile avec minutes illimitées et 14 Go pour 10,90 euros / mois pour toujours.

Contractable jusqu’au 15/01/2021.

Sans permanence.

Dîtes-moi

Mobile avec minutes illimitées et 30 Go pour 11,90 euros / mois ou 40 Go pour 13,90 euros / mois pour toujours.

Contractable jusqu’au 30/11/2020.

Sans permanence.

Vodafone

Choisissez un forfait Vodafone TV gratuit pendant un mois

Contractable jusqu’au 31/01/2021.

Sans permanence.

Movistar

Mobile avec minutes et données illimitées pour 29,95 euros pendant six mois.

Contractable jusqu’au 30/11/2020.

Sans permanence.

Tarif sans promo: 39,95 euros.

Vodafone

Mobile avec minutes illimitées et data + (1 an de Seriefans avec HBO) pour 23,99 euros pendant trois mois.

Contractable jusqu’au 30/11/2020.

Sans permanence.

Tarif sans promo: 47,99 euros.

Orange

Mobile avec minutes illimitées et data + (2 ans d’Amazon Prime) pour 23,98 euros pendant trois mois.

Contractable jusqu’au 30/11/2020.

Sans permanence.

Tarif sans promo: 47,95 euros.

En combiné de fibre et mobile pour les nouveaux clients, Virgin Telco offrez six mois de Netflix et des données illimitées, Adam se démarque avec ses trois mois à 1 euro et Avatel offre un an d’Amazon Prime. Oui, en plus nous ajoutons la télévision, Movistar, Vodafone, Orange et le groupe Euskaltel Ils offrent également des promotions temporaires pour les nouveaux clients.

Opérateur

En quoi consiste?

Autres détails

Adamo

Fibre à 1000 Mbps + mobile avec 23 Go pour 1 euro / mois pendant trois mois.

Contractable jusqu’au 12/01/2020.

Restez 12 mois.

Tarif sans promo: 44 euros.

Euskaltel

500 Mbps fibre + mobile avec Go illimité + Total TV pour 9 euros / mois pendant trois mois.

Contractable jusqu’au 30/11/2020.

Restez 12 mois.

Tarif sans promo: 77 euros.

Movistar

Fibre 600 Mbps + mobile avec 30 Go pour 29,90 euros / mois pendant six mois.

Contractable jusqu’au 30/11/2020.

Sans permanence.

Tarif sans promo: 54,90 euros.

Vodafone

Fibre à 300 Mbps + mobile avec Go illimité à 2 Mbps + (3 mois SuperWiFi) pour 26,99 euros / mois pendant trois mois.

Contractable jusqu’au 30/11/2020.

Restez 12 mois.

Tarif sans promo: 54,99 euros.

Orange

300 Mbps fibre + 2 lignes mobiles avec Go illimité + TV Play + (24 mois Amazon Prime) pour 39,98 euros / mois pendant trois mois.

Contractable jusqu’au 30/11/2020.

Restez 12 mois.

Tarif sans promo: 79,95 euros.

Offres mobiles à tempérament pendant le Black Friday

Cédant la place aux téléphones mobiles en promotion pour le Black Friday des opérateurs, nous avons compilé les mobiles avec paiement échelonné où vous pouvez comparer quel opérateur le propose le moins cher.

Samsung Galaxy S20 FE pour 420 euros avec Orange

Le Samsung Galaxy S20 FE est un modèle avec une taille d’écran entre le S20 et le S20 Ultra, dans lequel d’autres différences avec ses frères qui affectent un résolution d’écran inférieure, qui reste en Full HD, un résolution inférieure du capteur téléobjectif, et une moins de RAM. Pour le reste, l’intégration d’un Snapdragon 865, une caméra pour des selfies qui améliorent la résolutionet la batterie de 4500 mAh.

Dans Orange à partir de 14 euros / mois pendant 24 mois. Total, 420 euros. Dans Yoigo à partir de 5 euros / mois pendant 24 mois. Total avec commission et paiement final, 434 euros. Dans Vodafone à partir de 15 euros / mois pour 36 versements. Total, 540 euros. Dans Movistar pour 23,52 euros / mois pendant 36 mois. Total, 847 euros.

Samsung Galaxy A42 5G pour 216 euros avec Orange

Mis en valeur par la caméra quad ou la batterie haute capacité, le Samsung Galaxy A42 5G est un Android 10 avec un écran de 6,6 pouces de résolution FHD + (399 dpi), un processeur Snapdragon 750 jusqu’à 2,2 GHz, 4 Go de RAM, Stockage de 128 Go interne extensible via microSD, capteur d’empreintes digitales sous l’écran, 5G jusqu’à 2 Gbps, batterie 5000 mAh avec charge rapide 15 W, chambre principale de 48 + 8 + 5 + 5 mégapixels (f / 1,8, ultra grand angle, macro et profondeur) et une caméra frontale de 20 mégapixels pour les selfies (f / 2,2).

Dans Orange à partir de 9 euros / mois pendant 24 mois. Total, 216 euros. Dans Vodafone à partir de 10,50 euros / mois pendant 24 mois. Total, 252 euros. Dans Movistar pour 58,16 euros / mois pendant 6 mois. Total, 349 euros.

Autres mobiles Samsung en promotion auprès des opérateurs

Dans Vodafone, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G + Galaxy Buds Live + Galaxy Fit2 à partir de 1062 euros, Samsung Galaxy Note 20 5G + Galaxy Buds Live + Galaxy Fit2 à partir de 954 euros, Samsung Galaxy S20 5G + Galaxy Buds Live + Galaxy Fit2 à partir de 716 euros , et Samsung Galaxy ZFlip 5G + Galaxy Buds Live + Galaxy Fit2 pour 1422 euros. Chez Movistar, le Samsung Galaxy A51 pour 229 euros, le Samsung Galaxy A31 pour 139 euros, le Samsung Galaxy A20e pour 149 euros, le Samsung Galaxy S20 Ultra pour 899 euros et le Samsung Galaxy Note 20 pour 959 euros.

iPhone 12 64 Go pour 777 euros avec Yoigo

Dans Yoigo à partir de 20 euros / mois pendant 24 mois. Total avec commission et paiement final, 777 euros. Dans Orange à partir de 33 euros / mois pendant 24 mois. Total, 792 euros. Dans Movistar pour 809 euros. Dans Vodafone à partir de 24 euros / mois pendant 36 mois. Total, 864 euros.

Xiaomi Redmi Note 9 pour 0 euros avec Yoigo

Dans Yoigo depuis 0 euros. Dans Orange à partir de 4,24 euros / mois pendant 24 mois. Total, 102 euros. Dans Vodafone à partir de 5,99 euros / mois pendant 24 mois. Total, 144 euros. Dans Movistar pour 26,50 euros / mois pendant 6 mois. Total, 159 euros.

Xiaomi Mi 10T Lite 5G pour 279 euros avec Vodafone

https://www.xatakandroid.com/analisis/xiaomi-mi-10t-lite-analisis-caracteristicas-prcio-especificaciones

Dans Movistar pour 46,50 euros / mois pendant 6 mois. Total, 279 euros. Dans Vodafone pour 13,50 euros / mois pendant 24 mois. Total, 324 euros.

Autres mobiles Xiaomi en promotion auprès des opérateurs

Dans Vodafone, Xiaomi Mi 10T Pro 5G + Xiaomi Mi TV 4S 32 “en cadeau pour 432 euros ,. Chez Movistar, Xiaomi Mi 10 Lite pour 235 euros, Xiaomi Mi10 T pour 399 euros et Xiaomi Redmi 9 pour 129 euros.

Les mobiles OPPO en promotion auprès des opérateurs

Chez Orange, OPPO A53s à partir de 0 euros. Chez Vodafone, OPPO Reno 4Z 5G + 100 € Cashback + ENCO W31 Headphones pour 306 euros, et OPPO Reno 4 PRO 5G + B&O Beoplay H4 Headphones pour 612 euros. Chez Movistar, OPPO A9 pour 139 euros, OPPO A91 pour 229 euros, OPPO A53 pour 179 euros, OPPO A72 pour 189 euros et OPPO Reno4 Z 5G pour 349 euros.

Mobile LG en promotion auprès des opérateurs

Chez Orange, OPPO A53s à partir de 0 euros. Chez Vodafone, LG WING + LG Smart TV UHD 49 “+ 5 ans de garantie + Housses pour 918 euros, et LG Velvet + LG Monitor Smart TV 24” + 5 ans de garantie pour 684 euros. Chez Movistar, OPPO A9 pour 139 euros, OPPO A91 pour 229 euros, OPPO A53 pour 179 euros, OPPO A72 pour 189 euros et OPPO Reno4 Z 5G pour 349 euros.

Téléphones gratuits avec Orange

Xiaomi Redmi 9. Xiaomi Redmi 9C. Samsung Galaxy A20e. Samsung Galaxy A21s. OPPO A53s. Huawei Y6 P. Alcatel 3X 4CAM.

Téléphones gratuits avec Yoigo

Samsung Galaxy A20e. Samsung Galaxy A21s. Samsung Galaxy A31. Xiaomi Redmi 9AT. Xiaomi Redmi 9. Xiaomi Redmi Note 9. OPPO A72. OPPO A53s. Realme C3. Motorola G9 Play. LG K41s.

